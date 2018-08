Vuelta 2018/ Streaming video e diretta tv: vincitore, percorso e orario 6^ tappa Huercal-San Javier

Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 6^ tappa Huercal-San Javier, 155,7 km: vincitore, percorso e orario; frazione pianeggiante, per velocisti (oggi giovedì 30 agosto)

30 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Vuelta (LaPresse - immagine di repertorio): Elia Viviani

Tappa per velocisti, senza se e senza ma: non succede spesso in Spagna, ma questo è il menù che ci proporrà la sesta tappa della Vuelta 2018, la Huercal Overa-San Javier Mar Menor di 155,7 km. Frazione dunque piuttosto breve e soprattutto dal percorso quasi completamente pianeggiante, l’ideale per le squadre degli sprinter che naturalmente punteranno ad arrivare ad una volata a ranghi compatti sul rettilineo del traguardo a San Javier, nella Comunità autonoma di Murcia. Si annuncia dunque una tappa interlocutoria, che salvo imprevisti dovrebbe vivere della classica fuga da lontano tenuta sotto controllo appunto dalle squadre dei velocisti che lavoreranno per lo sprint. Fra i possibili imprevisti che potrebbero vivacizzare la corsa ci potrebbe essere il vento, dal momento che per quasi tutta la tappa si pedalerà lungo la costa: se si dovessero creare le condizioni per qualche ventaglio, ecco che la tappa “di trasferimento” potrebbe diventare molto più interessante del previsto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2018 (6^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2018 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di Sky. I collegamenti per la sesta tappa Huercal-San Javier avranno inizio già alle ore 15.00 sul canale tematico, numero 210 della piattaforma satellitare. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

PERCORSO 6^ TAPPA HUERCAL-SAN JAVIER

Abbiamo già descritto a grandi linee le caratteristiche salienti del percorso della sesta tappa della Vuelta 2018, ma adesso scendiamo più nel dettaglio per scoprire che cosa attenderà oggi i corridori. La partenza avrà luogo da Huercal-Overa alle ore 13.58, in considerazione della brevità e della facilità del percorso, che dovrebbe essere affrontato a velocità medie piuttosto alte, dal momento che non ci saranno da superare difficoltà significative, anche se gli organizzatori hanno comunque inserito due salitelle che saranno valide come Gpm di terza categoria e potrebbero vivacizzare la corsa, ad opera in particolare di chi punti alla classifica degli scalatori. La prima salita sarà l’Alto del Garrobillo (km 57,3), un’ascesa di 3,8 km caratterizzata da una pendenza media del 5,7%; a seguire ci sarà da affrontare anche l’Alto del Cedacero (km 103), salita di 4 km al 6,2% di pendenza media, dunque leggermente più impegnativa della precedente. Troppo poco comunque per fare la selezione, anche perché dopo lo sprint intermedio di Cartagena (km 118) sarà praticamente tutta pianura verso l’arrivo di San Javier, in particolare gli ultimi chilometri saranno completamente piatti. Per gli sprinter difficile chiedere di meglio, un arrivo in volata sembra praticamente inevitabile.

