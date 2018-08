Video/ Dinamo Zagabria Young Boys (1-2): highlights e gol della partita (Play off Champions League)

Video Dinamo Zagabria Young Boys (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, valida come ritorno dei play off della Champions League. Svizzeri ai gironi!

29 agosto 2018 Alessandro Rinoldi

Video Dinamo Zagabria Young Boys (LaPresse)

Allo Stadio Maksimir di Zagabria lo Young Boys supera in trasferta la Dinamo Zagabria per 2 a 1. Nel primo tempo i croati sbloccano la situazione subito al 7' con Hajrovic ma perdono poi per infortunio Ademi, rimpiazzato da Sunjic già al 32'. Gli svizzeri crescono in cerca del pareggio e nel corso del secondo tempo la loro reazione si concretizza. Ci pensa infatti l'ex parigino Hoarau a ristabilire la parità al 64' trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Leovac. Lo stesso Hoarau sigla quindi la doppietta personale al 66', capitalizzando al meglio il calcio d'angolo battuto dal suo compagno Wuthrich, fallendo inoltre anche le chances per la tripletta. Inutile quindi la traversa colpita dal solito Hajrovic al 71' nel finale per i croati. In virtù anche del risultato maturato nella gara d'andata, lo Young Boys accede alla fase a gironi della Champions League con un totale di 3 a 2 ed elimina di fatto la Dinamo Zagabria.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge chiaramente come lo Young Boys abbia meritato il successo finale e la qualificazione a cominciare dal possesso palla favorevole con il 53% e supportato da una maggiore precisione nei passaggi, il 65% contro il 60% con 231 su 357 e 226 su 375 appoggi completati, a cui si aggiunge pure il 50 a 41 nei palloni recuperati. In fase offensiva spicca poi il 7 a 3 nel conteggio dei tiri indirizzati nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, lo Young Boys è stata la squadra più scorretta a fronte del 15 a 10 nel computo dei falli commessi e l'arbitro olandese Kuipers ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Leovac e Stojanovic da un lato, Sanogo Junior e Ngamaleu dall'altro.

IL TABELLINO

Dinamo Zagabria-Young Boys 1 a 2 (p.t. 1-0) Reti: 7' Hajrovic(D); 64'RIG., 66' Hoarau(Y). Assist: 66' Wuthrich(Y). DINAMO ZAGABRIA 1 Zagorac; 30 Stojanovic, 28 Théophile-Catherine, 66 Dilaver, 22 Leovac(74' Budimir); 5 Ademi(32' Sunjic); 8 I. Hajrovic, 14 Gojak, 7 Dani Olmo, 99 Orsic(83' Kadzior); 11 Gavranovic. Allenatore: Bjelica. YOUNG BOYS 26 Von Ballmoos; 43 Mbabu, 22 Wuthrich, 5 Von Bergen, 23 Benito; 16 Fassnacht(84' Bertone), 35 Sanogo, 8 Sow, 7 Sulejmani(55' Assale); 13 Moumi Ngamaleu(93' Aebischer), 99 Hoarau. Allenatore: Seoane. Arbitro: Björn Kuipers (Olanda). Ammoniti: 38' Leovac(D); 57' Sanogo Junior(Y); 93' Ngamaleu(Y); 93' Stojanovic(D).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DINAMO ZAGABRIA YOUNG BOYS (1-2): HIGHLIGHTS E GOL ( da sky)

© Riproduzione Riservata.