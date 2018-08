Diretta / Europei nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv: argento Italia nella 4x100 stile libero uomini!

Diretta Europei Nuoto Glasgow 2018: info streaming video e tv, programma delle gare della prima giornata, oggi 3 agosto. In vasca anche Simona Quadarella.

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 19.20 Michela Colombo

Simona Quadarella (LaPresse)

La Cusinato ha conquistato la medaglia d'argento nei 400 misti femminili. In vasca ora gli uomini con la finale dei 400 stile libero, purtroppo in vasca non ci sono italiani. Vince l'oro Romanchuk, secondo Christiansen, gara letteralmente dominata da Romanchuk. Ora passiamo alle semifinali 50 stile libero donne e 50 dorso uomini. La Blume termina avanti alla Sjoestreom. Vediamo ora cosa ci diranno i 50 dorso uomini. Sabbioni scende sotto il muro dei 25,00 con un 24,99, purtroppo l'italiano non si qualifica per la finale. Tutto pronto ora per le semifinali 100 farfalla donne e 100 rana uomini. Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo centrano la finale dei 100 metri farfalla. Fabio Scozzoli termina quarto nelle qualificazioni per le semifinali e centra la finale. Ci attendono ora le due finali stile libero uomini e donne 4x100. Vince la Francia nei 4x100 donne che batte l'Olanda, seconda medaglia d'oro per le francesi, l'Italia termina quinta. Chiude il programma la finale 4x100 uomini, speriamo in un buon risultato per l'Italia. Italia avanti nel primo passaggio con Luca Dotto. L'Italia vince l'argento terminando dietro la Russia! Terza la Polonia, ottimo risultato per la staffetta italiana. (agg. Umberto Tessier)

ARGENTO PER LA CUSINATO!

Inizia la 400 misti donne per gli europei di nuoto a Glasgow. Nei 400 misti donne Ilaria Cusinato sarà tra le osservate speciali puntando chiaramente alla finale e poi a conquistare il podio. Due le italiane in gara, Carlotta Toni e Ilaria Cusinato. Vediamo chi conquisterà la prima medeaglia d'oro di questi europei. Ottima la partenza della Cusinato seconda nel primo passaggio. La Cusinato continua a dispuatare un'ottima gara, si prevede un testa a testa negli ultimi cento metri. Vince la Lesaffre, Cusinato d'argento! Grande gara dell'italiana che deve arrendersi all'atleta francese. Arriva prima la medaglia d'argento per l'Italia grazie alla Cusinato. Carlotta Toni è terminata invece in sesta posizione. Ilaria Cusinato ha risposto alla grande con una medaglia d'argento, la Lesaffre andava troppo forte. (agg. Umberto Tessier)

INZIA LA SESSIONE POMERIDIANA

Ormai imminente a Glasgow l’inizio della sessione pomeridiana agli Europei di nuoto 2018, che in questa prima giornata di competizioni in Scozia assegnerà quattro titoli. Abbiamo già parlato delle due finali individuali, che saranno quella dei 400 misti femminili e quella dei 400 sl maschili, adesso dunque concentriamo la nostra attenzione sulle due staffette 4x100 sl, femminile e maschile, che saranno protagoniste in chiusura di programma, poco dopo le 19.00 ora italiana. Le batterie del mattino sono andate benissimo, con i ragazzi primi e le ragazze seconde, dunque entrambe le nostre staffette gareggeranno a centro vasca, corsia 4 per gli uomini e corsia 5 per le donne. Ripetersi in finale non sarà affatto facile, perché c’è da tenere conto di alcuni big che hanno riposato al mattino: sulla carta il compito più difficile dovrebbe essere quello delle ragazze, mentre i maschi hanno ottime possibilità di salire sul podio e cercheranno sicuramente di lottare anche per l’oro. Adesso però la parola deve passare alla piscina di Glasgow e naturalmente anche al cronometro: lo spettacolo sta per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ovviamente è prevista un’ampia copertura mediatica per seguire passo passo le imprese dei nuotatori italiani ali Europei di vasca lunga a Glasgow 2018: il primo punto di riferimento per gli appassionati sarà il sito ufficio della competizione (www.glasgow2018.com/sports/aquatics) oltre che della Federnuoto che dovrebbe anche fornire i risultati live delle varie gare (www.federnuoto.it). Per quando riguarda la diretta tv, segnaliamo che la Rai come il canale Eurosport (presente su Sky e Mediaset premium) trasmetteranno praticamente in maniera integrale il programma di gare della giornata. Sul digitale terrestre il punto di riferimento sarò il canale Raisport + che in due finestre ( a seconda del programma giornaliero) trasmetterà in diretta tv quanto sta accadendo a Glasgow: diretta streaming video ovviamente garantita tramite il portale raiplay.it. Stessa programmazione per Eurosport 1, il canale di riferimento presente sul satellite di Sky e su Mediaset premium: anche qui le due finestre giornaliere saranno visibili anche in diretta streaming video tramite le app Sky Go, Premium Play. Eurosport player.

