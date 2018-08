Classifica Vuelta 2018/ Maglia rossa e le altre graduatorie (6^ tappa)

Classifica Vuelta 2018: la maglia rossa da leader a Molard. Ecco le altre graduatorie della corsa alla vigilia della sesta tappa, da Huerca a San Javier, oggi 30 agosto.

30 agosto 2018 Michela Colombo

Rudy Molard, nuova maglia rossa (laPresse)

Siamo alla vigilia della sesta tappa della Vuelta 2018 e grandi emozioni ci attendono sulle strade impegnate in questa entusiasmante edizione della classica spagnola a tappe. Grandi sorprese poi ci attendono anche nelle principali classifiche che caratterizzano la corsa, a partire da quella generale che consegna al suo leader l’iconica maglia rossa. Ecco infatti che al via di oggi di Huercal, potremmo ammirare un nuovo protagonista di rosso vestito: ci riferiremo al francese Rudy Molard, nuovo leader con il tempo generale di 18h27’20” e che ha strappato la prima posizione in graduatoria a Michal Kwiatkowski. Il polacco della Sky è quindi scivolato al secondo gradino del podio e vanta ora un gap davvero importante sul francese della Groupama di almeno 41 secondi: terzo piazzamento per Emmanuel Buchmann che invece ha un ritardo sulla maglia rossa di appena 48 secondi. A chiudere la top ten della classifica generale della Vuelta 2018 troviamo alla vigilia della sesta tappa anche Simon Yates, Valverde, Keldermann, Izagirre, Gallpin, Quintana e Kruijswijk: segnaliamo che l’olandese della Lotto Jumbo ha ora un gap di 1’18” su Molard.

LE ALTRE GRADUATORIE

Smessa la maglia rossa a leader della classifica generale della Vuelta al traguardo della quinta tappa ecco che Michal Kwiatkowski si presenterà al via della sesta frazione con altra iconica casacca addosso, quella del leader a punti. Ecco che il polacco della Sky è infatti in testa alla classifica a punti della classica spagnola e con la maglia verde vanta ora ben 46 punti: dietro di lui ecco a podio Valverde con 33 punti e Clarke, vincitore della quinta tappa. Nulla di nuovo invece per la graduatoria riservata agli scalatori: al via della sesta tappa di oggi ecco che è sempre Mate Mardones a indossare la casacca a pois, potendo infatti vantare ben 36 punti e per ora anche un comodo vantaggio di 16 lunghezze su primi avversari. A chiudere ecco la classifica combinata con i miglior protagonisti della Vuelta 2018: per ora è vestito di bianco Alejandro Valverde che conta appena 16 punti, ma a concorrenza al ciclista della Movistar è ben ampia.

CLASSIFICA GENERALE VUELTA 2018

1 MOLARD Rudy GROUPAMA - FDJ 18h 27'40''

2 KWIATKOWSKI Michal TEAM SKY + 00'41''

3 BUCHMANN Emanuel BORA - HANSGROHE + 00'48''

4 YATES Simon MITCHELTON - SCOTT + 00'51''

5 VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM + 00'53''

6 KELDERMAN Wilco TEAM SUNWEB + 01'06''

7 IZAGIRRE INSAUSTI Jon BAHRAIN - MERIDA + 01'11''

8 GALLOPIN Tony AG2R LA MONDIALE + 01'14''

9 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander MOVISTAR TEAM + 01'14''

10 KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL - JUMBO + 01'18''

© Riproduzione Riservata.