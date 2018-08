PAVEL NEDVED/ Calciomercato Juventus: "ci saranno altri acquisti". Spuntano Pogba e Milinkovic-Savic

Pavel Nedved, calciomercato Juventus: “non è ancora finita”. I tifosi sognano grazie alle poche parole del vicepresidente, magari Pogba o Milinkovic Savic…

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 14.56 Mauro Mantegazza

Pavel Nedved (LaPresse)

La campagna acquisti della Juventus non è ancora finita. Parola di Pavel Nedved che promette nuovi acquisti prima che la stagione cominci. Se Cristiano Ronaldo rappresenta il grande colpo, i tifosi della Vecchia Signora sognano altri, grandi nomi. Per conquistare la Champions League che è sempre stato un obiettivo dei bianconeri, i dirigenti stanno mettendo su una rosa di grande livello che potrebbe accogliere altri due rinforzi. Secondo Tuttosport, nel mirino della Juventus ci sarebbero Paul Pogba, ex bianconero, oggi in forza al Manchester United e il laziale Milinkovic-Savic. Quest’ultimo sembra un obiettivo più concreto rispetto al francese. I tifosi bianconeri aspettano altri colpi stellari. In casa Juventus, dunque, si continua a lavorare. La Vecchia Signora metterà a segno altri colpi? Nedved ha promesso di sì (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

I TIFOSI DELLA JUVENTUS SOGNANO

Una frase di Pavel Nedved alimenta le speranze dei tifosi della Juventus che l’arrivo di Leonardo Bonucci (a dire il vero molto discusso) possa non essere l'ultimo di questa sessione di calciomercato già pirotecnica per i bianconeri, con il clamoroso colpaccio Cristiano Ronaldo naturalmente a spiccare su tutti, ma pure con altri importanti acquisti quali ad esempio Emre Can e Joao Cancelo, oltre appunto al ritorno di Bonucci, anche se va ricordato che pure gli addii sono stati importanti e talora dolorosi, su tutti quello di Buffon. È dunque appena andata in porto la maxi operazione con il Milan che ha visto Gonzalo Higuain e Mattia Caldara diventare rossoneri per la gioia dei tifosi e di Gennaro Gattuso, mentre a Torino è tornato appunto Bonucci. Da parte della Juventus sembra abbastanza evidente l’intenzione di dare vita a un cosiddetto ‘instant team', una squadra in grado sin da subito di lottare per vincere la Champions League, sogno o ossessione da ormai 22 anni, anche a costo di sacrificare magari qualche nome di prospettiva, vedi ad esempio Caldara.

LE PAROLE DI NEDVED

Si diceva della frase di Nedved, oggi vicepresidente della Juventus, che fa pensare come possa aggiungersi qualche altro tassello in grado di aumentare ulteriormente il livello della rosa. Pavel Nedved, al termine dell'amichevole vinta ai rigori contro le All Stars della MLS, parlando del mercato ha detto: "E non è ancora finita...". Pochissime parole intercettate da Tuttosport, ma che lasciano aperte tutte le ipotesi: potrebbe anche essere una semplice frase di circostanza, ma naturalmente queste parole danno adito a nuovi e suggestivi scenari, capaci di far sognare i tifosi bianconeri. Qualche nome che potrebbe costituire l’ultimo sigillo a una estate già da ricordare? Magari un altro ritorno, quello di Paul Pogba, ma a centrocampo si continua a sognare anche Sergej Milinkovic-Savic, corteggiato a inizio sessione ma valutato a prezzi altissimi da Claudio Lotito. L'obiettivo è quello di migliorarsi per vincere finalmente la tanto agognata Champions League, magari con le ultime sorprese indicate da Nedved…

© Riproduzione Riservata.