LE PRIME DUE FINALI

Nel primo pomeriggio degli Europei di nuoto 2018 che sono cominciati oggi a Glasgow saranno quattro i titoli da assegnare. Parliamo per il momento delle prime due finali, che si disputeranno subito ad inizio sessione, circa alle ore 18.00 italiane, le 17 scozzesi: il primo atto sarà subito importante per l’Italia, perché si tratterà della finale dei 400 misti femminili dove ci giochiamo una carta molto importante come Ilaria Cusinato, che nelle batterie di stamattina ha ottenuto il terzo miglior tempo in 4’39”02 e sarà di conseguenza in acqua in corsia 3. Meglio di lei hanno fatto nelle batterie la francese Fantine Lesaffre e la britannica Aimee Willmott, anche se le due avversarie più illustri potrebbero essere l’ungherese Zsuzsanna Jakabos e l’altra britannica Hannah Miley. Da notare che pure l’Italia avrà due atlete in finale, perché in corsia 8 ci sarà Carlotta Toni. Subito dopo ci saranno i 400 sl maschili, dove purtroppo peserà tantissimo l’assenza di Gabriele Detti, che presumibilmente sarebbe stato il grande favorito per l’oro, ruolo che adesso passa all’ucraino Mykhaylo Romanchuk, non a caso autore del miglior tempo già stamattina. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BATTERIE: TUTTI I RISULTATI

Terminata la mattinata di batterie agli Europei di nuoto 2018 che sono cominciati oggi a Glasgow. Completiamo allora la panoramica sui risultati delle gare che si sono disputate nell’ultima parte della sessione: nei 100 farfalla femminili passano in modo autorevole alle semifinali di oggi pomeriggio (domani la finale) sia Elena Di Liddo sia Ilaria Bianchi, vincitrici delle rispettive batterie. Nei 100 rana maschili avanzano invece alla semifinale Fabio Scozzoli e Alessandro Pinzuti, ma spicca inevitabilmente l’idolo di casa Adam Peaty che già al primo turno ha fissato in 57”89 il nuovo record dei campionati. Buonissime notizie dalle due staffette 4x100 sl, che saranno da seguire con grandissima attenzione perché già oggi pomeriggio prevederanno le finali: uomini qualificati con il miglior tempo ottenuto da Luca Dotto, Ivano Vendrame, Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi in 3’15”29, per Giada Galizi, Federica Pellegrini, Laura Letrari ed Erika Ferraioli ecco invece la seconda piazza in 3’38”64, anche se va ricordato che altre nazioni hanno tenuto a riposo le loro big. Infine gli 800 sl femminili, gara che per la sua lunghezza è naturalmente in due soli turni ma in giorni diversi: domani in finale ci sarà Simona Quadarella, autrice in batteria del miglior tempo in 8’23”93. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CUSINATO OK

Arrivano i primi risultati dalle batterie del mattino agli Europei di nuoto 2018 che sono cominciati oggi a Glasgow. Subito buone notizie dai 400 misti donne, gara in due soli turni e che vedrà la finale già oggi pomeriggio con ben due italiane in acqua: si è infatti qualificata con il terzo miglior tempo Ilaria Cusinato (4’39”02), si qualifica anche Carlotta Toni con l’ottavo tempo (4’42”06), curiosamente per appena un centesimo sulla terza azzurra Alessia Polieri, che è la prima delle escluse. Niente da fare invece per Domenico Acerenza nei 400 sl maschili, altra gara che già oggi vivrà la finale. Nei 50 sl donne invece andrà in semifinale Erika Ferraioli, ma in questa velocissima gara il titolo sarà assegnato domani. Stesso discorso per i 50 dorso maschili, nei quali intanto avanzano alle semifinali Simone Sabbioni e Thomas Ceccon. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Sta per accendersi la prima giornata di gare per gli Europei di nuoto in vasca lunga 2018: tutto è pronto a Glasgow per accogliere non solo la nostra delegazione Italiana, ma tutti i big di questa eccezionale sport. Come abbiamo visto oggi il gruppo azzurro protagonista è più che nutrito ma tra i tanti non possiamo non mettere sotto i riflettori Simona Quadarella, in vasca nella tarda mattinata per le batterie dei 800 m stile libero. La qualificazione alla finale è solo il primo degli obbiettivi della nuotatrice romana, fresca di medaglia oro nella distanza ai Giochi del Mediterraneo di Terragona 2018. Di certo è lei il nome da battere anche nelle prossime finali (la gara per le medaglie sarà solo domani sera): bronzo nella distanza agli europei di vasca corta di Copenaghen un anno fa, oro alle Universiadi del 2017 e ai mondiali di Budapest dovette inchinarsi a Ledecki, Smith e Bingjie a podio (ma oggi assenti ovviamente), trovando un ottimo quinto posto alle spalle di Mireia Belmonte Garcia, altra protagonista attesa. Diamo ora la parola alla vasca!

