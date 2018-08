Sorteggio Champions League/ Streaming video e diretta tv: gironi e avversarie Juventus, Napoli, Roma e Inter

Diretta sorteggio Champions League, streaming video e tv: finalmente scopriremo la composizione dei gironi nel torneo. Juventus, Napoli, Roma e Inter attendono i nomi delle loro avversarie

30 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta sorteggio Champions League, fase a gironi (Foto LaPresse)

Alle ore 18:00 di giovedì 30 agosto, presso il Grimaldi Forum di Montecarlo, si tiene il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018-2019: otto gruppi ciascuno con quattro squadre, come quattro sono anche le italiane che entrano nelle urne. Si tratta come sappiamo di Juventus, Napoli, Roma e Inter sciorinate secondo l’ordine dell’ultima Serie A: la rivoluzione nelle formule di qualificazione ha fatto sì che anche la quarta dei principali campionati europei avesse via diretta verso i gironi, dunque non è stata solo l’Inter a beneficiarne ma anche, per esempio, il Valencia in Spagna, il Liverpool in Inghilterra e il Borussia Dortmund in Germania. Per il resto, il regolamento rimane quello degli ultimi anni: non potranno esserci derby tra squadre della stessa nazione nella fase a gironi, e naturalmente ciascun gruppo sarà composto da una squadra per fascia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018-2019 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24: il canale del satellite, aperto a tutti gli abbonati, manderà in onda l’evento con costanti contributi da studio e parola agli inviati a Montecarlo. Tutti i clienti Sky avranno la possibilità di seguire la fase dell’estrazione dalle urne anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go potendo usufruire di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) fornirà le immagini sempre in diretta streaming video.

LE FASCE DEL SORTEGGIO

Come detto ci sono quattro fasce nel sorteggio dei gironi, che sono determinate dal ranking UEFA delle varie squadre ma anche da quello delle nazioni: è così per le teste di serie, che sono la vincitrice dell’ultima Champions League (Real Madrid), quella dell’Europa League (Atletico Madrid) e i sei campioni nazionali dei Paesi con il coefficiente più alto. Si tratta di Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Lokomotiv Mosca, Manchester City e Psg; a rimanere fuori, andando in seconda fascia, sono Porto e Shakhtar Donetsk. Come sempre, per stabilire il grado di difficoltà di un girone (questo perchè a qualificarsi sono le prime due, mentre la terza retrocede in Europa League), la vera discriminante è rappresentata dalle fasce più basse: ad esempio Roma e Napoli, che sono entrambe in seconda fascia, avrebbero un cammino ben diverso se l’avversaria fosse il Valencia piuttosto che lo Young Boys o l’Aek Atene). Discorso diverso per l’Inter, che essendo in quarta fascia va incontro salvo miracoli a un girone comunque complicato; queste tre sognano di pescare la Lokomotiv Mosca come testa di serie, la Juventus essendo in prima fascia avrà comunque un’avversaria di spessore - ma potrebbe pescare Porto o Shakhtar Donetsk - ma tutto sommato non dovrebbe capitare in un gruppo di ferro.

