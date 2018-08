Video/ Psv Bate Borisov (3-0): highlights e gol della partita (Champions league, play off)

Video Psv Bate Borisov (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita, play off della Champions league. Gli olandesi volano diretti ai gironi.

30 agosto 2018 Stefano Belli

Video Psv Bate Borisov (laPresse)

Per il PSV Eindhoven il secondo atto della sfida contro il BATE Borisov si è rivelato poco più di una formalità. Già una settimana fa, in Bielorussia, la squadra di Mark Van Bommel riuscì a prevalere per 3 a 2 mettendo una seria ipoteca alla qualificazione ai gironi di Champions League. Alla vigilia per prudenza nessuno si è sbilanciato, considerando che la squadra di Alexey Baga ha sempre compiuto il colpaccio in trasferta nei precedenti turni preliminari. Questa volta, al Philips Stadion, non c'è stata assolutamente partita, già nei primi minuti i padroni di casa hanno sfiorato il gol con la traversa colpita da Lozano direttamente su calcio di punizione, successivamente ci ha pensato Bergwijn a sbloccare la contesa e a mettere la gara in discesa per i suoi.

L'INTERVALLO

Prima dell'intervallo gli ospiti hanno rischiato di capitolare nuovamente, ma Scherbitski è stato bravo a fermare Lozano e Pereiro, l'infortunio di Hleb ha rappresentato però un'altra mazzata per il BATE che prima dell'intervallo è stato poi trafitto da De Jong. Nel secondo tempo il PSV Eindhoven ha disputato di fatto una seduta di allenamento, non rinunciando comunque a offrire un po' di spettacolo ai tifosi sugli spalti, ci ha pensato Lozano a rendere la serata ancora più entusiasmante firmando il tris con una grande azione personale: dribbling su due difensori e poi destro chirurgico per battere Scherbitski. Nel finale anche Malen vuole concedersi un po' di gloria personale ma gli avversari non sono d'accordo e gli negano il 3 a 0. Dunque l'Olanda avrà due rappresentati ai gironi di Champions, Ajax e PSV. Per il BATE Borisov la possibilità di fare una figura dignitosa in Europa League, sorteggio permettendo.