GLI ITALIANI IN GARA

Come abbiamo visto il programma per questa prima giornata di gare agli Europei di nuoto di Glasgow è più che fitto: solo alla mattina infatti saranno ben 9 le gare di cui si disputeranno le batterie e ovviamente anche qui saranno parecchi gli azzurri a caccia di gloria. In attesa infatti di conoscere se gli italiani riusciranno ad approdare alle finali della sera vediamo chi comunque dovrà presentarsi alla piscina scozzese tra poco. Per la prova femminile dei 400m misti ecco Ilaria Cusinato, Alessia Polieri e Carlotta Toni, mentre nei 400m a stile uomini non mancherà Domenico Acerenza, con Erika Ferraioli e Lucrezia Raco nel 50m a stile libero. Proseguendo nel lungo elenco della delegazione italiana, oggi dovremmo poi vedere per i 50m dorso uomini Thomas Ceccon e Simone Sabbioni, mentre Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo e Claudia Tarzia presenzieranno ai 100m farfalla: per i 100m rana maschili ecco qualificati Fabio Scozzoli, Luca Pizzini e Alessandro Pinzuti. Non sono note infine le composizioni delle staffette, ma segnaliamo che nelle batterie femminili dei 800m stile libero non mancherà Simona Quadarella.

ORARIO E PRESENTAZIONE GIORNATA

Si accendono oggi venerdi 3 agosto gli Europei di nuoto in vasca lunga a Glasgow, in Scozia: da oggi fino al 9 agosto si torna quindi in piscina per sostenere la nutrita delegazione Italiana, guidata da Federica Pellegrini, a caccia del maggior numero di medaglie possibile. L’elenco dei protagonisti attesi alla competizione continentale è chiaramente vastissimo, tra cui anche gli azzurri, presenti in questi giorni nel capoluogo scozzese in ben 45, ovvero 24 uomini e 21 donne. Il programma delle gare ovviamente sarà fittissimo, ma di fatto seguirà la formula che di solito si usa in tali casi: mattina dedicata alle batterie e la sera riservata a semifinali e finali per le medaglie, con precedenza alle discipline già andate in scena la mattina stessa.

IL PROGRAMMA DELLE GARE

Come abbiamo detto prima saranno due i momenti in cui si scenderà in vasca nella giornata di oggi, la prima per gli europei di nuoto in vasca lunga 2018. Le batterie infatti avranno inizio alle ore 10.15 secondo il fuso orario italiano: si partirà subito forte con i 400m misti femminili e i 200m uomini a stile libero a cui farà seguito anche i 50 metri donne, sempre a stile. Il programma prevede in sequenza le batterie dei 50m dorso maschile e i 100m farfalla femminile, oltre i 100m a rana maschili: a seguire ecco le prime staffette con la 4x100m stile libero femminili e maschili. Per il gran finale della mattinata, atteso verso le ore 13.15 saranno le fasi preliminari della 800 m donne a stile libero. Nel tardo pomeriggio-prima serata ecco poi le prime semifinali e finali: saranno infatti consegnate già oggi le prime medaglie di questa competizione iridata. Alle ore 17.45 si scenderà in vasca a Glasgow e sarà la volta delle semifinali dei 50m stile libero donne, dei 50m dorso maschili e dei 100m farfalla donne, con pure i 400m misti sempre femminili. Da qui il programma porta solo finali: la prima gara per il medagliere vede in vasca le donne per il 400m misti e a seguire gli uomini per i 400m stile libero. A chiudere le staffette della mattina e quindi le 4x100m stile libero per donne e uomini, attese non prima delle ore 19.45.

