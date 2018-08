Girone Inter/ Sorteggio Champions League 2019, chi sono gli avversari dei nerazzurri?

Girone Inter, sorteggio Champions League 2019: dopo sei anni i nerazzurri tornano a giocare nel massimo torneo europeo, oggi conosceranno gli avversari nelle sfide del primo turno

30 agosto 2018 Claudio Franceschini

L'Inter torna in Champions League dopo sei anni (Foto LaPresse)

Dopo sei anni, l’Inter torna a giocare nel massimo torneo europeo: il sorteggio dei gironi della Champions League 2018-2019 è dietro l’angolo, e per i nerazzurri è arrivato il momento di conoscere i nomi delle sue avversarie. Gli scarsi risultati della società, che anche in Europa League non ha fatto troppa strada, hanno portato a una quarta fascia nell’urna: questo vuol dire che il cammino che attende la squadra di Luciano Spalletti rischia di essere tremendamente complicato. Un esempio? Un girone con Real Madrid (o Barcellona, o Psg, Bayern Monaco o ancora Manchester City), Tottenham o Manchester United e Monaco sarebbe una prova decisamente tosta da superare. Dall’altra parte, potrebbe esserci un sorteggio fortunato: la Lokomotiv Mosca come testa di serie, poi il Porto e lo Schalke 04. Sia come sia, al netto di quali saranno i suoi avversari l’Inter vuole godersi l’esperienza: fino a pochi minuti dal termine dello scorso campionato il posto di quarta squadra italiana - che nel 2017 avrebbe portato al playoff - era della Lazio, poi il gol di Matias Vecino ha cambiato le carte in tavola. Spalletti è dunque riuscito nella rimonta ai danni dei biancocelesti, riportando l’Inter in Champions League; non si fanno proclami e si proverà a giocare partita per partita ed eventualmente turno per turno, esattamente quello che succederà in Serie A dove, per di più, i nerazzurri hanno aperto male facendo un solo punto in due partite (pareggio casalingo contro il Torino, con rimonta subita dal 2-0 nel primo tempo).

L’INTER E L’EUROPA

Il rapporto tra l’Inter e l’Europa, solo per rimanere agli anni recenti, è contraddittorio: sicuramente i nerazzurri hanno fatto più di tante altre squadre con presenza maggiore in Champions League, e sono l’unica formazione italiana ad aver centrato il Triplete, arrivato nello straordinario 2010. Tuttavia nel periodo in cui la società dominava in Italia (cinque scudetti consecutivi, compreso quello assegnato d’ufficio) l’Inter non ha avuto continuità in ambito internazionale: prima di salire sul tetto d’Europa con José Mourinho, aveva conosciuto cocenti eliminazioni ai quarti o addirittura agli ottavi, mentre dal trionfo del Santiago Bernabeu i nerazzurri non hanno costruito, con eliminazione prima per mano dello Schalke (quarti) e poi dell’Olympique Marsiglia agli ottavi, in quella che fino a oggi rimane l’unica partecipazione alla Champions League. Dunque, possiamo dire che il 2010 sia stato unico, nel bene e nel male: uno dei rari momenti in cui l’Inter abbia davvero tenuto fede alla sua forza, ma anche - in positivo - un traguardo pazzesco che, per esempio, la Juventus in questi anni non è ancora riuscita a centrare. Adesso Luciano Spalletti e i suoi giocatori entrano in questo sorteggio dei gironi con tanta fiducia: sanno di avere un gruppo che può prendersi la qualificazione agli ottavi, sanno che superato il primo scoglio entreranno in gioco altri fattori, che potrebbero rendere le cose decisamente più dolci, e simili a quanto è accaduto nel 2010.

