Vuelta 2018/ Streaming video e diretta tv: vincitore, percorso e orario 4^ tappa Velez Malaga-Alfacar

Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 4^ tappa Velez Malaga-Alfacar, 161,4 km: vincitore, percorso e orario del primo arrivo in salita (oggi martedì 28 agosto)

28 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Vuelta (LaPresse - immagine di repertorio): Alejandro Valverde

La Vuelta 2018 oggi, con la sua quarta tappa Velez Malaga-Alfacar (Sierra de la Alfaguara) di 161,4 km, ci proporrà il primo arrivo in salita della corsa a tappe spagnola. A dire il vero già domenica al Caminito del Rey il finale era stato impegnativo, ma oggi possiamo parlare a tutti gli effetti di un vero arrivo in salita, sia pure non fra i più duri che la Vuelta 2018 ci regalerà prima di Madrid. Non ci saranno magari distacchi tremendi, ma sarà già una giornata importante per tutti i big che hanno ambizioni di classifica, perché sicuramente già oggi ci sarà battaglia e chi starà meglio cercherà di approfittarne, anche perché ben sappiamo che spesso le salite poste nei primi giorni di un grande giro possono fare male, in particolare a chi non si fosse presentato al top della condizione di forma alla partenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2018 (4^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2018 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di Sky. I collegamenti per la quarta tappa Velez Malaga-Alfacar (Sierra de la Alfaguara), avranno inizio già alle ore 16.00 sul canale tematico, numero 210 della piattaforma satellitare. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

PERCORSO 4^ TAPPA VELEZ MALAGA-ALFACAR

Andiamo dunque a descrivere adesso più nel dettaglio il percorso di questa significativa quarta tappa della Vuelta 2018. La partenza avrà luogo da Velez Malaga alle ore 13.19 e per i primi 50 km circa non ci sarà molto da segnalare. Tutto tranquillo dunque fino ai piedi dell’Alto de la Cabra Montés (km 66,7), un Gran Premio della Montagna di prima categoria che i corridori raggiungeranno dopo ben 15,7 km di salita, caratterizzati da una pendenza media del 5,9%. Ascesa dunque molto lunga e che sicuramente contribuirà a vivacizzare una tappa che comunque vivrà nel finale la sua parte più significativa, come è d’altronde normale che sia parlando di un arrivo in salita. Poco dopo lo sprint intermedio di giornata, che sarà collocato a Granada al km 143,5 della frazione, si comincerà dunque a salire verso l’arrivo. Andiamo allora a conoscere meglio la salita del Puerto de Alfacar/Sierra de la Alfaguara, che ci porterà fino al traguardo: gli ultimi 12,4 km saranno caratterizzati da una pendenza media del 5,4% e nel tratto più difficile (circa a metà salita) si toccheranno punte di pendenza massima all’11%. Salita dunque vera, rispetto a domenica il Gpm sarà collocato al traguardo e soprattutto parliamo di un Gpm di prima categoria: si fa dunque sul serio, i big saranno già chiamati all’azione.

© Riproduzione Riservata.