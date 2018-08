DIRETTA/ Carpi Ternana (risultato finale 0-2) streaming video e tv: la decidono Vantaggiato e Rivas

Diretta Carpi Ternana: info streaming video e tv della partita in programma oggi 4 agosto e valida per la Coppa Italia 2018-2019, al secondo turno ad eliminazione.

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 22.38 Fabio Belli

DIRETTA CARPI TERNANA (RISULTATO FINALE 0-2): LA DECIDONO VANTAGGIATO E RIVAS

Triplice fischio finale. La Ternana si aggiudica la vittoria contro il Carpi il Coppa Italia e conquista il pass per accedere al terzo turno del torneo, dove troverà il Sassuolo al Mapei Stadium. Un match sicuramente di prestigio per gli uomini guidati da Luigi De Canio. Partita sbloccata nel primo tempo da un bel gol di Vantaggiato, poi allo scadere di frazione ci ha pensato Rivas a trovare il raddoppio rossoverde. Carpi pericoloso al quarto della ripresa con una punizione calciata da Jelenic. Serata da dimenticare per la squadra biancorossa, che cede il passo alla Ternana. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

GOL DI VANTAGGIATO

Primo tempo giunto alla mezzora tra Carpi Ternana. Rossoverdi avanti uno a zero ai danni della compagine carpigiana, che ha subito lo svantaggio attorno all'undicesimo sulla giocata di Vantaggiato, che gela i padroni di casa. La Ternana prende coraggio dopo il vantaggio e al ventunesimo sfiora il raddoppio ancora con Vantaggiato, che deve fare i conti con la deviazione di Colombi. Carpi che prova a reagire con Concas, il quale manca l'impatto col pallone sul cross di Jelenic di un soffio. Queste le due formazioni. CARPI (4-2-3-1): Colombi; Pachonik, Suagher, Poli, Frascatore; Sabbione, Mbaye; Jelenic, Machach, Concas; Piu. A disposizione: Serraiocco, Piscitella, Romairone, Van der Heijden, Pasciuti, Saric, Venturi, Nzola, Hraiech. All. Chezzi. TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Fazio, Gasparetto, Mucciante, Lopez; Altobelli, Vives, Favalli; Rivas, Vantaggiato, Defendi.

SI GIOCA

Tutto è pronto per dare il via alla sfida tra Carpi e Ternana, match che vede protagonista ancora una volta la squadra umbra, pur dopo il difficile incontro contro il Pontedera, che ha decretato il passaggio del turno in Coppa Italia dei rossoverdi (ma solo ai calci di rigore). In quell’occasione il tecnico della Ternana De Canio aveva dichiarato ai microfoni Sky: “E' stato un buon allenamento, non abbiamo mai fatto una partita come questa, è stato il primo test della stagione. Molti ragazzi giocavano insieme per la prima volta. La squadra ha messo molta attenzione e lucidità nel gestire la stanchezza, questo mi fa ben sperare". Vedremo che succederà oggi in campo: parola al gioco! (Agg Michela Colombo)

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento della partita, né diretta streaming video via internet. Sui siti ufficiali delle due società, carpifc.com e ternanacalcio.com, sarà possibile avere aggiornamenti sul match.

TESTA A TESTA

Sono ovviamente tantissimi i precedenti recenti che legano Carpi e Ternana oggi in campo per la Coppa Italia: i due club per molti anni hanno infatti condiviso il cammino, specie nella serie cadetta. Ecco che numeri alla mano vediamo che dal 2011 a oggi le due formazioni si sono trovare faccia a faccia in ben 10 occasioni, per un bilancio complessivo di 3 successi per ogni club e 4 pareggi. Risale poi solo all’anno scorso l’ultimo testa a testa tra Carpi e Ternana: la sfida fu nella 33^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Allora al Cabassi fu pieno successo dei biancorossi con il risultato di 2-1 firmato da Melchiorri e Concas: solo Montalto aprì le marcature per la squadra umbra. (Agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Carpi-Ternana, diretta dall'arbitro Volpi sabato 4 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da quest'anno ribattezzata 'Frecciarossa Cup'. Gli emiliani iniziano ufficialmente la loro stagione dopo un campionato di B senza sussulti, al contrario delle passate esaltanti stagioni, in cui non sono riusciti a centrare l'obiettivo play off. La Ternana è reduce invece da una dolorosa retrocessione in Serie C ma è già tornata in campo nel primo turno di Coppa Italia, estromettendo ai calci di rigore il Pontedera dopo aver pareggiato 1-1 con un rigore di Vantaggiato.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI TERNANA

Il match si giocherà allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, vista l'indisponibilità dello stadio Cabassi di Carpi. Le probabili formazioni: padroni di casa emiliani schierati con Colombi tra i pali, il polacco Pachonik sull'out difensivo di destra e Frascatore sull'out difensivo di sinistra, mentre Ligi e Frascatore giocheranno come difensori centrali. Linea a quattro anche sulla mediana, allo sloveno Jelenic sarà affidata al fascia destra e a Pasicuti la fascia sinistra, con Piscitella e Sabbione che saranno i due centrali. In avanti, Concas da trequartista supporterà l'unica punta di ruolo, il francese Nzola. Risponderà la Ternana con Iannarilli tra i pali, Fazio impiegato in posizione di terzino destro e l'uruguaiano Walter Lopez schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Bergamelli e Gasparetto giocheranno come centrali di difesa. AS centrocampo spazio a Vives, affiancato da Altobelli e Giraudo, mentre nel tridente offensivo umbro partiranno dal primo minuto Defendi, Vantaggiato e Nesta.

RISULTATI E CONTESTO

Il Carpi, dopo l'esperienza con Calabro, con Chezzi punta di nuovo su un tecnico emergente e soprattutto mira a rilanciarsi verso l'alta classifica della Serie B, dopo una stagione che per la prima volta ha visto i biancorossi non protagonisti nella lotta per la Serie A, dopo la promozione del 2015, il massimo campionato del 2016 e la finale play off persa contro il Benevento nel 2017. Gli emliani arrivano all'esordio ufficiale dopo due sconfitte in amichevole, goleada subita dal Napoli e ko di misura contro la Fermana. La Ternana attende di conoscere il proprio destino in base ai ripescaggi: dopo le esclusioni dalla Serie B di Bari, Cesena e Avellino, in 5 vorrebbero il posto in cadetteria. Oltre agli umbri, Novara e Catania (che sembrano in testa alla graduatoria) e anche Siena e Pro Vercelli. La Coppa servirà comunque a scaldare i motori verso una stagione molto lunga.

QUOTE E PRONOSTICO

I moduli tattici a confronto delle due squadre vedranno il Carpi schierato con il 4-4-1-1 dal nuovo tecnico Tezzi, mentre la Ternana, che ha confermato De Canio, giocherà con un 4-3-3. Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono il Carpi favorito con moderazione, con Snai che propone al raddoppio la vittoria emiliana, mentre Eurobet quota 3.20 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic alza fino al 3.80 la quota relativa alla vittoria dei rossoverdi. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint quota 1.80 l'over 2.5, mentre Betclic quota 1.90 l'under 2.5.

