Salisburgo Stella Rossa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salisburgo Stella Rossa, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Alla Red Bull Arena ritorno dei playoff di Champions League

29 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Salisburgo Stella Rossa, ritorno playoff Champions League (Foto LaPresse)

Salisburgo Stella Rossa, che verrà diretta dal turco Cuneyt Cakir, è valida per il ritorno dei playoff di Champions League 2018-2019: squadre in campo alla Red Bull Arena alle ore 21:00 di mercoledì 29 agosto. Si riparte dallo 0-0 con cui si è conclusa la partita di andata: inevitabile dunque che la qualificazione alla fase a gironi andrà alla squadra che eventualmente si prenderà la vittoria, mentre in caso di pareggio con gol il passaggio del turno sarà preda degli austriaci, che avrebbero segnato maggiormente in trasferta. Un altro segno X a reti bianche porterebbe a giocare i tempi supplementari, e poi eventualmente a battere i calci di rigori se i gol non dovessero arrivare; favorito dunque il Salisburgo che già era superiore sulla carta, ma attenzione alle sorprese e all’orgoglio di una Stella Rossa che non vuole mollare l’obiettivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salisburgo Stella Rossa sarà trasmessa in diretta tv per i soli abbonati alla televisione satellitare: i canali ai quali rivolgersi sono Sky Sport 1 (201) e il numero 252, con possibilità di acquistare il singolo evento utilizzando il codice 416650. Naturalmente sarà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go; sul canale 251 invece andrà in onda Diretta Gol Champions League, che trasmette in tempo reale, passandosi la linea, le azioni salienti da tutti i campi sui quali si gioca in contemporanea.

RISULTATI E PRECEDENTI

All’andata, giocata a Belgrado, questa interessante sfida ha portato in dote un grande equilibrio e il timore di perdere da parte di entrambe, ma ha anche certificato la solidità difensiva della squadra austriaca: in nove partite stagionali il Salisburgo ha incassato appena tre gol, tutti in campionato e due dei quali lo scorso sabato, nel 3-2 sul campo dell’Altach. Il pareggio a reti bianche di Belgrado ha anche rappresentato la prima partita che la squadra della Red Bull non sia riuscita a vincere in questo avvio di 2018-2019; 22 i gol segnati, ma chiaramente in patria la competizione è molto diversa rispetto a quella che i biancorossi trovano in Europa. La Stella Rossa lo sa bene, e infatti nonostante sia una società storica va ancora a caccia di una prima assoluta: i serbi hanno già giocato cinque partite di campionato e anche loro le hanno vinte tutte, incassando appena due reti. Sono invece tre quelle subite in Champions League, ma anche qui la Stella Rossa è sempre riuscita a evitare la sconfitta; dunque si tratta di una partita che vede in campo formazioni abituate a dominare entro i confini nazionali, e che vanno a caccia di gloria nel Vecchio Continente. Per il Salisburgo la grande corsa c’è stata anche l’anno scorso (semifinale di Europa League), ma l’asticella delle ambizioni adesso si è ulteriormente alzata.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO STELLA ROSSA

Per Vladan Milojevic la formazione di partenza non dovrebbe cambiare: sarà 4-2-3-1 per la Stella Rossa, con Stojiljkovic ad agire da riferimento avanzato con il supporto di Jonathan Cafu, El Fardou e Radonjic che compongono la linea dei trequartisti. In mezzo al campo Krsticic sarà il giocatore adibito all’impostazione e al controllo dei ritmo; al suo fianco ballottaggio tra Jovicic e Jovancic con il primo che rimane favorito come all’andata, Vujadin Savic e Degenek centrali a protezione del portiere Borjan mentre Stojkovic e Rodic saranno i terzini. Il Salisburgo di Marco Rose invece ha in Lainer e Ulmer le frecce esterne che partono dalla linea difensiva, completata da André Ramalho e Pongracic e con Cican Stankovic in porta; Samassékou fa filtro a centrocampo, da valutare la posizione di Wolf che può agire in mezzo come sulla trequarti. In ogni caso ecco Junuzovic e Haidara come mezzali - o eventualmente più larghi - davanti Yabo e Dabbur sono favoriti sul giapponese Minamino.

QUOTE E PRONOSTICO

Come potevamo aspettarci, il Salisburgo ha i favori del pronostico: secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, la vittoria della squadra austriaca (identificata dal segno 1) vale 1,43. Per il pareggio, segno X, il guadagno sarebbe di 4,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto mentre il successo esterno della Stella Rossa, identificato dal segno 2, la vincita corrisponde a 7,40 volte la vostra puntata.

