Video/ Paok Benfica (1-4): highlights e gol della partita (Champions league, play off)

Video Paok Benfica (risultato finale 1-4): highlights e gol della partita, valida come play off della Champions league. I Portoghesi vanno ai gironi.

30 agosto 2018 Stefano Belli

Video Paok Benfica (LaPresse)

Anche quest'anno il Benfica sarà tra i protagonisti della fase a gironi di Champions League: l'1-1 di una settimana fa a Lisbona sembrava complicare i piani della squadra di Rui Vitoria che invece al Toumba di Salonicco ha fatto quello che voleva imponendosi per 4 a 1 e strappando il pass che le consente di confermarsi tra le 32 grandi d'Europa. Ai padroni di casa non è bastata una buona partenza coronata dal gol di Prijovic che sembrava mettere seriamente nei guai gli ospiti, alla distanza l'undici di Lucescu ha ceduto di schianto e non è riuscito a contenere la reazione degli avversari che già a metà del primo tempo avevano completamente ribaltato la situazione prima con il colpo di testa di Jardel e poi con il rigore trasformato da Salvio e provocato da Paschalakis che dopo aver perso il pallone in maniera goffa ha soltanto peggiorato le cose travolgendo Cervi dentro l'area. A quel punto i giocatori del PAOK sono andati in confusione e non ci hanno capito più niente, spianando la strada al Benfica che prima del riposo ha calato il tris con Pizzi.

INTERVALLO

Nella ripresa di fatto non c'è stata partita, anche perché i padroni di casa si sono definitivamente suicidati con le loro stesse mani regalando un altro calcio di rigore ai lusitani: Fernando Varela viene sorpreso dall'arbitro Brych ad abbracciare Jardel dentro l'area, dagli undici metri va di nuovo Salvio che rischia di farsi parare il tiro da Paschalakis che stavolta intuisce ma non basta per evitare l'1-4. Ci si mette anche la sfortuna ad accanirsi sul PAOK con la traversa di Prijovic, sebbene a quel punto la qualificazione per la compagine greca fosse ormai compromessa. Il PAOK termina inoltre la gara in dieci uomini per l'espulsione di Leo Matos che, già ammonito, rifila una manata a Jardel: secondo giallo inevitabile. Dunque il Benfica va a fare compagnia al Porto, il PAOK non riesce a emulare l'AEK di Atene che 24 ore prima era riuscita a eliminare il MOL Vidi e si dovrà accontentare dell'Europa League.

CLICCA QUI PER IL VIDEO PAOK BENFICA (1-4): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (da sky)

© Riproduzione Riservata.