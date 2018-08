DIRETTA/ Inter-Lione (risultato finale 1-0) streaming video e tv: Spalletti pensa al mercato (ICC 2018)

Diretta Inter Lione info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 4 agosto) a Lecce per la ICC 2018

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 23.56 Mauro Mantegazza

Diretta Inter Lione (LaPresse)

DIRETTA INTER-LIONE (RISULTATO FINALE 1-0): SPALLETTI PENSA AL MERCATO

Al termine della vittoria ottenuta questa sera contro il Lione, il mister dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato coi media della gara e delle ultime due settimane di calciomercato, che potrebbero portare diverse novità in casa nerazzurra: "Se sogno Modric? La società ha fatto vedere di lavorare in maniera seria e coerente, i dirigenti stanno cercando di mettere in pratica tutto quello che riteniamo giusto, hanno il loro modo di pensare ed è chiaro che un calciatore di quel livello lì sarebbe importante per qualunque squadra, figuriamoci per noi. Continuo a sognare con i tifosi, ma abbiamo le carte in regola per sopperire a tutto quello che succederà". (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

VITTORIA DI MISURA PER I NERAZZURRI

Allo scadere del 94' è arrivato il triplice fischio dell'arbitro Di Bello che ha mandato le due squadre sotto la doccia, vittoria di misura per l'Inter che batte il Lione per 1 a 0 grazie al gol di Lautaro Martinez, abile a sfruttare il velo di Politano e a depositare il pallone in rete alle spalle di Gorgelin. Si sono rivelati vani gli sforzi compiuti dagli uomini di Genesio che hanno sfiorato il pari con Mariano Diaz, Gouiri e Depay, alla fine la porta di Handanovic (autore di almeno tre interventi decisivi) è rimasta inviolata. Nelle battute conclusive dell'amichevole ha provato a ritagliarsi un ruolo da protagonista il giovanissimo Eddy Salcedo, classe 2001, che ha avuto un buon impatto sulla partita giocando con personalità e proponendosi spesso nella trequarti avversaria. [agg. di Stefano Belli] INTER-LIONE, DIRETTA LIVE

MARIANO DIAZ SFIORA IL PARI

A dieci minuti dal novantesimo l'Inter è sempre in vantaggio sul Lione per 1 a 0. Anche se la formazione di Genesio ha sfiorato il pari al 58' con Mariano Diaz che raccoglie un cross sul secondo palo senza trovare il modo di coordinarsi per battere Handanovic. Scampato il pericolo, Spalletti ne approfitta per effettuare i primi tre cambi: finisce la gara di De Vrij, Gagliardini e Karamoh che si accomodano in panchina, entrano in azione Ranocchia, Vecino e Joao Mario che non viene però accolto molto bene dai tifosi nerazzurri che anzi lo fischiano e lo invitano a togliere il disturbo. Il portoghese prova a riconquistarli con una serie di giocate pregevoli che si rivelano però fini a se stesse. Al 62' Dalbert tenta la soluzione personale scuotendo l'esterno della rete e suscitando l'ira di Icardi che era liberissimo al centro dell'area di rigore. Dall'altra parte Dubois si accentra per il tiro senza impensierire minimamente Handanovic, nelle fila del Lione si mettono in evidenza i nuovi entrati, in particolare Gouiri che in un paio di frangenti sfiora la porta, mentre Traoré scivola al momento del tiro e il pallone si impenna finendo direttamente sugli spalti del Via del Mare. [agg. di Stefano Belli]

GOL DI LAUTARO MARTINEZ!

