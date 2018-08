CONVOCATI ITALIA, NATIONS LEAGUE/ Mancini senza Florenzi e De Rossi, ok Chiellini e Balotelli: dubbio portiere

Convocati Italia, Nations League: Mancini senza Florenzi e De Rossi. Chiellini pronto a dire sì alla chiamata, Balotelli c'è. Dubbio portiere Donnarumma chiamato a dare risposte.

Roberto Mancini, foto da Lapresse

Archiviato il Mondiale più triste, per la Nazionale italiana è tempo di ripartire. E il primo doppio appuntamento contro Polonia e Portogallo per gli impegni di Nations League presenta per il ct dell'Italia Roberto Mancini dei dubbi di non facile risoluzione. Per scioglierli c'è tempo fino a sabato sera, prima di Parma-Juventus, quando il commissario tecnico dovrà giocoforza mescolare scelte dettate da preferenze tecniche e dalla condizione attuale. Non saranno con ogni probabilità tra i convocati né Alessandro Florenzi, infortunato, né Daniele De Rossi. Tra i senatori pronti a rispondere alla chiamata del Mancio ecco Giorgio Chiellini, come riporta La Gazzetta dello Sport, tra l'altro già in ottima forma e desideroso di contribuire al rilancio degli azzurri. Non mancherà Balotelli, nonostante non abbia ancora giocato un solo minuto in gare ufficiali per via del mercato, Ma a dargli sostegno vista la condizione smagliane ci saranno Belotti, Chiesa, Berardi, Bonaventura e Jorginho.

I CONVOCATI

Ma allora diamo un'occhiata alla possibile lista dei convocati per il doppio impegno contro Polonia e Portogallo valido per la Nations League. Tra i portieri ecco Donnarumma, Perin e Sirigu. L'estremo difensore del Milan venerdì sera contro la Roma è chiamato a far evaporare le incertezze mostrate contro il Napoli, se non vi riuscirà sarà ballottaggio tra l'attuale numero 12 della Juventus e l'esperto portiere del Toro. Tra i difensori dovrebbero essere chiamati Zappacosta, D’Ambrosio, Criscito, Darmian, Bonucci, Chiellini, Caldara e Romagnoli (Rugani, Emerson, Calabria). A centrocampo ecco Jorginho, Mandragora, Pellegrini, Cristante, Gagliardini, Bonaventura, con prime alternative (Benassi, Parolo, Baselli, De Rossi). In attacco pochi dubbi: Chiesa, Bernardeschi, Berardi, Belotti, Immobile, Balotelli, Insigne, Politano.

© Riproduzione Riservata.