Vieri contro Moratti “Vale zero, non voglio parlare con lui”/ Ultime notizie “Ma il 5 maggio cosa è successo?”

Vieri contro Moratti “Vale zero, non voglio parlare con lui”. Ultime notizie, l'ex attaccante risponde alle domande su Instagram Stories: “Ma il 5 maggio cosa è successo?”

Vieri ai tempi dell'Inter, con Ronaldo - Facebook

Christian Vieri torna a parlare del suo vecchio presidente Massimo Moratti, e ancora una volta le parole nei confronti dell’ex patron dell’Inter sono tutt’altro che al miele. Attraverso una storia su Instagram, Bobo ha risposto ad una domanda di un tifoso, che gli chiedeva del suo rapporto con il petroliere. L’ex attaccante della nazionale italiana ha replicato con un repertorio: «Se ho più avuto modo di parlare con Moratti? No. Non mi interessa. Vale zero». Un commento che lascia presagire come sia ancora fortissimo l’astio fra i due. Vieri andò su tutte le furie quando scoprì che l’Inter lo pedinava, anche se in realtà, durante un’intervista dell’anno scorso, disse di aver perdonato il manager meneghino.

“AVREI VOLUTO FINIRE LA CARRIERA NELL’INTER”

Probabilmente a Vieri non è andato giù il fatto che lo stesso venne venduto al Milan, prima di girovagare in altre società, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta, dove ha poi chiuso la carriera (dopo appena 9 partite), nel 2009. «L'Inter non mi ha fatto mai niente, al contrario della gente che la gestiva – ha aggiunto Vieri sempre attraverso le Instagram Stories - pensavo di chiudere la carriera in nerazzurro, ho amato veramente l'Inter». C’è infine spazio anche per parlare del 5 maggio del 2002, famosa domenica in cui i nerazzurri di Vieri e Ronaldo gettarono al vento lo scudetto perdendo a Roma contro la Lazio: «Mi manca San Siro, lì ho dato tutto – dice l’ex calciatore - come abbiamo fatto a perdere il 5 maggio? Me lo chiedo ancora»,

© Riproduzione Riservata.