Ascoli Viterbese/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Ascoli Viterbese: info streaming video e tv, della partita valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia 2018-2019, oggi 4 agosto.

Ascoli-Viterbese, diretta dall'arbitro Massimi, sabato 4 agosto 2018 alle ore 18.00, sarà una delle sfide del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da quest'anno ribattezzata 'Frecciarossa Cup'. In particolare sarà quella che aprirà ufficialmente il quadro delle gare del secondo turno in un lungo weekend di calcio. Dopo la salvezza ottenuta ai play out ai danni della Virtus Entella, i marchigiani riprendono il loro cammino, mentre la Viterbese spera di dare continuità all'ottima passata stagione, con una finale di Coppa Italia di Serie C e un quarto di finale dei play off alle spalle. Gli etruschi hanno già superato il primo turno di Coppa Italia battendo di misura il Rende grazie ad un gol di Palermo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento della partita, né diretta streaming video via internet. Sui siti ufficiali delle due società, ascolipicchio.com e viterbesecastrense.it, sarà possibile avere aggiornamenti sul match.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI VITERBESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca: i padroni di casa dell'Ascoli schiereranno Lanni tra i pali, mentre i titolari nella difesa a tre saranno Padella, Brosco e Mengoni. A centrocampo, spazio a Baldini sulla fascia destra e Mignanelli sulla corsia laterale di sinistra, mentre il ghanese Addae, Buzzegoli e Cavioli saranno i centrali di centrocampo. Beretta e Ganz faranno invece coppia sul fronte offensivo. Risponderà la Viterbese con Forte tra i pali, De Giorgi schierato in posizione di terzino destro e Milillo schierato in posizione di terzino sinistro, con Rinaldi e De Vito che saranno invece i centrali della retroguardia. A centrocampo spazio a Cenciarelli, Damiani ed Artioli, mentre il belga Vandeputte sarà il trequartista alle spalle del duo offensivo Zerbin-Roberti.

RISULTATI E CONTESTO

Dopo la salvezza strappata in extremis nella scorsa stagione sotto la guida di Serse Cosmi, l'Ascoli riparte da Vivarini e da un campionato che i marchigiani sperano di poter vivere in acque più tranquille. L'ultimo 7-0 alla Sangiustese in amichevole, seppur contro un avversario oggettivamente modesto, rappresenta un passo importante per una squadra che sta lavorando per trovare nuovi automatismi e che aspetta risposte anche dal mercato. Così come la Viterbese sta costruendo una squadra sulla carta in grado di essere protagonista nel nuovo campionato di Serie C. Il patron Camilli, dopo un'annata ricca di soddisfazioni alle spalle, vuole rilanciare e l'avvio in Coppa Italia è stato promettente, con la vittoria sul Rende che ha regalato agli etruschi una sfida dal sapore di Serie B, in attesa di un nuovo campionato che tra fallimenti, ricorsi e ripescaggi molto difficilmente inizierà prima del prossimo mese di settembre.

QUOTE E PRONOSTICO

Tatticamente, l'Ascoli sarà schierato con il 3-5-2 dal nuovo tecnico, Vivarini, risponderà con il 4-3-1-2 la Viterbese passata sotto la guida tecnica di Giovanni Lopez. Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono l'Ascoli favorito in maniera abbastanza marcata, considerando che i marchigiani affronteranno il campionato cadetto e gli etruschi la Serie C, con Snai che propone a 1.60 la vittoria emiliana, mentre Eurobet quota 3.55 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic che moltiplica per 5.00 quanto scommesso sulla vittoria esterna. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Eurobet quota 2.00 l'over 2.5 e 1.72 l'under 2.5.

