Diamond League 2018 Zurigo/ Streaming video e diretta tv, orari, programma e risultati live (oggi)

Diretta Diamond League 2018 Zurigo streaming video e tv, programma e orari del meeting di atletica nella città svizzera (oggi, giovedì 30 agosto)

30 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Diamond League a Zurigo (LaPresse)

Oggi giovedì 30 agosto è il giorno del Weltklasse Zurich 2018, meeting di atletica leggera che si svolge a Zurigo e per la precisione presso lo stadio Letzigrund della città elvetica; un appuntamento fra i più classici per l’atletica mondiale e prima delle due finali della Diamond League, il circuito che ogni anno riunisce i principali meeting stagionali dell’atletica. Le discipline che fanno parte della Diamond League sono state divise in due: la prima metà vive oggi a Zurigo il suo atto finale, domani a Bruxelles naturalmente ci sarà l’altra metà. Siamo dunque agli ultimi grandi eventi di una stagione che per l’atletica non ha proposto Olimpiadi o Mondiali, dunque il piatto forte sono stati i vari campionato continentali e proprio la Diamond League, che ha offerto il livello più alto di competizione intercontinentale. Aggiungiamoci il fascino di uno dei più prestigiosi eventi dell'atletica mondiale ed ecco perché la serata di Zurigo sarà imperdibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MEETING

Il meeting della Diamond League 2018 da Zurigo sarà trasmesso in diretta tv: una ottima notizia dopo che la chiusura di Fox Sports (ex canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky) aveva causato difficoltà. Oggi l’appuntamento sarà su Sky Sport Arena (canale numero 204 della piattaforma satellitare), anche se solo dalle ore 20.00. Di conseguenza, possiamo indicarvi anche la diretta streaming video garantita agli abbonati tramite il servizio Sky Go. Informazioni utili e preziose per tutti si troveranno comunque sul sito Internet ufficiale, https://zurich.diamondleague.com/home/ (in inglese e tedesco).

LE GARE IN PROGRAMMA

Il programma sarà come di consueto ricchissimo di grandi eventi, in particolare le 16 gare che saranno valide per la Diamond League, anche se il programma sarà ancora più ricco di eventi collaterali. Ricordiamo però naturalmente il programma dettagliato delle gare principali, che saranno le più importanti della lunga serata di Zurigo. Si comincerà già alle ore 18.25 con il salto triplo donne, poi ecco alle ore 18.35 il via al salto in alto sempre al femminile. Alle ore 18.50 è in programma la gara del salto con l’asta femminile, mentre alle ore 19.05 ecco il lancio del giavellotto femminile. Alle ore 19.40 ecco il via ad un altro concorso, quello del getto del peso maschile, mentre alle ore 20.04 sarà la volta della prima gara in pista, i 400 metri maschili, seguiti alle ore 20.13 dagli 800 metri femminili e alle ore 20.24 dai 3000 super maschili.

Il ritmo sarà notevolissimo, come sempre nei grandi meeting della Diamond League: ecco dunque alle ore 20.40 la velocità pura protagonista con i 100 metri femminili, mentre alle ore 20.45 prenderà il via il salto in lungo maschile. Alle ore 20.48 sarà la volta dei 1500 metri maschili, mentre alle ore 20.55 comincerà la gara del lancio del giavellotto maschile. Alle ore 21.02 sarà il turno dei 400 ostacoli femminili, seguiti alle ore 21.11 dai 200 metri maschili e alle ore 21.20 dai 5000 metri femminili, infine alle ore 21.44 ecco i 400 ostacoli al maschile, poi alle ore 22.05 la cerimonia di premiazione di chi avrà vinto la Diamond League per ogni specialità.

© Riproduzione Riservata.