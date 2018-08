Risultati Europa League/ Diretta gol live score delle partite, ritorno playoff (30 agosto 2018)

Risultati Europa League: diretta gol live score delle partite che si giocano giovedì 30 agosto e valgono per il ritorno dei playoff. Quali squadre accederanno alla fase a gironi del torneo?

Giovedì 30 agosto è il giorno in cui conosceremo tutte le squadre qualificate alla fase a gironi di Europa League 2018-2019: si giocano infatti le partite valide per il ritorno dei playoff, e tra queste ovviamente anche l’Atalanta va a caccia di gloria. La Dea vuole il secondo accesso consecutivo ai gruppi della competizione, e giocherà alle ore 18:30 sul campo del Copenaghen dopo aver pareggiato 0-0 la sfida di andata; qualificazione ovviamente alla portata della Dea, che però dovrà provare a segnare almeno un gol ed evitare la sconfitta. Per il resto, il programma si apre alle ore 16:00 con Astana-Apoel e Ufa-Rangers; l’ultima partita a cominciare sarà Siviglia-Sigma Olomouc, addirittura alle ore 21:45.

UN PIEDE NEI GIRONI

Non sono poche le squadre che hanno di fatto già un piede nella fase a gironi, visto l’esito dell’andata: innanzitutto si tratta delle tre formazioni che sono riuscite a vincere fuori casa una settimana fa. Ripassiamole: il Ludogorets si è imposto per 1-0 a Tbilisi contro la Turpedo Kutaisi, il Siviglia ha sofferto ma si è comunque imposto contro il Sigma Olomouc mentre lo Spartak Trnava ha fatto il grande colpo andando a prendersi un importante 2-0 contro l’Olimpia Lubiana. Ci sono poi altre squadre che hanno fatto bene in casa: il Genk ha superato per 5-2 il Brondby, mentre curiosamente ben cinque partite sono terminate sul risultato di 3-1 con le vittorie di Zenit, Sarpsborg, Rosenborg, Rapid Vienna e Olympiacos che dunque possono contenere un’eventuale sconfitta entro il singolo gol di scarto. Attenzione poi al Basilea, che ha vinto 3-2: gli svizzeri rischiano molto contro un Apollon che all’andata ha anche sfiorato il colpo grosso al St. Jakob Park. Per quanto riguarda le sfide terminate in parità, spicca quella tra Midtjylland e Malmoe: gli svedesi, avanti di due gol, si sono fatti recuperare e adesso per qualificarsi dovranno vincere o pareggiare nuovamente, ma questa volta segnando almeno tre gol.

ore 16:00 Astana-Apoel (andata 0-1)

ore 16:00 Ufa-Rangers (andata 0-1)

ore 17:30 Aek Larnaca-Trencin (andata 1-1)

ore 18:30 Lipsia-Zorya (andata 0-0)

ore 18:30 Copenaghen-Atalanta (andata 0-0)

ore 19:00 Ludogorets-Torpedo Kutaisi (andata 1-0)

ore 19:00 Qarabag-Sheriff (andata 0-1)

ore 19:00 Cluj-Dudelange (andata 0-2)

ore 19:00 Molde-Zenit (andata 1-3)

ore 19:00 Apollon-Basilea (andata 2-3)

ore 19:00 Maccabi Tel Aviv-Sarpsborg (andata 1-3)

ore 19:15 Midtjylland-Malmoe (andata 2-2)

ore 20:00 Besiktas-Partizan Belgrado (andata 1-1)

ore 20:15 Shkendija-Rosenborg (andata 1-3)

ore 20:30 Spartak Trnava-Olimpia Lubiana (andata 2-0)

ore 20:30 Brondby-Genk (andata 2-5)

ore 20:30 Steaua Bucarest-Rapid Vienna (andata 1-3)

ore 20:45 Burnley-Olympiacos (andata 1-3)

ore 20:45 Bordeaux-Gent (andata 0-0)

ore 21:00 Celtic-Suduva (andata 1-1)

ore 21:45 Siviglia-Sigma Olomouc (andata 1-0)

