Us Open 2018/ Diretta Giorgi V. Williams, Seppi Shapovalov streaming video e tv: focus sul Federer di New York

Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: si apre il secondo turno nel torneo dello Slam a New York. Quattro italiani in campo mercoledì: Camila Giorgi si trova di fronte Venus Williams

29 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Us Open 2018: per Camila Giorgi c'è Venus Williams (Foto LaPresse)

Inizia il secondo turno agli Us Open 2018: l’ultimo torneo dello Slam nella stagione non è ancora entrato nel vivo, ma le partite cui abbiamo assistito sono già state molto interessanti, ci sono state grandi sorprese (su tutte l’eliminazione di Simona Halep, prima numero 1 dell’era Open a cadere all’esordio del torneo di New York) ma anche un ottimo risultato da parte degli italiani, con quattro giocatori sui cinque impegnati lunedì che hanno conquistato il pass per il secondo turno (eliminato il solo Matteo Berrettini). Dunque li ritroveremo in campo oggi, con inizio dei match alle ore 17:00 di casa nostra: l’asticella della difficoltà inevitabilmente si alza, ma potremmo trovare qualche nostro rappresentante in campo anche venerdì, ovviamente con la speranza che siano tutti e quattro.

Paolo Lorenzi ha certamente firmato la grande impresa, eliminando la testa di serie numero 16 Kyle Edmund: in premio il romano riceve una sfida contro l’argentino Guido Pella, la cui vittoria sul qualificato Casper Rudd non è banale visto che il norvegese è uno degli astri nascenti nel circuito Atp. Lorenzi ha vinto l’unico precedente, nel primo turno della Coppa Davis di un anno fa: triplo 6-3 a certificare che questa partita può essere condotta in porto. Sarà decisamente più duro il compito che attende Andreas Seppi, il quale ha sfruttato il ritiro dell’ostico Sam Querrey e che ora gioca contro Denis Shapovalov: 15 anni di differenza tra i due, il canadese è tra i giovani in crescita quello con il maggior talento puro, paga ancora qualcosa dal punto di vista fisico ma è già pronto per grandi risultati. Lorenzo Sonego, che ha sfruttato al meglio lo status di lucky loser facendo fuori Gilles Muller in cinque set, se la vedrà con Karen Khachanov: il russo sta migliorando molto le sue prestazioni, è una testa di serie (numero 27) e può ampiamente fare strada. Per Camila Giorgi la sfida più dura, ma la reale caratura del match dipenderà dalle condizioni di Venus Williams - due volte campionessa agli Us Open - che contro Svetlana Kuznetsova ha dominato primo e terzo set ma è crollata in un secondo che sembrava avere in pugno. Un solo precedente vinto dall’americana: sarà una bella partita.

Torna in campo Rafa Nadal, che ha battuto un David Ferrer costretto presto al ritiro: vendicata la sconfitta negli ottavi di 11 anni fa lo spagnolo, campione in carica, affronta ora Vasek Pospisil che nella sua giovane carriera ha avuto più bassi che alti, ma a volte è stato in grado di ottimi risultati. Per Juan Martin Del Potro partita non banale contro Denis Kudla, mentre Kevin Anderson se la vede con Jeremy Chardy e potrebbe rischiare più di quanto la sua crescita esponenziale lasci intendere. I due campioni Slam senza seeding invece sperano di fare altra strada, ma hanno sfide diverse: agevole quella di uno Stan Wawrinka galvanizzato da un’altra vittoria su Grigor Dimitrov (lo svizzero gioca contro il qualificato francese Ugo Humbert, 20 anni), tostissima quella di Andy Murray che deve vedersela con Fernando Verdasco, uno dei giocatori più insidiosi del circuito. In ambito femminile Serena Williams ha la sua prossima avversaria in Carina Witthoeft, e al terzo turno potrebbe incrociare la Giorgi; appena più sotto troviamo Garbine Muguruza, in cerca della forma migliore e impegnata contro la giovane ceca Karolina Muchova. Occhio alla partita di Elina Svitolina, che ha già sofferto al primo turno e che sfida Tatjana Maria, brava a eliminare una Agnieszka Radwanska comunque lontana dai suoi picchi. Poi la campionessa in carica Sloane Stephens: roboante lunedì, l’americana continua la rincorsa al bis agli Us Open affrontando l’ucraina Anhelina Kalinina, altra rappresentante della classe ’97.

