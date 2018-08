GLENN JACOBS, KANE / La star del wrestling è stata eletta sindaco di Knox County in Tennessee

La star del wrestling Glenn Jacobs, meglio noto con lo pseudonimo di Kane, è stato eletto sindaco della cittadina di Knox County in Tennessee con una maggioranza schiacciante.

04 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Wrestling

Glenn Jacobs, che tutti gli appassionati di wrestling conoscono con lo pseudonino di Kane, è stato eletto sindaco di Knox County, una cittadina del Tennessee. Si è trattato di una vittoria schiacciante, con i due terzi dei voti, contro la democratica Linda Haney, dopo che alle primarie era riuscito ad avere la meglio su di lei soltanto per una manciata di voti. La notizia si è diffusa velocemente tra i media americani e non solo, soprattutto considerando che soltanto una volta in passato un wrestler aveva tentato la strada della politica. Era il 1990 quando Jesse Ventura era riuscito ad avere la meglio nel corso delle elezioni a Brooklyn Park, una località del Minnesota. Il primo a riportare l'annuncio è stato il sito KnoxNews.com: "Glenn Jacobs, il piccolo imprenditore di idee politiche conservatrici, meglio conosciuto come il wrestler professionista Kane, è stato dichiarato vincitore nella corsa a sindaco di Knox County".

KANE DIVENTA SINDACO

Solo poche settimane fa Kane vestiva i panni del 'Big Red Monster' in occasione dell'evento di Extreme Rules, che quasi sicuramente rimarrà il suo ultimo ppv da lottatore della WWE. Glenn Jacobs ha infatti deciso di intraprendere la carriera della politica, fatto che era stato accolto con qualche risata dai nuovi colleghi al momento dell'ufficializzazione della sua candidatura. Nel corso della campagna elettorale Glenn Jacobs aveva annunciato i punti chiave del suo programma repubblicano, definendosi l'outsider della politica nazionale, ed esprimendo il suo desiderio di alzare i salari di insegnanti e uomini della legge senza aumentare le tasse. Spazio anche alla lotta contro la droga che l'amministrazione cittadina affronterà con l'aiuto di comunità esterne. Nella prima fase della sua candidatura il wrester non si è definito un repubblicano "puro" preferendo la parola "libertariano" ovvero che fonda tutta la sua politica sulla libertà, sia essa di destra o di sinistra.

