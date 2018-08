Calendario Serie D/ Streaming video e diretta tv, oggi si scelgono i gironi: 1^ giornata il 16 settembre

Calendario Serie D 2018-2019: streaming video e diretta tv, oggi verranno svelati i nove gironi della prossima stagione. 1^ giornata fissata per il 16 settembre.

30 agosto 2018 Michela Colombo

Calendario Serie D (laPresse)

Si entra nel vivo anche per il Campionato della Serie D, la quarta serie del calcio italiano della Lega Nazionale Dilettanti: oggi infatti giovedi 30 agosto gli appassionati verranno a conoscenza dei nove gironi che caratterizzeranno la prossima stagione 2018-2019 e di seguito verrà reso noto anche il calendario ufficiale con tutti gli incontri attesi. L’appuntamento è stato messo in programma per le ore 14.00 e di certo la cerimonia sarà abbastanza lunga e ricca di colpi di scena: non dimentichiamo infatti che sono ancora aperti alcuni contenziosi sulle società che si sono iscritte o che potrebbe venir inscritte a seguito di promozioni e retrocessioni decise nelle stanze del tribunale sportivo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA CERIMONIA

Come già accaduto negli anni scorsi, la cerimonia in cui verrano svelati i gironi del Campionato della Serie D 2018-2019 e a seguire anche i calendari di ogni raggruppamento, sarà visibile in diretta streaming video per tutti gli appassionati. Nessuna diretta tv, ma la possibilità di collegarsi al profilo Facebook della Lnd (lega nazionale dilettanti) per seguire in maniera libera e gratuita l’evento, a partire dalle ore 14.00.

GLI STRASCICHI

Di certo anche il Campionato della Serie D 2018-2019 non partirà senza problemi e strascichi giudiziari come già è accaduto in questa estate per la Lega Pro e la Cadetteria. Non a caso infatti la data del sorteggio dei gironi è stata messa in programma per oggi 30 agosto e l’inizio della stagione con la prima giornata è stata posticipata fino al prossimo 16 settembre. In origine infatti la quarta serie del calcio italiano doveva prendere il via lo scorso 2 settembre, ma la burocrazia della giustizia sportiva ha reso indispensabile questo rinvio. Nello specifico le questioni ancora aperte che riguardano in maniera diretta il Campionato della Serie D sono i ricorsi fatti da Como e Santarcangelo (esaminati dal Tar il prossimo 13 settembre), oltre che l’esito del Collegio di Garanzia del CONI (che si riunirà il prossimo 7 settembre). Insomma come già accaduto anche per la terza serie italiana, è possibile che il Campionato di Serie D parti con qualche dubbio anche pesante, che potrebbe trascinarsi anche dopo il sorteggio dei nove gironi di cui verrà composto.

© Riproduzione Riservata.