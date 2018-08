DIRETTA / Italia Olanda (risultato finale 3-1) streaming video e tv: vincono gli azzurri (amichevole volley)

Diretta Italia Olanda: info streaming video e tv della partita amichevole, primo banco di prova estivo della nazionale azzurra di volley maschile, in ritiro a Cavalese.

03 agosto 2018

Diretta Italia Olanda (LaPresse)

DIRETTA ITALIA OLANDA (RISULTATO FINALE 3-1): VINCONO GLI AZZURRI

Inizia il quarto set tra Italia e Olanda, gli azzurri sono in vantaggio sul due ad uno e proveranno a chiudere la contesa. Primo punto Italia con la battuta vincente di Juantorena. Inizia bene l'Italia che appare molto concentrata. Aziz sta disputando una grande gara fino ad ora e tiene in partita l'Olanda. Italia che rimette la testa avanti, siamo 8-5 in un quarto set equilibrato. L'Olanda resta sempre in scia dell'Italia, siamo sul 17-14 di un match amichevole che sta dando indicazioni positive ad entrambi gli allenatori. L'Italia sembra avviarsi a grandi passi verso la vittoria finale, l'Olanda comunque non molla. Zaytsev mette dentro il diagonale del 22-18. Bomba di Zaytsev sulla battuta, best scorer. Termina 25-20 l'amichevole tra Italia e Olanda con due ace consecutivi di Zaytsev. (agg. Umberto Tessier)

FINE TERZO SET

Inizia il terzo set tra Italia e Olanda, la compagine azzurra è avanti per due set a zero. Partenza a razzo dell'Olanda che si porta sul 4-0, Italia che non riesce ad entrare in partita in questo terzo set. Gli azzurri provano a riportarsi sotto, 4-6 per gli orange. Time out Italia sempre sotto nel punteggio, 6-11 e set nettamente in salita. Errore di Aziz e punto numero undici dell'Italia. Aziz mette il quarto punto della sua partita, attualmente best scorer del match. Bomba di Aziz nettamente fuori, ritorna in gara l'Italia, siamo 15-17. L'Italia deve recuperare quattro lunghezze, siamo 15-19, terzo set che sembra segnato. Aziz alza la mano e sportivamente indica all'arbitro di aver toccato la palla. Terzo punto personale per Mariuotti, Italia che resta appesa al terzo set. Grandissima rimonta degli azzurri che si portano sul 20-20. Si sta giocando punto a punto in questo terzo set, siamo sul 22-22. Juantorena buca il muro e trova il punto del 24-23. Cester batte direttamente fuori e spreca la palla match. Giannelli smanaccia e conquista il punto, Italia di nuovo avanti. Servizio out di Giannelli, siamo 25-25. Termina 27-29 il terzo set per l'Olanda. (agg. Umberto Tessier)

FINE SECONDO SET

L'Italia ha vinto il primo set per 25-17, tutto pronto per l'inizio del secondo set. Secondo set che inizia con l'equilibrio assoluto, siamo 2-2. Orange stanno provando a riaprire la contesa ma l'Italias sembra comunque superiore, 6-3 per gli azzurri e time out in corso. Continua il dominio degli azzurri, siamo ora sul 9-3. Anzani alza per Giannelli, schiacciata vincente che non ammette repliche. Show dell'Italia in questo secondo set, siamo sul 14-5 per gli azzurri nettamente superiori. Siamo intanto sul 20-10 grazie ad un grande pallonetto di Mazzone. Muro di Aziz che tocca la palla e la mette fuori, Zaytzev ha trovato l'ottavo punto personale. Termina 25-16 il secondo set con l'Italia che conferma di essere nettamente superiore per all'Olanda. (agg. Umberto Tessier)

FINE PRIMO SET

Inizia l‘amichevole tra Italia e Olanda: si gioca al Palazzetto di Cavalese, che da qualche settimana sta ospitando gli azzurri nel loro ritiro estivo pre Mondiali. Italia che inizia davvero bene grazie anche a Mazzone e Filippo Lanza che realizza il primo ace del match, siamo 10-8 per gli azzurri. Inizia di gara che si sta giocando punto a punto, gli orange sono pienamente in partita. Buon attacco di Aziz, il migliore dell'Olanda fino ad ora. Buon test per l'Italia, arriva intanto il primo punto della partita per Anzani, siamo sul 14-10. Juantorena! Diagonale vincente, Italia sempre avanti. L'Italia si sta preparando in vista dei Mondiali di settembre. L'Italia si avvia a vincere il primo set, la gara è in controllo totale per gli azzurri. Schiacciata vincente di Juantorena! Italia sul 23-16, primo set ad un passo. Invasione olandese, si chiude 25-17 il primo set per l'Italia. (agg. Umberto Tessier)

