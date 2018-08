Us Open 2018/ Diretta Fognini Millman streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: secondo turno nel torneo dello Slam a Flushing Meadows, Fabio Fognini affronta John Millman. In campo oggi anche Federer, Djokovic e Nishikori

30 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Us Open 2018: secondo turno per Fabio Fognini (Foto LaPresse)

Agli Us Open 2018, le cui partite iniziano alle ore 17:00 di casa nostra (sul centrale si parte un’ora dopo), la giornata di giovedì 30 agosto è quella che conclude il secondo turno; siamo vicini all’ingresso nella seconda settimana, che per molti tennisti in gara rappresenta comunque un obiettivo perchè significa arrivare quantomeno agli ottavi di finale. Solo un italiano oggi in campo: in queste due metà dei tabelloni (parliamo della parte bassa) è rimasto il solo Fabio Fognini, impegnato in una sfida non troppo abbordabile contro John Millman. Intendiamoci, il sanremese parte comunque favorito; tuttavia l’australiano è un giocatore che può metterlo in difficoltà, soprattutto considerando la fatica che Fabio ha fatto nel superare il primo turno. In più troveremo ancora Roger Federer, che ha passeggiato lunedì; e tanti altri big e sorprese che animeranno questo giorno a Flushing Meadows.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per vedere gli Us Open 2018 in diretta tv dovrete andare su Eurosport (che si collega dalle ore 18:00) e Eurosport 2: il primo canale è disponibile nel pacchetto di abbonamento a Sky o Premium, e l’emittente cercherà di seguire tanti campi in contemporanea, dando però la priorità al centrale e alle sfide più importanti. Potrete seguire le partite del torneo dello Slam anche in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che potrà essere attivata su dispositivi mobili, quali PC, tablet e smartphone. In più dobbiamo ricordare www.usopen.org, il sito ufficiale del torneo, sul quale troverete informazioni utili sui giocatori impegnati agli Us Open; le relative pagine messe a disposizione sui social network sono in particolare facebook.com/usopentennis e, su Twitter, @usopen.

FOGNINI MILLMAN

Il fatto che Fognini non abbia mai giocato contro Millman può sicuramente dare una mano all’australiano: in questi casi sono i giocatori con una classifica più bassa a trarre vantaggio dalla scarsa conoscenza dell’avversario. Certo Millman non è il primo venuto: intanto ha 29 anni, poi è un nome importante nel circuito Atp anche se i risultati negli ultimi tempi non sono favolosi. Lo scorso aprile Millman ha raggiunto la finale nel 250 di Budapest, venendo però sconfitto da Marco Cecchinato - che nell’occasione ha centrato il primo titolo; poco altro nel 2018, alla soglia dei 30 anni l’Hungarian Open rappresenta l’unico appuntamento in cui l’australiano sia riuscito a giocare la finale. Pure, Fognini deve stare attento: martedì ha sofferto per liberarsi di Michael Mmoh, contro il quale ha perso il primo set dovendo poi giocare il tie break nel quarto, con il serio rischio di prolungare un match che aveva in pugno. Certo l’esperienza potrebbe avergli fatto bene a livello mentale, ma con il ligure è sempre bene chiedersi quale versione troveremo sul campo. Sia come sia, Fabio rimane favorito per la vittoria e, se fosse così, il suo avversario al terzo turno sarebbe uno tra Hyeon Chung e Mikhail Kukushkin.

FEDERER E GLI ALTRI BIG

L’esordio di Roger Federer è stato agevole: lo svizzero si è liberato di Yoshihito Nishioka lasciandogli le briciole, come del resto era nelle previsioni. Ora se la vede con Benoit Paire, che senza dubbio ha tutt’altra caratura: giù nella Top 20 del circuito (anche se ormai quasi tre anni fa), il francese ha giocato cinque finali Atp compresa quella del 500 di Tokyo, e nello stesso anno (2015) ha raggiunto gli ottavi agli Us Open, risultato ripetuto a Wimbledon nella scorsa stagione. Federer dovrà giocare concentrato ma resta comunque favorito; così anche Novak Djokovic contro Tennys Sandgren, pure se il serbo dovrà mettere in campo un’altra versione rispetto a quella svagata dei primi tre set del match contro Marton Fucsovics, quando ha seriamente rischiato di trovarsi sotto 2-1. Gioca anche Marin Cilic, lui pure non perfetto al primo turno: per il campione 2014 c’è Hubert Hurkacz che ha eliminato il nostro Stefano Travaglia, mentre per Kei Nishikori l’avversario è Matthew Ebden. Alexander Zverev, per una volta devastante negli Slam (ma era solo il primo turno) arriva Nicolas Mahut, il gigante francese che con un servizio atomico potrebbe metterlo in difficoltà; sarà invece curioso vedere come se la caverà Nick Kyrgios contro il connazionale e compagno di doppio del transalpino, vale a dire un Pierre-Hugues Herbert che migliora sempre di più.

