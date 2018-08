Chievo Hoffenheim/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (amichevole)

Diretta Chievo Hoffenheim info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 4 agosto) a Wels

04 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Chievo Hoffenheim - LaPresse

Chievo Hoffenheim è la nuova amichevole per la formazione veronese allenata da mister Lorenzo D’Anna: si gioca oggi pomeriggio, sabato 4 agosto alle ore 16.00 a Wels, città austriaca del Land della Alta Austria dove è dunque in programma questa prestigiosa amichevole internazionale, un test davvero impegnativo per il Chievo contro l’Hoffenheim, che nelle ultime stagioni si è imposto all’attenzione generale come una delle migliori realtà della Bundesliga tedesca. Sotto molti aspetti, le storie di Chievo e Hoffenheim sono simili, dal momento che si tratta di piccole realtà che però ormai da diverse stagioni calcano i palcoscenici più prestigiosi. Negli ultimi anni però l’Hoffenheim ha fatto un ulteriore salto di qualità, dal momento che ha raccolto un quarto e un terzo posto negli ultimi due campionati, di conseguenza farà la Champions League. Per il Chievo, una sfida dunque molto impegnativa ma altrettanto stimolante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Chievo Hoffenheim non sarà trasmessa in diretta tv da canali televisivi e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video per la partita amichevole in programma in Austria, di conseguenza punto di riferimento fondamentale per tutte le informazioni su questo incontro saranno naturalmente il sito Internet e i profili ufficiali sui social network del Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO HOFFENHEIM

Se l’amichevole di oggi pomeriggio contro l’Hoffenheim è prestigiosa, lo è stata ancora di più la precedente, giocata domenica sera a Trento contro il Napoli, dunque un assaggio di Serie A per i gialloblù di Lorenzo D’Anna, sconfitti per 2-0 dagli uomini di Carlo Ancelotti a causa dei gol di Verdi e Tonelli. Come punto di riferimento per la probabile formazione di oggi, andiamo a ricordare allora quali erano stati i titolari del Chievo sei giorni fa nel match con i partenopei. In campo dal primo minuto mister D’Anna aveva mandato Sorrentino in porta, poi difesa a quattro con Tanasijevic, Bani, Tomovic e Depaoli; a centrocampo Kiyine, Radovanovic ed Hetemaj, infine il tridente d’attacco composto da Birsa, Djordjevic e Giaccherini.