SI GIOCA

Sta per avere inizio l‘amichevole tra Italia e Olanda: tutto è pronto quindi al Palazzetto di Cavalese, che da qualche settimana sta ospitando gli azzurri nel loro ritiro estivo pre Mondiali. Il match come abbiamo detto sarà un ottimo test in vista della prossima edizione iridata e se è vero che più che il risultato oggi conta atteggiamento e tattica, va anche ricordato che la sfida non è inedita ma avrà un grande valore che in termini statistici. Le due nazionali infatti hanno spesso incrociato il proprio cammino benché certo negli ultimi anni abbiano attraversato momenti diversi. Negli anni recenti però registriamo almeno 8 testa a testa, raccolti dal 2009 per un totale di ben 7 vittorie da parte degli azzurri. Tali precedenti risalgono però all’edizione 2009 della World League, a competizioni europee e soprattutto amichevoli, proprio come quella di oggi. Fu proprio un test estivo anche l’ultimo precedente tra le due nazionali: il 18-19 agosto scorso Italia e Olanda scesero in campo per due sfide di fila (proprio come quest’anno). In entrambi i casi fu successo della nostra nazionale per 3-0. Tale precedente però non deve rendere troppo sicura la nostra Italia: diamo la parola al campo!

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che purtroppo l’amichevole di volley maschile tra Italia e Olanda non sarà visibile in diretta tv, ma gli appasionati potranno assistere alla sfida in diretta streaming video sul canale youtbe della Federazione Italia di pallavolo. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati di seguire i canali social della federvolley, per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo in campo.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA PARTITA (da youtube)

COME ARRIVA L'OLANDA

Se come abbiamo visto gli azzurri hanno vissuto un'estate a dir poco movimentata, anche la nazionale oranje ha avuto il suo bel affare: nella sfida di oggi Italia-Olanda quindi sarà davvero interessante vedere lo stato di forma delle due nazionali. Come abbiamo prima accennato la nazionale dei Paesi Bassi non ha preso parte alla Volleyball Nations League, non essendo abbastanza in alto nel ranking Fivb: gli arancioni si sono quindi dovuti accontentare di disputare a fine giugno la Golden European League, competizione minore organizzata dalla Cev, la federazione del continente. Qui la formazione del ct Vermeulen pur disputando partite di valore non è riuscita a trovare la qualificazione al tabellone finale, chiudendo il gruppo B da seconda con 12 punti, alle spalle della Turchia (poi medaglia di bronzo).

COME ARRIVANO GLI AZZURRI

L’amichevole tra Italia e Olanda di volley maschile sarà il primo test match per la nostra nazionale italiana, in vista dei Mondiali di settembre: come abbiamo detto prima la compagine di Gianlorenzo Bellini è già al lavoro da circa due settimane al ritiro estivo di Cavalese e possiamo davvero dire che i nostri beniamini questa estate non si sono affatto fermati. Terminati gli impegni con i club, gli azzurri sono volati per cinque settimane in giro per il mondo per disputare la Volleyball nations league, il nuovo torneo targato Fivb che ha soppiantato di fatto la vecchia Word league. Qui però le ambizioni azzurre non sono state premiate: solo l‘ottavo posto per la nostra nazionale a fine torneo, sfinita dal programma dei match che hanno costretto i ragazzi di Blengini davvero ad attraversare più volte a settimana il globo. Dopo qualche giorno di vacanza ecco di nuovo in campo per preparare i Mondiali: già oggi potremmo quindi vedere come sta procedendo il lavoro di preparazione dell’italia, pur consapevoli che gli azzurri non possono già essere al top della condizione.

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Italia-Olanda è la partita amichevole in programma oggi venerdì 3 agosto, al Palazzetto dello Sport di Cavalese, dove è in ritro la nazionale azzurra di volley maschile: fischio d’inizio fissato alle ore 17.30. Dopo due settimane di ritiro intensivo nella Val di fiamme è tempo per i nostri azzurri della pallavolo mettersi alla prova con un avversario vero ovvero la nazionale maschile olandese, guidata dal tecnico Gido Vermeulen. Anche gli Oranje come gli azzurri dopo tutto si stanno preparando ai prossimi Mondiali di volley organizzati a settembre proprio in Italia, assieme alla Bulgaria: sarà quindi un test match più che significativo quello atteso questo pomeriggio.

COME ARRIVANO LE DUE NAZIONALI

Come abbiamo detto sia Italia che Olanda o meglio le loro nazionali maschili di volley si affronteranno oggi in amichevole quale primo vero test match alla preparazione estiva verso i Mondiali 2018. A tale prestigioso appuntamento l’Italia è attesa come padrone di casa oltre che come assoluta protagonista: la compagine di Blengini deve rimediare ai risultati non così eccellenti (benchè giustificati) raccolti nell’ultima Volleyball Nations League e la competizione iridata in casa non può che essere lo scenario perfetto. Dopo l’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro l’Italia del volley ha voglia e soprattutto i talenti e le capacità per arrivare davvero in alto. Non meno ambiziosa anche l’Olanda, che pure non era abbastanza quotata nel ranking fivb per prendere parte alla Volleyball Nations League. La formazione di Gido Vermeulen comunque ha da tempo staccato il pass per i mondiali, dove si presenterà con il ruolo di vera mina vagante. Ecco perchè la direzione federale olandese ha preparato questo incontro con l’Italia (si tornerà in campo domani per una seconda amichevole sempre a Cavalese), considerata un vero gigante e banco di prova di gran lusso e prestigio.

