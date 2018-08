Girone Napoli/ Sorteggio Champions League 2019, i partenopei quali avversari incontreranno?

Il Napoli si prepara al sorteggio della Champions League 2019: giovedì 30 agosto i partenopei scopriranno le tre avversarie contro cui dovranno giocare nel primo turno del torneo europeo

30 agosto 2018 Claudio Franceschini

Il Napoli attende le avversarie nel girone di Champions League (Foto LaPresse)

Il Napoli scoprirà tra poco le avversarie nel girone della Champions League 2018-2019: ormai il sorteggio è dietro l’angolo, tre squadre saranno quelle contro cui i partenopei dovranno confrontarsi per superare la prima fase e, se non altro, provare a migliorare quanto fatto nella storia (mai oltre gli ottavi di questa competizione). Il Napoli è inserito in seconda fascia: non potrà comunque incrociare Juventus o Inter (non sono permesse le sfide tra squadre nella stessa nazione al primo turno). Dunque, va da sè che gli spauracchi siano sempre gli stessi: a parte la Lokomotiv Mosca, qualunque squadra nell’urna delle teste di serie fa paura ma ce ne sono alcune (Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, già pescato un anno fa) che sono più ostiche di altre. Come sempre però, la discriminante tra un gruppo abbordabile o comunque “normale” e un girone di ferro è data dalle due fasce inferiori: qui attenzione, perchè il Napoli potrebbe pescare il sempre insidioso Monaco o magari il Valencia, che certamente sono alla portata della squadra partenopea ma che renderebbero il primo turno un cammino a ostacoli, soprattutto per le partite da affrontare in trasferta. Sia come sia, il Napoli ha tutto per volare agli ottavi, e spera anche di fare qualcosa in più: da questo punto di vista il cambio in panchina gioca a favore della squadra azzurra.

IL RITORNO DI ANCELOTTI

Se è vero che Maurizio Sarri ha reso il Napoli una corazzata che ha lottato per lo scudetto in Serie A, regalandole record su record e un gioco tra i più spumeggianti e concreti in Europa, è altrettanto vero che il tecnico toscano non è riuscito a fare il salto di qualità in Europa: con lui infatti i partenopei sono arrivati solo una volta agli ottavi, venendo eliminati dal Real Madrid con un doppio 1-3. Adesso però in panchina c’è Carlo Ancelotti: al netto dell’ultima, amara esperienza (0-3 sul campo del Psg ed esonero ricevuto dal Bayern Monaco), l’emiliano è uno degli allenatori più vincenti della Champions League, anzi il più vincente (insieme a Bob Paisley e Zinedine Zidane) ma anche l’unico ad aver festeggiato con almeno due squadre diverse (Milan e Real Madrid nel suo caso). Quello che Ancelotti è riuscito a fare in ambito europeo può essere il vero motore del Napoli: una squadra che di fatto ha confermato lo zoccolo duro degli ultimi anni e i cui nuovi acquisti al momento non sono troppo determinanti per sfondare in ambito internazionale. In più va considerato che il modo in cui si è chiuso il campionato 2017-2018 può aver lasciato qualche strascico a livello di motivazioni; tuttavia il Napoli ha già battuto Lazio e Milan (rimontando da 0-2) e veleggia al primo posto in Serie A, e Ancelotti è una garanzia per quando inizieranno le grandi battaglie in Champions League. Insomma: l’entusiasmo c’è, le ambizioni anche, ora mancano solo le avversarie.

