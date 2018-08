Psv Bate Borisov/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Psv Bate Borisov, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli olandesi sono vicini alla qualificazione alla fase a gironi della Champions League

29 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Psv Bate Borisov, ritorno playoff Champions League (Foto LaPresse)

Psv Bate Borisov sarà diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor e, in programma alle ore 21:00 di mercoledì 29 agosto, è valida per il ritorno dei playoff di Champions League 2018-2019. Gli olandesi vedono l’obiettivo davvero vicino: all’andata, al termine di una partita davvero pazzesca, hanno vinto 3-2 e dunque adesso possono permettersi anche di pareggiare per passare il turno. L’unico modo che il Bate ha di arrivare alla fase a gironi del torneo è quello di vincere con almeno due gol di scarto: le tre reti segnate in trasferta dal Psv lasciano infatti poco spazio all’immaginazione, dunque il successo dovrà essere più ampio a meno che, ovviamente, la squadra bielorussa non porti a casa un 4-3 o un 5-4 - e così via - superando così il numero di gol esterni messo a segno dagli avversari otto giorni fa. Inevitabile dunque che il Psv proceda sul velluto, anche se non può dare nulla per scontato e dovrà giocare con lo stesso atteggiamento messo in campo all’andata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Psv Bate Borisov sarà trasmessa in diretta tv per i soli abbonati alla televisione satellitare: il canale al quale rivolgersi è il numero 254, con possibilità di acquistare il singolo evento utilizzando il codice 416730. Naturalmente sarà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go; sul canale 251 invece andrà in onda Diretta Gol Champions League, che trasmette in tempo reale, passandosi la linea, le azioni salienti da tutti i campi sui quali si gioca in contemporanea.

RISULTATI E PRECEDENTI

Quando le due squadre si sono affrontate alla Borisov Arena, nella partita di andata, ne è venuta fuori una partita davvero spettacolare: il Bate si è preso il vantaggio con Jasse Tuominen dopo appena 9 minuti, ma non ha fatto i conti con l’orgoglio e la qualità del Psv. Gli olandesi hanno agguantato il pareggio nel finale di primo tempo grazie a un rigore trasformato da Gaston Pereiro e poi, al quarto d’ora della ripresa, hanno completato la rimonta grazie al destro di Hirving Lozano. Sembrava finita, e invece le panchine sono diventate decisive: il trentasettenne Aleksandr Hleb ha pareggiato a due minuti dal termine, facendo impazzire di gioia i suoi tifosi. Sarebbe stato un risultato comunque complicato da gestire per il Bate, in vista del ritorno, e un minuto più tardi le cose sono ulteriormente peggiorate quando Donyell Malen con un colpo di testa su assist di Angelino ha infilato la porta di Shcherbitski, mettendo a segno la rete della vittoria per la squadra olandese. Una partita che ci ha comunque detto che anche il Bate ha le possibilità di qualificarsi; chiaramente però dovrà gestire meglio determinate situazioni e un eventuale vantaggio, perchè nella sfida di andata è mancato proprio il sangue freddo e la lettura dei momenti.

PROBABILI FORMAZIONI PSV BATE BORISOV

Il Psv Eindhoven conferma gli undici già visti all’andata: Mark Van Bommel manda in porta Zoet e lo protegge con Schwaab e Viergever, mentre Dumfries e Angelino sono gli esterni bassi. La qualità c’è già a centrocampo con la regia di Hendrix e le incursioni di Gaston Pereiro; dall’altra parte Rosario fa l’altra mezzala, una linea che accompagna al meglio il tridente offensivo nel quale Luuk De Jong è il riferimento al centro, supportato da Bergwijn e Lozano che sono favoriti sulla concorrenza. Dalla panchina, occhio al diciannovenne brasiliano Mauro Junior. Aleksey Baga schiera il suo Bate Borisov con il 4-3-3: Ivanic e Stasevich infatti dovrebbero avere un atteggiamento offensivo e affiancare la prima punta Tuominen, lasciando dunque tre giocatori a centrocampo. Dragun il playmaker, Baga e Yablonski gli interni che dovranno anche preoccuparsi della fase di interdizione; alle loro spalle Filipenko e Milunovic giocheranno come centrali, Aleksey Rios e Filipovic agiranno sugli esterni mentre in porta andrà il già citato Shcherbitski.

QUOTE E PRONOSTICO

Differenza netta nel pronostico per la sfida, come sancito dall’agenzia di scommesse Snai: il Psv è la squadra favorita per la vittoria (e dunque per il passaggio del turno) con una quota di 1,35 (bisognerà giocare il segno 1), mentre per il successo del Bate Borisov si dovrà puntare sul segno 2 e il guadagno sarebbe di 8,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Vale 4,75 volte la puntata l’eventualità del pareggio: come sempre dovrete scommettere sul segno X se pensate che nessuna delle due formazioni riuscirà a vincere al Philips Stadion.

© Riproduzione Riservata.