Vuelta 2018/ Streaming video e diretta tv: vincitore, percorso e orario 5^ tappa Granada-Roquetas de Mar

Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 5^ tappa Granada-Roquetas de Mar, 188,7 km: vincitore, percorso e orario di un'altra frazione mista (oggi mercoledì 29 agosto)

29 agosto 2018

Diretta Vuelta (LaPresse - immagine di repertorio)

Oggi la Vuelta 2018, nella sua quinta tappa Granada-Roquetas de Mar di 188,7 km, ci proporrà quello che potremmo definire un arrivo in discesa. Dopo l’ultimo Gpm ci sarà infatti una lunga discesa che ci porterà fino a circa 10 km dall’arrivo, poi sarà tutta pianura. Finale dunque non impossibile e tappa che potrebbe anche sorridere ai velocisti, ma non c’è nulla di scontato: di certo le squadre degli sprinter dovranno lavorare molto per tenere unita la corsa ed evitare attacchi, che siano da parte della classica fuga da lontano o da parte di chi attaccherà nell’ultima salita o anche nella successiva discesa per evitare l’arrivo in volata. Insomma, le emozioni alla Vuelta 2018 non dovrebbero mancare nemmeno oggi, anche se è difficile pensare che questa quinta tappa possa avere effetti significativi per quanto riguarda la classifica generale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2018 (5^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2018 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di Sky. I collegamenti per la quinta tappa Granada-Roquetas de Mar avranno inizio già alle ore 15.30 sul canale tematico, numero 210 della piattaforma satellitare. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

PERCORSO 5^ TAPPA GRANADA-ROQUETAS DE MAR

Abbiamo già descritto a grandi linee le caratteristiche salienti del percorso della quinta tappa della Vuelta 2018, ma adesso scendiamo più nel dettaglio per scoprire che cosa attenderà oggi i corridori. La partenza avrà luogo da Granada alle ore 11.56 e fin da subito ci saranno numerosi saliscendi da affrontare, anche se uno solo si merita la qualifica di Gran Premio della Montagna: l’Alto de Orgiva, classificato di terza categoria, con scollinamento al km 55 della tappa dopo una salita di 4 km al 7% di pendenza media. Proseguendo nella propria fatica, i corridori non troveranno praticamente mai pianura: continui saliscendi, anche nella zona attorno allo sprint intermedio che sarà collocato in località Laujar de Andarax al km 117,5. Si entrerà però nel vivo della corsa andando ad affrontare l’Alto El Marchal, Gpm di seconda categoria posto al termine di 10,8 km di salita con pendenza media del 4,1%. Allo scollinamento saremo al km 162: lì comincerà la lunga discesa che ci porterà verso Roquetas de Mar e che terminerà a circa 10 km dall’arrivo. Il finale sarà l’unico tratto pianeggiante dell’intera tappa: basterà agli sprinter per arrivare a giocarsi il successo in volata?

