Probabili formazioni/ Milan Roma: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A, 3^ giornata)

Probabili formazioni Milan Roma: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 chiamati in campo a San Siro nella 3^ giornata della Serie A. Giallorossi senza Florenzi e Strootman.

30 agosto 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Milan Roma (LaPresse)

La terza giornata del Campionato della Serie A verrà inaugurata dalla sfida tra Milan e Roma, attesa allo Stadio San Siro domani venerdi 1 settembre 2018: fischio d’inizio già fissato per le ore 20.30. Il match è di sicuro di primo livello come le formazioni che si presenteranno in campo, ugualmente intenzionate a ottenere sul campo il riscatto. I rossoneri si presentano per la prima volta in stagione di fronte al proprio pubblico, consapevoli che servirà una prova impeccabile per far dimenticare il KO e gli errori commessi con il Napoli pochi giorni fa. Simile l’umore in casa giallorossa, visto il pareggio trovato con l'Atalanta nel precedente tutto: Di Francesco non ha dimenticato il recupero in extremis del risultato operato contro la Dea, dominante in campo. Ecco perchè sia Gattuso che il tecnico della Lupa non potranno commettere errori a partire dalle probabili formazioni che vedremo in campo per Milan-Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per vedere Milan Roma in diretta tv dovete essere abbonati a Sky: la televisione satellitare trasmetterà infatti questa partita sui canali 202 (Sky Serie A) e 251, mentre in assenza di un televisore potrete collegare fino ad un massimo di due dispositivi al vostro abbonamento, e assistere così alla sfida su PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video che viene garantita dall’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI GATTUSO

Per questo banco di prova di primo livello, Gennaro Gattuso ritrova dopo la squalifica Calhanoglu e magari anche un'impostazione più aggressiva nella sua probabile formazione, con la speranza di commettere meno errori di quanti già visti contro il Napoli pochi giorni fa. Di fatto sarà sempre il 4-3-3 il modulo di partenza dei rossoneri che anche in questa occasione dovrebbero affidarsi a Gigio Donnarumma tra i pali (benchè il ballottaggio con Reina rimanga ben vivo). Difesa a 4 consolidata per il Diavolo con Romagnoli e Musacchio al centro (Strinic ancora out), mentre ai lati agiranno Calabria e Rodriguez. Occhio però a Conti sulla via del recupero, Caldara e alle ultime sirene di mercato che paiono ammaliare lo svizzero. In mediana rimane fisso Biglia in cabina di regia con Bonaventura e Kessie chiamati come mezz’ali come al solito. Impostazione più aggressiva per l’attacco: oltre al turco che ha scontato la squalifica ecco Suso e Higuain, mentre Borini verrà messo in panchina assieme a Bakayoko.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Ci attendiamo invece qualche novità in più nelle probabili formazioni della Roma: di fatto Di Francesco in pochi giorni ha perso Florenzi (per infortunio) e Strootman (ceduto al Marsiglia) due titolari fissi, difficili da sostituire. Ecco quindi che nel 4-3-3 del tecnico della Lupa vedremo Karsdorp titolare dal primo minuto per far coppia con Kolarov come esterno di difesa: reparto completato da Manolas e Fazio, con Olsen fedele tra i pali. Per la mediana ecco la soluzione per fare a meno dell’olandese: ci sarà Cristante con De Rossi e Pastore, benché dalla panchina scalpiti N’Zonzi, che ha già fatto il suo esordio in Serie A nella sfida contro l’Atalanta. Pochi dubbi invece per l’attacco, dove Di Francesco può tirare un sospiro di sollievo: El Shaarawy, Dzeko e Under sono più che pronti a vestire la maglia da titolare.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 68 Rodriguez, 13 Romagnoli, 22 Musacchio, 2 Calabria; 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 10 Calhanoglu, 9 Higuain, 8 Suso. All. Gattuso

A disposizione: Reina, Simic, Abata, Caldara, Borini, Laxalt, Mauri, Bertolacci, Bakayoko, Halilovic, Castillejo, Cutrone.

ROMA (4-3-3): 1 Olsen; 11 Kolarov, 20 Fazio, 44 Manolas, 2 Karsdorp; 4 Cristante, 16 De Rossi, 27 Pastore; 17 Under, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. All. Di Francesco

A disposizione: Mirante, Pellegrini, Florenzi, Marcano, Juan Jesus, Santon, Zaniolo, Pellegrini, Coric, N’Zonzi, Kluivert, Schick.

