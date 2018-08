BELOTTI AL NAPOLI?/ Ultime notizie: accordo col giocatore, il Torino vuole 70 milioni!

Napoli, arriva il Gallo Belotti? Accordo col giocatore, serve quello col Torino, ci sarebbe una distanza di 15 milioni tra i due club. E i granata pensano a Zaza come alternativa

03 agosto 2018 Fabio Belli

Belotti verso il Napoli? (foto LaPresse)

Andrea Belotti al Napoli? Dopo il "botto" riguardante l'addio di Maurizio Sarri e l'arrivo di Carlo Ancelotti in panchina, l'acquisto del Gallo (bomber del Torino e attaccante della Nazionale) potrebbe riappacificare De Laurentiis con i tifosi napoletani polemici per un calciomercato asfittico. Ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, tre milioni e mezzo di euro all'anno per raccogliere l'eredità del 'Pipita' Higuain, ultimo grande centravanti azzurro visto che nelle utlime due stagioni il polacco Milik è stato pesantemente frenato dagli infortuni. Si tratterebbe di un colpo ad effetto ma c'è da convincere un Torino che potrebbe non essere pienamente convinto a rinunciare al suo capitano e uomo simbolo.

BELOTTI AL NAPOLI E ZAZA AL TORINO? VALZER DELLE PUNTE

Belotti è un idolo dei tifosi granata e Urbano Cairo non se ne vorrebbe liberare per una cifra inferiore ai 65 milioni di euro, considerando che solo un anno fa il prezzo del "Gallo" era stato fissato a 100 milioni. Il Napoli per il momento, forte dell'intesa con il giocatore, ne offre 50, ma c'è ancora da lavorare e le due parti potrebbero comunque avvicinari. Il problema per il patron granata sarebbe la reazione dei tifosi, anche alla luce della sbandierata campagna sul calciomercato, che ha permesso finora al Torino di mantenere nella rosa di Walter Mazzarri tutti i pezzi pregiati. Se Belotti dovesse partire, il colpo del Toro per consolare i tifosi potrebbe essere il ritorno di Simone Zaza: per l'attaccante, ora al Valencia, i granata potrebbero investire una cifra vicina ai 20 milioni di euro, con Mazzarri che manterrebbe comunque un importante punto di riferimento al centro del suo tridente.

