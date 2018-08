Modric all'Inter?/ Ultime notizie, il croato resta la prima scelta per il club nerazzurro

Modric all'Inter? Ultime notizie: il croato incontrerà Perez per liberarsi dal Real Madrid, passo necessario per scongiurare la clausola da 750 milioni di euro

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 22.00 Mauro Mantegazza

Luka Modric (LaPresse)

Luka Modric e l'Inter, la trattativa si scalda. La società meneghina punta forte sul centrocampista del Real Madrid, ormai dato in uscita dai galacticos. Per la dirigenza interista il nome di Luka Modric è in cima alla lista dei desideri, naturalmente viene considerato un profilo di primissima fascia e non vengono prese in considerazione delle alternative. Quindi se l'Inter dovesse riuscire a completare il centrocampo con un nuovo innesto, sarà solo con Luka Modric. Lobotka del Celta era solo un'idea sullo sfondo, oltretutto considerata fuori dai parametri economici della società, vista il no degli spagnoli al possibile trasferimento in prestito. E quindi l'Inter resta forte su Modric. Secondo tuttomercatoweb, la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il croato. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

COLPO MODRIC?

L’Inter continua a sognare il colpo Modric che sta diventando più di una suggestione. Il croato dovrebbe presto incontrare il presidente del Real Madrid e potrebbe uscire allo scoperto chiedendo la cessione. Nel frattempo, Ivan Juric, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha commentato positivamente l’eventuale arrivo del croato in nerazzurro considerandolo anche più incisivo di Cristiano Ronaldo. “Sarebbe un colpo straordinario non solo per l’Inter, che fra l’altro ne ha già fatti abbastanza, ma per tutto il calcio italiano. Un colpo che può avere la stessa incidenza di quello di Cristiano Ronaldo. Se non di più. Parlo di incidenza di gioco. Ronaldo è uguale a business, Ronaldo è uguale a gol: non salta l’uomo come prima ma è un finalizzatore fantastico, gioca per fare gol. Modric invece crea gioco, se mi consentite Modric è arte”, ha spiegato. L’arrivo di Modric renderebbe ancora più forte l’Inter che, secondo Juric, è la vera anti-Juve (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IL SUMMIT DECISIVO

Il sogno di mezza estate e fine mercato dell'Inter risponde a Luka Modric. Piero Ausilio, diesse nerazzurro, è consapevole delle difficoltà dell'operazione ma allo stesso tempo confida nel lavoro degli agenti del croato, che avrebbe espresso la volontà di approdare alla corte di Luciano Spalletti. L'ostacolo principale è rappresentato dalla clausola rescissoria da 750 milioni di euro che lo lega al Real, ma il rapporto privilegiato con Florentino Perez in questo senso dovrebbe facilitare le cose nel caso in cui Modric decidesse di puntare i piedi. Ma quando sapremo se ci sono davvero speranze di vedere il croato in nerazzurro? La data da segnare sul calendario è quella di domenica: proprio quel giorno andrà in scena l'incontro con la presidenza e, secondo Tuttosport, Modric chiederà a Florentino un rinnovo su cifre alte o il via libera verso Milano sponda Inter. Cosa risponderà il numero uno dei galacticos? (agg. di Dario D'Angelo)

IL MISTER X ALTERNATIVO A MODRIC

C'è Luka Modric nei sogni dell'Inter, il centrocampista del Real Madrid capace di completare con la sua qualità un reparto che già con l'innesto di Nainggolan è tra i più competitivi di tutta la Serie A. Luciano Spalletti e Piero Ausilio, però, sono consapevoli delle difficoltà per arrivare all'acquisto del metronomo croato, e per questo motivo sono già a lavoro per bloccare un'alternativa nel caso in cui l'affare - complicatissimo - non dovesse andare in porto. La Gazzetta dello Sport fa il nome di un non meglio precisato mister X, mentre sembra avere le idee più chiare Il Corriere della Sera, secondo cui il nome nuovo sul taccuino del diesse Ausilio sarebbe quello di il nome nuovo sarebbe quello di Wilmar Barrios, centrocampista del Boca Juniors seguito anche da Tottenham ed Everton. Un profilo evidentemente meno affascinante di quello di Modric, ma comunque un 24enne già nel giro della nazionale colombiana. (agg. di Dario D'Angelo)

L'OSTACOLO CLAUSOLA

Luka Modric continua ad essere il sogno dell'Inter di Luciano Spalletti. Ieri da Florentino Perez è arrivata una secca e totale chiusura a ogni possibilità di cessione, lasciando aperta solo l’ipotesi che qualcuno paghi la clausola rescissoria da 750 milioni, evidentemente impossibile per chiunque. Eppure, non tutto sarebbe finito: Modric sarebbe infatti pronto ad incontrare il presidente per cercare di liberarsi a una cifra decisamente più bassa e abbordabile per i nerazzurri, come è già successo con Cristiano Ronaldo pagato dalla Juventus “solo” 105 milioni di euro a fronte di una clausola da un miliardo. Il centrocampista avrebbe già dato ai suo agenti (gli stessi che hanno lavorato al trasferimento del connazionale Sime Vrsaljko in nerazzurro) la disponibilità per lo sbarco all’Inter, ma ora è tutto nelle sue mani e in quelle di Perez, che dal canto suo però non vuole privarsi anche dell'altro pezzo pregiato del Real Madrid.

MODRIC ALL’INTER? LE MOSSE NERAZZURRE

L'Inter dal canto suo per il momento può solamente aspettare: se il giocatore riuscirà a liberarsi dal Real allora i nerazzurri entreranno in gioco, forti della volontà del giocatore e comunque pronti ad un esborso importante. La prossima settimana sarà decisiva in questo senso. Se Modric non riuscisse a liberarsi, abbandonata definitivamente anche la pista Vidal, l'Inter virerà su un mister X, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport: il ritratto sarebbe quello di un giocatore importante, che i nerazzurri stanno seguendo e non vogliono bruciare e che accontenterebbe i desiderata spallettiani a centrocampo. Nel frattempo, anche in Spagna si rincorrono le voci su un addio di Modric al Real Madrid. Mentre la prima pagina di Marca, d’altronde storicamente molto vicino al Real, mette in risalto la chiusura di Florentino Perez e la richiesta di 750 milioni per fugare i timori, As e il catalano Mundo Deportivo sono più fiduciosi circa le possibilità dell’Inter, enfatizzando i dubbi di Modric e la sua voglia di nuove sfide.

