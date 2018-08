CLARK KENT, IL "SUPERMAN" DEL NUOTO/ Talento di 10 anni batte record di Michael Phelps

C'è un Clark Kent "superman" del nuoto: talento di 10 anni batte in piscina il record dei 100 farfalla che stabillì Michael Phelps nel 1995. Le congratulazioni del campione

04 agosto 2018 Fabio Belli

Clark Kent, nuovo asso del nuoto (foto LaPresse)

Nomen omen, è proprio il caso di dirlo. C'è un Clark Kent che è un vero e proprio "Superman", di nome e di fatto, nel nuoto. Si tratta di Clark Kent Apuada, talento di soli 10 anni d'origine filippina che, partecipando al Far West International Championship, ha ritoccato il primato della competizione nei 100 farfalla che era stato stabilito da un altro vero e proprio supereroe del nuoto, Michael Phekps. Apuada ha stabilito un tempo eccezionale, 1’09”38, che ha migliorato sensibilmente il primato di Phelps, 1’10”48, che era riuscito a durare per 23 anni. Le gare del West International Championship si sono svolte quest'anno a Honolulu, nelle Isole Hawaii, e rappresentano un appuntamento fondamentale nella scoperta di nuovi giovani nuotatori statunitensi.

LE CONGRATULAZIONI DEL CAMPIONE

Michael Phelps si è immediatamente congratulato con il giovane Clark Kent, con un Tweet sul suo profilo ufficiale: "Congratulazioni per aver battuto il mio primato, continua così ragazzo!". Clark Kent, chiamato così proprio in ammirazione della vera identità di Superman, ha iniziato a nuotare a livello agonistico a 4 anni, dimostrando immediatamente un talento eccezionale per la sua età, col nuoto che per sua stessa ammissione è sempre stata la sua grande passione: "Amo il nuoto perché sono circondato da tante persone, come i miei genitori che sono sempre i primi a supportarmi." Anche se non l'unica: il padre Chris ha sottolineato: "Clar Kent prende lezioni di pianoforte, pratica arti marziali e a scuola si sta specializzando in un corso di computer." E aver cancellato la leggenda Phelps nell'albo d'oro del West International Championship sembra un passo certo verso un futuro radioso.

© Riproduzione Riservata.