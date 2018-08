Risultati Champions League/ Diretta gol live score delle partite (ritorno playoff, 29 agosto 2018)

Risultati Champions League: diretta gol live score delle tre partite che mercoledì 29 agosto si giocano per il ritorno dei playoff, e completano il quadro delle qualificate ai gironi

29 agosto 2018 Claudio Franceschini

Le partite che concludono il ritorno dei playoff della Champions League 2018-2019 sono in programma mercoledì 29 agosto: finalmente conosceremo il quadro completo delle sei squadre che entreranno nella fase a gironi della più importante coppa europea per club, e che dunque si aggiungeranno alle 26 formazioni che hanno ottenuto la qualificazione attraverso il piazzamento nei loro campionati. Le tre partite si giocano tutte alle ore 21:00 e si tratta di Paok Salonicco-Benfica, Psv Eindhoven-Bate Borisov e Salisburgo-Stella Rossa. Ci sono tre chiare favorite, ma per come sono andate le sfide di andata non è affatto detto che saranno poi quelle che andranno a giocare i gironi; c’è equilibrio, per cui le partite sono tutte da vivere e potrebbero aprire a risultati a sorpresa.

LE FAVORITE

Benfica, Psv e Salisburgo: queste sono, sulla carta, le squadre che ci aspetteremmo di trovare nella fase finale della Champions League. Anche le sfide che si sono giocate otto giorni fa sembrano aver rispettato questo copione: gli austriaci non sono riusciti a vincere a Belgrado, ma ne sono comunque usciti con un pareggio a reti bianche e, anche se un risultato di parità con gol qualificherebbe la Stella Rossa, il Salisburgo può giocare nel suo stadio e davanti ai propri tifosi, così da aumentare le possibilità di qualificazione. Compito ancora più facile per il Psv, che pare aver lasciato alle spalle il flop dello scorso anno: gli olandesi sono andati a vincere sul campo del Bate Borisov segnando anche tre gol, cosa che di fatto obbliga la squadra bielorussa a vincere con due reti di scarto al Philips Stadion per passare il turno. La formazione di Eindhoven dunque naviga verso il ritorno ai gironi di Champions League; chi rischia tanto è il Benfica, che non è stato in grado di sfruttare il fattore Da Luz e ha pareggiato per 1-1. Adesso le Super Aquile di Lisbona sono obbligate non solo a segnare, ma anche a vincere a meno che non riescano a strappare un 2-2 o un 3-3. Il loro problema è che l’atmosfera del Toumba di Salonicco è sempre molto calda, e che il Paok si è rivelato una squadra da non prendere assolutamente sotto gamba. Ad ogni modo anche il Benfica ha tutto per continuare la sua corsa; dovesse retrocedere in Europa League diventerebbe automaticamente una delle grandi favorite per la vittoria del titolo, ma chiaramente l’obiettivo della società è quello di fare il passo ulteriore e di andare a giocare in Champions League.

ore 21:00 Paok-Benfica (andata 1-1)

ore 21:00 Psv-Bate Borisov (andata 3-2)

ore 21:00 Salisburgo-Stella Rossa (andata 0-0)

