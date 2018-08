Paok Benfica/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Paok Benfica, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Toumba si gioca il ritorno dei playoff di Champions League, all'andata è finita 1-1

29 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Paok Benfica, ritorno playoff Champions League (Foto LaPresse)

Paok Salonicco Benfica, partita diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 29 agosto: presso lo stadio Toumba va in scena il ritorno dei playoff della Champions League 2018-2019, e dunque la squadra che passerà il turno accederà alla fase finale del torneo. L’andata è finita 1-1, con le reti di Gedson Fernandes e Amr Warda: significa che chi vincerà avrà comunque la meglio, mentre in caso di pareggio bisognerebbe andare a valutare il numero di gol. Una partita a reti bianche premierebbe il Paok, che invece non si può permettere di pareggiare con due o più gol a testa; un 1-1 ovviamente porterebbe la sfida ai tempi supplementari, e poi eventualmente ai calci di rigore. In ogni caso si parte da una situazione di equilibrio, nella quale potrebbe succedere di tutto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Paok Benfica sarà trasmessa in diretta tv per i soli abbonati alla televisione satellitare: i canali sono Sky Sport Football (203) e il numero 253, con possibilità di acquistare il singolo evento utilizzando il codice 416729. Naturalmente sarà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go; sul canale 251 invece andrà in onda Diretta Gol Champions League, che trasmette in tempo reale, passandosi la linea, le azioni salienti da tutti i campi sui quali si gioca in contemporanea.

RISULTATI E PRECEDENTI

Nel weekend il Paok ha iniziato la sua avventura nel campionato greco, che non vince da ben 33 anni: i cinque piazzamenti d’onore nel nuovo millennio hanno riportato la squadra a essere competitiva ma ora la dirigenza vuole di più, anche se ha vinto due coppe consecutive e dunque ha messo qualcosa in bacheca. Il gol di Aleksandar Prijovic ha consentito al Paok di iniziare bene la sua stagione, nella quale l’accesso alla fase a gironi di Champions League rappresenta un obiettivo primario: i bianconeri ci erano arrivati ad un passo nel 2013 ma poi non hanno più avuto l’occasione di riprovarci. Questo può essere l’anno buono: le squadre eliminate sono di livello, il Benfica rappresenta un ulteriore step ma il risultato dell’andata fa ben sperare. Dal canto loro le Super Aquile sono reduci dal pareggio interno nel sentitissimo derby contro lo Sporting: non è bastata la rete di Joao Felix per battere i rivali di Lisbona, e dunque è arrivato anche il primo stop in campionato dopo le due vittorie iniziali. Il Benfica però è ancora imbattuto in questa stagione; tre vittorie e tre pareggi, ma l’occasione persa al Da Luz otto giorni fa rischia di essere davvero pesante perchè adesso, al Toumba, i portoghesi troveranno un ambiente caldissimo che potrebbe fare la differenza nell’economia della qualificazione alla fase finale.

PROBABILI FORMAZIONI PAOK BENFICA

Sarà un 4-2-1-3 quello del Paok di Razvan Lucescu, che manda in campo una formazione offensiva nella quale Pelkas gioca in appoggio a Léo Jaba, Prijovic e Limnios che formano il tridente d’attacco. Per cercare di fare filtro e interdizione, proteggendo questi quattro giocatori a trazione anteriore, ci saranno José Alberto Canas e Mauricio in mezzo al campo; alle loro spalle ecco una difesa con Varela e l’ex Bologna Jorge Crespo in mezzo, con Léo Matos e Vieirinha sugli esterni mentre il portiere sarà Paschalakis, che dovrebbe vincere ancora il ballottaggio con Rodrigo Rey. Modulo 4-1-4-1 per Rui Vitoria, e Benfica dunque schierato con Jardel e Ruben Dias a proteggere Vlachodimos, con André Almeida e Grimaldo terzini e il solo Fejsa incaricato di fare schermo in mezzo al campo, anche se chiaramente sia Gedson Fernandes che Pizzi sono destinati a dare una mano quando la squadra non avrà il possesso. Zivkovic e Cervi agiscono larghi nel reparto offensivo; la prima punta sarà l’ex Shakhtar Donetsk Facundo Ferreyra.

QUOTE E PRONOSTICO

La squadra favorita per la partita, almeno secondo il pronostico tracciato dall’agenzia di scommesse Snai, è il Benfica: anche giocando fuori casa le Super Aquile hanno una quota più bassa (2,35 sul segno 2 per la loro vittoria) di quella che accompagna il segno 1, da giocare per il successo del Paok e pari a 2,95 volte la posta. Il pareggio è identificato dal segno X e porterebbe in dote 3,25 volte la cifra messa sul piatto, ma come già visto bisogna distinguere: lo 0-0 (8,75 la quota) qualificherebbe i greci, con un 1-1 (6,00) si andrebbe ai tempi supplementari mentre dal 2-2 - vale 14,00 - in avanti sarebbe il Benfica ad arrivare alla fase a gironi.

