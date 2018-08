Europei nuoto Glasgow 2018/ Streaming video e diretta tv; programma e orari (2^ giornata, 4 agosto)

Diretta Europei nuoto vasca lunga Glasgow 2018: info streaming video e tv della seconda giornata di gare nella capitale scozzese, oggi sabato 4 agosto.

04 agosto 2018 Michela Colombo

Gregorio Paltrinieri (LaPresse)

Secondo appuntamento a Glasgow per gli Europei di Nuoto in vasca lunga 2018: si torna un vasca quindi anche oggi nelle fredde acque della Scozia per ricorrere il sogno europeo e la medaglia più preziosa. Sotto riflettori ancora una volta l’Italia e la sua delegazione più che nutria in questa manifestazione: gli azzurri sono senza dubbio gli avversari da battere e sono davvero pochissime le specialità in cui non c’è qualcuno dei nostri a tenere alto il tricolore. Il programma di gare come al solito risulta fittissimo ma prevede la medesima formula di quanto visto ieri: al mattino batterie, mentre la serata sarà dedicata a semifinali, finali e premiazioni con podio e medaglie.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ovviamente è prevista un’ampia copertura mediatica per seguire passo passo le imprese dei nuotatori italiani ali Europei di vasca lunga a Glasgow 2018: il primo punto di riferimento per gli appassionati sarà il sito ufficio della competizione (www.glasgow2018.com/sports/aquatics) oltre che della Federnuoto che dovrebbe anche fornire i risultati live delle varie gare (www.federnuoto.it). Per quando riguarda la diretta tv, segnaliamo che la Rai come il canale Eurosport (presente su Sky e Mediaset premium) trasmetteranno praticamente in maniera integrale il programma di gare della giornata. Sul digitale terrestre il punto di riferimento sarò il canale Raisport + che in due finestre (a seconda del programma giornaliero) trasmetterà in diretta tv quanto sta accadendo a Glasgow: diretta streaming video ovviamente garantita tramite il portale raiplay.it. Stessa programmazione per Eurosport 1, il canale di riferimento presente sul satellite di Sky e su Mediaset premium: anche qui le due finestre giornaliere saranno visibili anche in diretta streaming video tramite le app Sky Go, Premium Play. Eurosport player.

IL PROGRAMMA DI GARE

Come detto prima saranno due le sessioni di gare per gli Europei di Nuoto in vasca lunga a Glasgow: si comincerà quindi subito al mattino alle ore 10.15 per quanto riguarda le batterie. I primi a scendere in vasca saranno gli uomini per i 100 metri stile libero dove non mancheranno Dotto e Vedrame tra gli azzurri: a seguire ecco i 200m farfalla maschili, e i 1500m a stile ibero con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. Seguendo il programma vediamo le batterie dei 100m rana femminili con Martina Carraro, i 50m dorso donne e infine la staffetta 4x200m misti femminili. Per la serata ecco le finali: si ritornerà in piscina a Glasgow alle ore 17.45 secondo il fuso orario e da quell’ora avranno inizio le semifinali dei 100m stile e 200m farfalla per gli uomini e le prove femminili dei 100m rana e 5m0 dorso. A seguire ecco le finalissime delle medaglie e quindi la gara dei 50m e 800m stile libero donne e dei 100 m farfalla sempre femminili. A loro faranno seguito le finali dei 100m rana maschili i 50 m dorso con la staffetta 4x200m misti donne a chiudere il programma.

