Girone Juventus/ Sorteggio Champions League 2019, quali avversari per i bianconeri?

La Juventus affronta il girone di Champions League per il settimo anno consecutivo, e nel sorteggio di Montecarlo sta per scoprire gli avversari contro cui dovrà giocare nella sua prima fase

30 agosto 2018 Claudio Franceschini

La Juventus aspetta gli avversari nel girone di Champions League (Foto LaPresse)

Giunta alla settima partecipazione consecutiva, la Juventus attende di scoprire gli avversari che usciranno dal sorteggio dei gironi della Champions League 2018-2019. Torna dunque il grande appuntamento con una coppa che per i bianconeri è diventata una maledizione: non la vincono dal lontano 1996, hanno il record di finali perse e sono caduti per due volte in quattro anni nell’ultimo atto in epoca Massimiliano Allegri. La prima volta magari la finale non era nemmeno attesa; la seconda, due stagioni più tardi, c’era la ferma convinzione che finalmente la Juventus avrebbe messo le mani sul trofeo, e invece la sconfitta di Cardiff è stata anche più netta (nel punteggio e nel gioco) di quella incassata a Berlino. Diciamolo chiaramente: in queste ultime stagioni, quelle in cui Allegri ha preso il timone, i campioni d’Italia hanno sempre avuto una rosa pronta per fare il grande salto, ma non sono riusciti a superare e sfatare il tabù. Vuoi per sfortuna, vuoi per effettiva inferiorità nei confronti delle big, è sempre mancato l’ultimo passo: oggi dunque i bianconeri ci riprovano, e partono come testa di serie nell’urna di Montecarlo. Eviteranno sicuramente le grandi squadre (Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Psg, Manchester City, Atletico Madrid), potrebbero trovarsi a giocare contro una tra Manchester United e Tottenham ma già in terza fascia avranno comunque un sorteggio agevole, quanto meno sulla carta. Il girone insomma non sembra essere un problema; quelli eventualmente arriveranno più tardi.

CR7 L’AMULETO GIUSTO?

Per ovviare al “problema” Champions League, la Juventus è andata alla fonte del problema e si è assicurata Cristiano Ronaldo: cinque Palloni d’Oro, soprattutto cinque coppe in bacheca (quattro negli ultimi cinque anni) e il record assoluto di gol nel torneo (ma ha anche quello di reti in una singola edizione, insieme a tanti altri). Si diceva: ai bianconeri manca il giocatore che faccia fare davvero il passo in più. Oggi ce l’hanno: è chiaro e inevitabile che la Champions League non si vinca “solo” con la presenza di CR7, ma certamente che il portoghese vesta oggi questa maglia può aiutare. A patto ovviamente che funzioni tutto il resto; per esempio nelle prime due giornate di campionato Ronaldo non ha segnato, ed è chiaro che chi si aspettava un paio di triplette tanto per iniziare è rimasto deluso, e magari si è già fatto un’idea negativa. Ronaldo è certamente l’arma in più della Juventus, ma è tutta la squadra che dovrà onorare l’impegno al massimo; da questo punto di vista la società ha sicuramente fatto un bel lavoro nel consegnare ad Allegri una squadra ancora più forte di quella che ha allenato nelle passate stagioni. Poi, come sempre, parlerà il campo: scopriremo tra poco gli avversari della Juventus, e le prime sei partite che i bianconeri si troveranno a giocare.

