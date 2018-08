Video/ Dinamo Kiev Ajax (0-0): highlights della partita (play off Champions League)

Video Dinamo Kiev Ajax (risultato finale 0-0): gli highlights della partita, valida come ritorno dei play off della Champions league. I lancieri volano ai gironi.

29 agosto 2018 Alessandro Rinoldi

Video Dinamo Kiev Ajax (laPresse)

Allo Stadio Olimpico di Kiev le formazioni di Dinamo Kiev ed Ajax non vanno oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa tentano subito di spingersi in avanti per cercare di rimontare il punteggio maturato nella gara d'andata e vanno alla conclusione, deviata in corner, al 27' con Supriaha ma sono gli ospiti ad avere l'opportunità migliore per portarsi in vantaggio: al 14' infatti Kedziora viene ammonito per il fallo che vale il calcio di rigore in favore degli avversari, fallito però da Tadic che centra invece il palo in maniera clamorosa. Proprio quest'ultimo spara altissimo da posizione favorevole anche al 26' mentre Huntelaar, Van de Beek e Ziyech non riescono a superare il portiere avversario. Nel secondo tempo il copione si ripete con i medesimi interpreti nuovamente protagonisti specialmente nel finale, mentre proseguono i problemi per i padroni di casa, apparsi decisamente non al livello degli ospiti. Anche grazie al successo per 3 a 1 ottenuto nella gara d'andata, l'Ajax torna alla fase a gironi della Champions League dopo 4 stagioni mentre la Dinamo Kiev viene eliminata.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge chiaramente come l'Ajax abbia meritato la qualificazione ed avrebbe anzi dovuto raccogliere qualcosa in più anche questa sera rispetto al pareggio finale. I Lancieri si sono imposti a partire dal possesso palla, favorevole con il 54%, supportato da una maggiore precisione nei passaggi il 76% contro il 70% con 374 su 489 e 288 su 412 ed a cui si aggiunge il 54 a 51 nei palloni recuperati. In fase offensiva spicca il 15 a 2 nelle conclusioni terminate fuori dallo specchio e delle quali solo 5 a 1 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Ajax è stata la squadra più scorretta a fronte del 13 a 10 nel computo dei falli commessi e l'arbitro sloveno Damir Skomina ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Kedziora, Sydorchuk e Shaparenko da un lato, Ziyech e Tadic dall'altro.

IL TABELLINO

Dinamo Kiev-Ajax 0 a 0 (p.t. 0-0) DINAMO KIEV 71 Boyko; 94 Kedziora, 26 Burda, 44 Kadar, 23 Pivaric; 8 Shepeliev, 5 Sydorchuk, 29 Buyalskiy; 15 Tsygankov, 89 Supriaha, 7 Verbic. Allenatore: Khatskevich. AJAX 24 Onana; 12 Mazraoui, 4 De Ligt, 17 Blind, 5 Wober; 6 Van De Beek, 20 Schone, 21 F. De Jong; 22 Ziyech, 9 Huntelaar, 10 Tadic. Allenatore: Ten Hag. Arbitro: Damir Skomina (Slovenia). Ammoniti: 14' Kedziora(D); 38' Ziyech(A); 54' Sydorchuk(D); 70' Shaparenko(D); 87' Tadic(A).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DINAMO KIEV AJAX (0-0): GLI HIGHLIGHTS (da uefa)

