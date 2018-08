Serie B, annullata presentazione calendario/ Ultime notizie, Figc: “Organico campionato resta a 22 squadre”

Serie B, annullata presentazione calendario. Figc: “Organico campionato resta a 22 squadre”. Le ultime notizie: diritti tv highlights e radiofonici alla Rai

03 agosto 2018 Silvana Palazzo

Serie B (Foto: LaPresse)

Non è stato ancora stilato il calendario di Serie B che, salvo rinvii, scatterà venerdì 24 con l'anticipo del primo turno. Bisogna attendere l'esito di ricorsi, ripescaggi e processi per completare l'elenco delle squadre partecipanti. Per questa ragione la Lega B ha annullato l'evento per la presentazione del nuovo calendario, previsto a Cosenza per il 6 agosto. E non è stata ancora decisa la nuova data per la compilazione delle 42 giornate di campionato. Il Consiglio direttivo ha stabilità però che si giocherà durante le feste natalizia, con la pausa prevista dal 31 dicembre al 19 gennaio. Dopo la mancata iscrizione di Bari, Cesena ed Avellino, sono tre le caselle da riempire. Ma in cinque hanno presentato domanda di iscrizione: Catania, Novara, Ternana, Pro Vercelli e Siena. Le prime due sono già dentro, il Siena aspetta solo l'ufficialità ma Ternana e Pro Vercelli hanno presentato ricorso. Allora bisognerà attendere. «Non avendo ottenuto risposte dalla Federazione in merito al nominativo della ventesima squadra necessaria per completare gli organici», è stato annullato l'evento. La Lega B ha ringraziato «la città di Cosenza, e la società del presidente Guarascio, per l'ospitalità offerta nell'organizzare dell'evento, ma anche per la pazienza e la disponibilità dimostrata in questi giorni».

SERIE B, ANNULLATA PRESENTAZIONE CALENDARIO

Il presidente di Lega B Mauro Balata aveva lanciato l'ipotesi di un campionato a 20 squadre, ma il commissario Figc Roberto Fabbricini si è opposto ribadendo che l'organico del torneo deve restare a 22 squadre. La replica della Federcalcio è arrivata con una nota con la quale è stato precisato «come le disposizioni federali non consentono il mutamento del format del campionato da 22 a 20 squadre dalla corrente stagione sportiva». La modifica del format può entrare in vigore dalla seconda stagione sportiva successiva alla sua adozione. Quindi, la Figc «ha ribadito tale comunicazione alla Lega B, invitandola nuovamente a trasmettere le certificazioni di sua competenza, necessarie ad esaminare le domande per l'integrazione dell'organico a 22 squadre». Il Consiglio Direttivo si è occupato anche dei diritti tv assegnando alla Rai i pacchetti “Esclusivo highlights TV” ed “Esclusivo Radiofonico” per il triennio 2018-2021, con un sensibile aumento dei ricavi rispetto ai tre anni precedenti. «Ora si procederà con la commercializzazione dei diritti esteri e dei diritti non esclusivi per il mercato italiano».

