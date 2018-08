Classifica Vuelta 2018/ Maglia rossa e altre graduatorie, Kwiatkowski sempre primo (5^ tappa, oggi)

Classifica Vuelta 2018: la maglia rossa e le altre graduatorie. In testa alla corsa troviamo sempre Michal Kwiatkowski, ma il podio virtuale è cambiato con la presenza di Buchmann e Yates

29 agosto 2018 Claudio Franceschini

Michal Kwiatkowsi, leader della classifica nella Vuelta 2018 (Foto LaPresse)

La quinta tappa della Vuelta 2018, la Granada-Roquetas de Mar, parte ancora nel segno di Michal Kwiatkowski: il polacco del Team Sky è riuscito a conservare la maglia rossa di leader della classifica generale anche sul traguardo di Alfacar, nonostante parecchi stravolgimenti nelle prime posizioni. Se Kwiatkowski infatti conserva la sua prima piazza, Alejandro Valverde ha perso due posti: lo spagnolo della Movistar ha guadagnato due secondi sul polacco ma si ritrova quarto, perchè è stato superato da Emanuel Buchmann (che si trovava già nei primi dieci) e da Simon Yates, che si è inserito di prepotenza su quello che al momento è il podio virtuale. Dunque tra i primi tre ci sono 10 secondi di differenza, ma sono tutte le posizioni di vertice ad essere vicine, tanto che i 13 secondi di margine tra il già citato Valverde e Wilco Kelderman, il quinto in classifica, sono i più ampi e sono quasi al pari dei 17 che ci sono tra l’olandese e Enric Nicolau, che chiude la Top Ten. Qui troviamo anche Nairo Quintana e Jon Izaguirre, tra i favoriti per vincere la corsa o comunque per piazzarsi nelle prime posizioni; siamo solo all’inizio ma la Vuelta 2018 ci sta già regalando grandi emozioni.

CLASSIFICA VUELTA, LE ALTRE GRADUATORIE

Kwiatkowski conserva anche il vertice della classifica a punti: la maglia verde è sulle spalle del polacco che ha 46 punti, e precede di 13 lunghezze Valverde. Al terzo posto, a completare il podio, c’è Benjamin King che ha vinto la tappa di martedì; qui troviamo la presenza di due italiani, cioè Elia Viviani (vincitoer della terza tappa) e Giacomo Nizzolo, rispettivamente quarto e sesto e dunque con ottime possibilità di mettere le mani su questa speciale classifica. La maglia a pois, riservata agli scalatori, è preda di Luis Angel Mardones: lo spagnolo della Cofidis al momento precede Pierre Rolland di 16 punti, King si trova nelle prime posizioni anche qui con la terza piazza. La combinata, regolata dalla maglia bianca, ancora una volta è di Kwiatkowski: qui i punti sono assegnati “al contrario”, il polacco ne ha 12 contro i 14 di Valverde e i 24 dell’americano del Team Dimension Data, che dunque risulta già particolarmente staccato. Infine bisogna parlare anche della classifica a squadre, magari meno prestigiosa di quelle individuali ma comunque importanti: la Astana ha un minuto e mezzo di vantaggio sulla Movistar, in terza posizione troviamo la Bora-Hansgrohe mentre è interessante notare che il Team Sky si trova al momento settimo, staccato di 6’20’’.

