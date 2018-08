Video/ Salisburgo Stella Rossa (2-2): highlights e gol della partita (Champions league, play off)

Video Salisburgo Stella Rossa (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita, valida per i play off della Champions league. I serbi volano ai gironi.

30 agosto 2018 Stefano Belli

Questa sembrava davvero la volta buona per il RB Salisburgo che da diversi anni rincorre vanamente i gironi di Champions League. Oggi, dopo lo 0-0 dell'andata in Serbia, le cose si erano messe davvero bene per la squadra di Marco Rose che tra le mura amiche del Wals-Siezenheim si era portata in vantaggio al termine del primo tempo con il gol del loro centravanti più prolifico, Munas Dabbur, che era riuscito a sbloccare l'impasse che rischiava seriamente di portare le due squadre ai tempi supplementari. All'inizio del secondo tempo ci aveva poi pensato il direttore di gara, il turco Cuneyt Cakir, a dare una mano al Salisburgo concedendo un calcio di rigore dubbio per il contatto tra Savic e Wolf: il fallo c'è, ma rivedendo le immagini avviene appena fuori dall'area. Il VAR in Champions League e dunque la decisione del direttore di gara è irrevocabile. Dal dischetto si presenta ancora Dabbur che non sbaglia e fa doppietta.

LA RIMONTA

Sembrava davvero la volta buona, sembrava: perché gli uomini di Rose, giovani e talentuosi quanto si vuole ma inesperti e poco abituati a frequentare palcoscenici internazionali, vengono clamorosamente rimontati dagli ospiti che nel giro di appena due minuti rispondono con un'altra doppietta, quella di El Fardou Ben Nabouhane. L'attaccante comoriano si rivelerà l'uomo della provvidenza per la compagine di Vladan Milojevic, sulla Red Bull Arena scende un silenzio inquietante, spettrale, l'incubo dell'eliminazione a un passo dai gironi che si palesa di nuovo. I padroni di casa si riversano in avanti invadendo la trequarti avversaria, Yabo su punizione spaventa Borjan che a inizio gara era uscito in maniera disastrosa su Daka e ci ha dovuto pensare Savic a porta sguarnita a salvare la situazione. In pieno recupero Dabbur manca l'appuntamento con la tripletta sbagliando il gol del 3 a 2 che avrebbe inserito il Salisburgo tra le 32 grandi d'Europa. Invece è la Stella Rossa a tornare in Champions League dopo una lunghissima assenza, il club austriaco deve accontentarsi di sgomitare in Europa League sperando di andare il più avanti possibile come accaduto la scorsa stagione, ma a questo giro assorbire la delusione non sarà affatto semplice.