Allo stadio di Via del Mare è ricominciato dopo l'intervallo il test match tra Inter e Lione che si affrontano nell'International Champions Cup 2018, al decimo minuto del secondo tempo la situazione è cambiata con i "padroni di casa" avanti per 1 a 0. A inizio ripresa i nerazzurri provano ad affondare con il traversone di Politano per Lautaro Martinez che schiaccia di testa senza trovare la porta, sospiro di sollievo per Gorgelin. Il numero 10 di Spalletti è l'uomo maggiormente preso di mira dagli avversari che non lo trattano di certo con i guanti, soprattutto Cheikh Diop e Martins Pereira che nel corso della prima frazione sono stati ammoniti dal direttore di gara. Al 52' la Beneamata sblocca la contesa: cross basso di Dalbert che rimette il pallone al centro, velo di Politano per Lautaro Martinez che questa volta non sbaglia e gonfia la rete a porta praticamente sguarnita. [agg. di Stefano Belli]

INTERVALLO

Inter e Lione tornano negli spogliatoi per l'intervallo sul parziale di 0-0. Fa molto caldo a Lecce stasera, i 28 gradi di temperatura e il 70% di umidità suggeriscono all'arbitro Di Bello di concedere un breve cooling break per dar modo ai giocatori in campo di bere e rinfrescarsi. Alla ripresa del gioco i nerazzurri tornano a impostare la manovra nel tentativo di creare qualche apprensione all'estremo difensore avversario Gorgelin che vince il duello con Lautaro Martinez e gli sradica il pallone dai piedi. Dall'altra parte è Mariano Diaz a non far dormire sonni tranquilli a Handanovic con una fuga sulla fascia destra che Skriniar non riesce a contenere, il numero 17 del Lione calcia con tutta la forza che ha in corpo e scalda i guantoni del portiere sloveno che si fa trovare pronto sul suo palo, le occasioni per la compagine francese diventano quattro quando sugli sviluppi del corner successivo Maolida stacca di testa tutto solo senza però inquadrare il bersaglio. Nel recupero Karamoh testa i riflessi di Gorgelin con un destro da fuori bloccato dall'estremo difensore avversario, mentre De Vrij è bravo a fermare Ndombele dentro l'area senza commettere fallo. [agg. di Stefano Belli]

HANDANOVIC SALVA SU RAFAEL E TERRIER

Alla mezz'ora del primo tempo resiste l'equilibrio tra Inter e Lione sempre bloccate sullo 0-0. I nerazzurri provano ad alzare il baricentro e ad affacciarsi più spesso nei pressi della trequarti avversaria, improvvisamente arriva un segnale di vita da parte dell'undici di Bruno Genesio con l'apertura di Ferri per Rafael che calcia di prima intenzione con il destro, Handanovic con un colpo di reni si rifugia in corner salvando la Beneamata dallo 0-1. Gli uomini di Spalletti non riescono a finalizzare le azioni d'attacco, D'Ambrosio serve malissimo Icardi regalando il pallone a Gorgelin, il capocannoniere dell'ultima Serie A continua a non trovare l'intesa con Lautaro Martinez che si dà parecchio da fare in mezzo al campo ma stasra non si è ancora acceso del tutto. Chi invece è saldamente sul pezzo è il portiere Handanovic che al 25' compie un'altra parata decisiva sul colpo di testa di Terrier sugli sviluppi di un calcio piazzato, l'estremo difensore sloveno ha già sventato un paio di palle gol e si è assicurato una cena pagata dai compagni. L'Inter prova a reagire con Politano che si accentra e va al tiro trovando l'opposizione di Solet che era sulla traiettoria. [agg. di Stefano Belli]

FASE DI STUDIO

Allo stadio di Via del Mare, a Lecce, l'arbitro Di Bello ha dato il via alla sfida amichevole dell'International Champions Cup 2018 tra Inter e Lione, quando siamo giunti al decimo del primo minuto il parziale è fermo sullo 0-0. Nelle fasi iniziali del match le due squadre si studiano a vicenda senza alzare più di tanto i ritmi, il terreno di gioco è in condizioni tutt'altro che ottimali e saggiamente i calciati in campo evitano di farsi male a poche settimane dall'inizio dei campionati (in particolare la Ligue 1 francese comincerà il prossimo weekend). Lautaro Martinez prova subito a dare spettacolo con una serie di finte e di giocate con il tacco che per il momento restano fini a se stesse, da rivedere l'intesa con Icardi che potrebbe però regalare tante soddisfazioni ai tifosi nerazzurri se riusciranno a rodare bene gli schemi. [agg. di Stefano Belli]

FORMAZIONI UFFICIALI!

