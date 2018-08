Copenaghen Atalanta/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Copenaghen Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La Dea cerca il pass per i gironi di Europa League, la sfida di andata è finita 0-0

30 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Copenaghen Atalanta, ritorno playoff Europa League (Foto LaPresse)

Copenaghen Atalanta, partita che sarà diretta dall'arbitro Sidiropulos, si gioca alle ore 18:30 di giovedì 30 agosto: nella capitale danese va in scena il ritorno dei playoff di Europa League 2018-2019, e per la Dea si tratta degli ultimi minuti prima di poter accedere alla fase a gironi. Sarà così se la squadra di Gian Piero Gasperini eviterà di perdere segnando almeno un gol: l’andata infatti è terminata 0-0, e dunque per qualificarsi l’Atalanta dovrà pareggiare con reti segnate, oppure vincere. Al Copenaghen dunque non resta che una sola strada, a parte quella dei rigori (se dovesse finire ancora a reti bianche) e cioè la vittoria; per questo motivo gli orobici partono con un leggero vantaggio, ma sono in trasferta e dunque dovranno stare molto attenti al fattore ambientale al Parken Stadium.

COPENAGHEN ATALANTA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Copenaghen Atalanta è un’esclusiva in diretta tv per i clienti della televisione satellitare: i canali sono Sky Sport 1 (201) e il numero 251, con il codice d’acquisto 417127 che tutti i non abbonati al pacchetto Calcio possono utilizzare. La partita di Europa League è usufruibile anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go: sarà possibile collegare due dispositivi mobili (PC, tablet e smartphone) ai dati del proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi richiesti.

RISULTATI E PRECEDENTI

Finora il cammino dell’Atalanta in Europa League è stato ottimale: la Dea non ha mai perso, ed ha eliminato i due precedenti avversari senza soffrire troppo, al netto della partita casalinga contro il Sarajevo nella quale la squadra era alla prima uscita stagionale, ancora a metà luglio e con carichi di lavoro da smaltire. Poi si è trattato di una marcia trionfale; una settimana fa a Reggio Emilia l’Atalanta ha dominato il Copenaghen, ha giocato ad una sola porta soprattutto nel secondo tempo ma, un po’ per sfortuna e un po’ per imprecisione, non è riuscita a concretizzare. Questo potrebbe essere un problema in vista del ritorno; il Copenaghen certamente sa come sfruttare il fattore campo, è una squadra esperta con giocatori abituati a questi palcoscenici e, dunque, potrebbe girare a proprio vantaggio il fatto di essere stata in balia dell’avversario nei 90 minuti dell’andata. Sarà comunque una partita caratterizzata dall’equilibrio, nella quale un gol potrebbe cambiare totalmente le cose; anche per questo motivo la cura dei dettagli rivestirà un ruolo fondamentale, l’Atalanta da questo punto di vista sa di poter fare un ulteriore salto di qualità e prendersi i gironi di Europa League per il secondo anno consecutivo.

PROBABILI FORMAZIONI COPENAGHEN ATALANTA

Stale Solbakken potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla partita del Mapei Stadium: Fischer per esempio potrebbe tornare a giocare in attacco al fianco di N’Doye, con Thomsen che sarebbe spostato nuovamente a sinistra ma anche l’ingresso in mediana dell’esperto Kvist, che può fare coppia con Zeca o Gregus a seconda di chi il tecnico sceglierà. A destra ci sarà Skov; davanti al portiere Joronen spazio a Vavro e Bjelland, con Ankersen e Boilesen che saranno invece incaricati di coprire le corsie laterali. Gasperini ha il solito dubbio in difesa: Mancini parte in vantaggio su Djimsiti, con Toloi e Andrea Masiello ai lati e Gollini che dovrebbe giocare in porta. Hateboer e Gosens sono certi del posto sugli esterni, così come De Roon e Freuler in mezzo; Pasalic rischia, la sua maglia da trequartista potrebbe andare a Alejandro Gomez che giocherebbe a supporto di Duvan Zapata e Musa Barrow, in caso contrario ballottaggio tra questi due.

QUOTE E PRONOSTICO

Anche in Danimarca l’Atalanta parte favorita nel pronostico, pur se le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai si abbassano: infatti la differenza dei valori è più stretta rispetto all’andata, con il segno 2 per la vittoria della Dea che vale 1,85 contro il 3,80 che invece accompagna il successo del Copenaghen, identificato dal segno 1. Per il pareggio il vostro guadagno sarebbe di 3,60 volte la cifra investita: ricordiamo che qualunque segno X con reti qualificherebbe la Dea, per esempio un 1-1 che ha un valore di 7,00 volte la puntata (è invece di 13,00 la quota per il 2-2 come risultato esatto).

