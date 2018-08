Bologna Norimberga/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (amichevole)

Diretta Bologna Norimberga info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole a Bressanone (oggi sabato 4 agosto)

04 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Bologna Norimberga (LaPresse) - repertorio

Bologna Norimberga è la nuova amichevole per i rossoblù felsinei che da questa stagione sono guidati dal nuovo allenatore Filippo Inzaghi: la partita si gioca oggi pomeriggio, sabato 4 agosto alle ore 17.00 a Bressanone, in provincia di Bolzano, dove il Bologna fa tappa nel rientro dal ritiro austriaco di Kitzbuhel, seconda fase della preparazione dopo quella di Pinzolo. Sono dunque giorni a tinte internazionali per il Bologna, di scena contro una formazione tedesca neopromossa in Bundesliga dopo avere già giocato pochi giorni fa contro gli inglesi dell’Huddersfield, squadra della Premier League. Doppio interessante banco di prova in vista del campionato che comincerà ormai fra due settimane. Siamo sempre più vicini all’inizio ufficiale della stagione, sarà dunque una partita molto interessante per il Bologna contro una squadra di grande tradizione come il Norimberga, che sta provando a tornare grande dopo alcuni anni difficili.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Bologna Norimberga non sarà trasmessa in diretta tv da canali televisivi, inoltre per tifosi e appassionati rossoblù bisogna sottolineare che il match odierno di Bressanone non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video, a differenza delle precedenti partite amichevoli di Pinzolo che il Bologna, tramite la sua Bfc Tv, aveva seguito trasmettendole in diretta esclusiva sulla pagina Facebook ufficiale www.facebook.com/bfc1909official/.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NORIMBERGA

Parlare delle probabili formazioni di una amichevole estiva quale Bologna Norimberga è naturalmente sempre un esercizio problematico, perché in queste partite c’è sempre l’esigenza da parte degli allenatori di vedere all’opera quanto più giocatori possibile, magari alternando anche differenti moduli tattici nel corso dell’incontro. Per avere un punto di riferimento indichiamo comunque quella che era stata la formazione di partenza nella precedente partita amichevole giocata dal Bologna, quella persa per 2-1 martedì contro l’Huddersfield. In porta Da Costa; davanti a lui difesa a tre con Mbaye, Calabresi e Paz; nel folto centrocampo a cinque ecco da destra a sinistra Krafth, Poli, Pulgar, Donsah e Dijks; infine la coppia d’attacco era stata formata da Destro e Falcinelli.

