Girone Roma/ Sorteggio Champions League 2019, quali avversari per i giallorossi?

La Roma sta per conoscere le avversarie nel girone della Champions League 2018-2019: per i giallorossi la grande speranza è quella di ripetere la semifinale giocata lo scorso anno

30 agosto 2018 Claudio Franceschini

la Roma aspetta gli avversari nel girone di Champions League (Foto LaPresse)

Quali saranno le avversarie della Roma nel girone della Champions League 2018-2019, che usciranno dal sorteggio di oggi? I giallorossi, che si sono qualificati grazie al terzo posto ottenuto nell’ultima Serie A, sono inseriti in seconda fascia: ormai una presenza costante in questa competizione, la squadra di Eusebio Di Francesco ha come obiettivo quello di replicare il grande risultato dello scorso anno, quando a sorpresa ma con enormi meriti si era spinta in semifinale eliminando Atletico Madrid (nel girone), Shakhtar Donetsk e Barcellona, fermandosi solo davanti al Liverpool. Proprio con i Reds la Roma si è già presa una piccola rivincita, finendo loro davanti nel coefficiente (64.000 contro 62.000) e dunque ottenendo la certezza di essere in seconda fascia per il sorteggio. Va infatti ricordato che i criteri per il sorteggio sono gli stessi di sempre: in ogni girone finirà una squadra per ciascuna fascia, e nel primo turno non saranno permessi i derby tra formazioni della stessa nazione. Questo però non riduce affatto i pericoli per i giallorossi: la Roma è sicura di evitare squadre ostiche come Manchester United e Tottenham, per contro però potrebbe finire in pasto a Real Madrid o Barcellona, Manchester City o Bayern Monaco. L’affare sarebbe pescare la Lokomotiv Mosca come testa di serie, e magari lo Schalke 04 tra le squadre di terza fascia: sarebbe certamente un sorteggio più malleabile.

LE SPERANZE DELLA ROMA

Mentre aspettiamo di sapere cosa succederà nel girone della Roma, dobbiamo ricordare che la semifinale dello scorso anno è stata la prima in assoluto per la squadra giallorossa, considerando ovviamente la Champions League nella sua nuova formula. Arrivata a sorpresa, perchè in pochi pensavano che Eusebio Di Francesco avrebbe fatto così bene nella sua prima avventura da allenatore in questo torneo: eppure la Roma ha saputo rimanere imbattuta contro il Chelsea campione d’Inghilterra, ha fatto fuori l’insidioso Shakhtar e poi ha rimontato all’Olimpico un 1-4 incassato dal Barcellona, di fatto “restituendo” ai blaugrana l’impresa che loro stessi avevano centrato l’anno precedente contro il Psg (0-4 all’andata, 6-1 al ritorno). Anche la semifinale contro il Liverpool poteva essere gloriosa, ma in questo caso il ribaltone non è riuscito per dettagli, nello specifico una pessima partita di andata che ha compromesso tutto; resta la cavalcata di una squadra che si è scoperta vincente anche in ambito europeo, e che essendosi rafforzata con giocatori che hanno esperienza in questo senso (Pastore e Nzonzi, ma anche Olsen e Justin Kluivert) le cose potrebbero migliorare. Attenzione però al sorteggio del girone…

