RONALDO DICE NO AL PORTOGALLO: SOLO JUVENTUS E CHAMPIONS/ CR7 salta la sfida con l'Italia in Nations League

29 agosto 2018 - agg. 29 agosto 2018, 10.58 Davide Giancristofaro Alberti

Cristiano Ronaldo: rinuncia alla nazionale per la Juventus - LaPresse

Cristiano Ronaldo ha preso una decisione: concentrarsi esclusivamente sulla Juventus e sulla nuova avventura con la maglia bianconera. Dopo il clamoroso addio estivo al Real Madrid, con la Vecchia Signora protagonista del cosiddetto colpo del secolo, il fuoriclasse portoghese ha deciso di rinunciare alle prossime due gare con la Nazionale portoghese di Santos. Il motivo? Appunto, concentrarsi solo sulla Juve, per la felicità di Massimiliano Allegri. Ed è una doppia buona notizia, possiamo dire: la compagine lusitana sfiderà anche l’Italia di Roberto Mancini il prossimo 10 settembre 2018, gara valida per la neonata Nations League. Non sono state ancora diramate le convocazioni ufficiali per i prossimi impegni, ma sembra certa l’assenza del campione 33enne. Anche se potrebbe arrivargli una sanzione: essendo una gara ufficiale, non potrebbe declinare la chiamata del commissario tecnico. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

CR7, NO AL PORTOGALLO PER LA JUVENTUS

Ronaldo rinuncia alla nazionale portoghese per lavorare con la Juventus. Stando a quanto rivelato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l’asso lusitano non prenderà parte alle due prossime sfide del Portogallo, l’amichevole con la Croazia e la partita della nuovissima Nations League contro l’Italia del 10 settembre, per rimanere a Vinovo ad allenarsi. CR7 non è ancora in condizioni perfette, come si è potuto constatare dalle due gare contro Chievo e Lazio, e di conseguenza è pronto a lavorare senza sosta per ritrovare la forma di un tempo, in vista anche dell’esordio in Champions League.

MANCA ANCORA L’UFFICIALITA’ MA…

Attenzione, manca ancora l’ufficialità, ma la sensazione circolante è che il più forte calciatore al mondo stia per dare forfeit alla sua nazionale per dedicarsi anima e corpo alla sua nuova squadra. Sicuramente una buona notizia per il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, ma anche e soprattutto per Massimiliano Allegri, che potrà così continuare a lavorare con l’asso portoghese mentre gli altri campionissimi saranno impegnati con le rispettive nazionali. Un bel segnale quello di Ronaldo, forse anch’egli deluso da questo inizio di stagione con i bianconeri, in cui lo stesso giocatore è stato poco extra e molto terrestre: ma la tendenza, potrebbe invertirsi a brevissimo…

