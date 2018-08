Probabili formazioni/ Copenaghen Atalanta: quote e le ultime novità live (Europa league, ritorno)

Probabili formazioni Copenaghen Atalanta: quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi in campo questa sera per la partita di ritorno dei play off di Europa League.

30 agosto 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Copenaghen Atalanta (LaPresse)

Si accenderà questa sera alle ore 18.30 la sfida tra Copenaghen e Atalanta, attesa alla Telia Parken: si deciderà quindi oggi giovedi 30 agosto se la Dea di Giampiero Gasperini farà parte della prossima fase a gironi dell’Europa league o il sogno europeo dei nerazzurri si chiuderà contro la formazione di Solbakken. Il pronostico per questa decisiva partita di ritorno della fase dei play off è apertissimo: la partita di andata in casa dei bergamaschi dopo tutto si è chiusa con un insoddisfacente 0-0, nonostante le tante e preziose occasioni da gol firmate proprio dalla formazione nerazzurra. Di certo lo spogliatoio di Gasperini è ben pronto a questo tipo di appuntamento vista anche la bella prova messa in campo con la Roma pochi giorni fa nel posticipo del Campionato della Serie A. Andiamo a vedere quindi quali daranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Copenaghen-Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Da pronostico nel match di ritorno dei play off della Europa League è la Dea la favorita, benchè giochi oggi in campo nemico. Nelle quote fissate dal portale snai ecco che nell’1x2 il successo dell’Atalanta è stato dato a 1.70, contro il più alto 4.25, fissato per la vittoria del Copenaghen: pareggio valutato invece a 3.85.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI SOLBAKKEN

Di fronte al pubblico di casa di certo il Copenaghen vuole fare bene: è possibile però che il tecnico Solbakken non voglia fare troppi cambi rispetto all’11 nell’andata per la probabile formazione che sarà in campo questa sera. Di certo la panchina della formazione danese è ampia: i ballottaggi dell’ultimo minuto quindi potrebbero rivelarsi ben importanti. In ogni caso sarà il 4-4-2 il modulo di riferimento dei padroni di casa oggi, con Joronen atteso sicuro tra i pali. Per la difesa quindi classico modulo a 4 con la coppia centrale Bjelland-Vavre mentre toccherà a Boilesen e Ankrson agire sulle fasce benchè Bengtosson rimanga pronto dalla panchina. Per la mediana ecco Zeca-Thomsen ancora chiamati ad agire al centro mentre il duo Fischer-Skov sarà titolare sull’esterno: occhio però a Kondro, protagonista della partita di andata e oggi messo in panchina. In avanti pochi dubbi: il duo N’Doye-Sotiriuo sarà in campo dal primo minuto di fronte al pubblico di casa, benchè i due siano stati titolari anche domenica scorsa nel match di campionato contro il Sonderjyske.

LE SCELTE DI GASPERINI

Per le probabili formazioni della Dea per la sfida con il Copenaghen, Gasperini dovrebbe puntare su i suoi titolari, già visti nella partita di andata e lasciati opportunamente in panchina nell’ultima prova di Serie A con la Roma. I nallottaggi e i dubbi però non sono certo pochi anche perchè le cosiddette “riserve” (nomea non del tutto vera) hanno dimostrato all’Olimpico uno stato di forma eccezionale. Di base sarà sempre il 3-4-1-2 il modulo di partenza dei nerazzurri, che per questa sfida di Europa League potrebbero di nuovo affidarsi a Gollini tra i pali, lasciando Berisha in panchina. In avanti difesa a tre con Toloi, Masello e Mancini, già titolari all’andata del Mapei Stadium. Pochi dubbi in mediana: confermati Gosens e Hateboer come la coppia centrale De Roon-Freuler, benchè le alternative più che valide abbondino in panchina. Anche per l’attacco ecco due conferme come Musa Barrow e il Papu Gomez: occhio poi al capitano, autore di alcune occasioni da gol preziose nella sfida di andata con il Copenaghen.

IL TABELLINO

COPENAGHEN (4-4-2): 21 Joronen; 20 Boileseb, 8 Bjelland, 19 Vavro, 22 Andersen; 7 Fischer, 8 Thomson, 10 Zeca, 29 Skov; 28 Sotirios, 14 N’Doye. All. Solbakken

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini; 5 Masiello, 23 Mancini, 2 Toloi; 8 Gosens, 15 De Roon, 11 Freuler, 33 Hateboer; 88 Pasalic; 99 Barrow, 10 Gomez. All. Gasperini.

© Riproduzione Riservata.