Pochissimi minuti ormai ci separano da Inter Lione, l’amichevole che vedrà scendere in campo a Lecce la squadra nerazzurra allenata da mister Luciano Spalletti contro i francesi. Parlando dell’Inter contro il Lione, la memoria torna ad un celebre precedente fra le due squadre, i sedicesimi della Coppa Uefa 1997-1998 poi vinta dai nerazzurri. Eppure all’andata a San Siro il Lione fece il colpaccio, vincendo per 1-2 con i gol di Giuly e di Caveglia su rigore, mentre per l’Inter segnò solamente Ganz, un gol comunque molto utile per facilitare la grande rimonta del ritorno, una vittoria per 1-3 in terra di Francia con la doppietta di Moriero e il gol di Cauet a rendere vana l’unica rete dei francesi, che fu segnata da Bak. Adesso però ci separa ormai davvero poco dal fischio d’inizio, di conseguenza andiamo a leggere le formazioni ufficiali delle due squadre e poi la parola passa al campo, perché l’amichevole Inter Lione sta finalmente per cominciare! INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 5 Gagliardini, 18 Asamoah: 16 Politano, 10 Martinez, 7 Karamoh; 9 Icardi. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 59 Dekic, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 40 Emmers, 51 Celeghin, 65 Roric, 66 Belloni, 67 Zappa, 74 Salcedo. Allenatore: Luciano Spalletti. LIONE: 30 Gorgelin; 4 Rafael, 26 Solet, 25 Martins Pereira, 14 Dubois; 24 Diop; 17 Maolida, 12 Ferri, 28 Ndombele, 7 Terrier; 9 Diaz. A disposizione: 16 Racciopi, 6 Marcelo, 8 Aouar, 10 Traorè, 11 Depay, 15 Morel, 19 Gouiri, 22 Mendy, 23 Tete, 29 Tousard, 35 Caqueret. Allenatore: Bruno Genesio. (Agg di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Inter Lione, come tutte le partite della International Champions Cup, sarà visibile sulla televisione satellitare. In particolare, per tutti gli abbonati l’appuntamento sarà in diretta tv sui canali Sky Sport Football (numero 202) e Sky Sport International Champions Cup, come in questo periodo è stato ribattezzato il numero 208 della piattaforma, oppure in alternativa in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

LA PRIMA ITALIANA DELLA ICC 2018

Come abbiamo già accennato, Inter Lione si giocherà a Lecce. La prima annotazione è per un curioso dato statistico: questa sarà la seconda partita della storia della International Champions Cup a disputarsi in Italia dopo Fiorentina Barcellona del 2015, un ricordo bellissimo per i tifosi viola perché il 2 agosto di quell’anno al Franchi una doppietta di Federico Bernardeschi diede la vittoria per 2-1 ai padroni di casa nonostante la successiva rete di Luis Suarez per i blaugrana. Stavolta il palcoscenico sarà invece Lecce e per gli appassionati salentini sarà l’occasione per godersi una serata di grande calcio, che manca da qualche anno dalla città pugliese dal momento che l’ultima stagione in Serie A dei giallorossi fu il 2011-2012. La vocazione internazionale dello stadio è però chiara fin dai primi anni: l’inaugurazione avvenne nel 1966 con l’amichevole Lecce-Spartak Mosca, mentre l’anno scorso ospite dei salentini fu addirittura il Santos di Pelè, autore di una tripletta. Si contano anche quattro partite della Nazionale italiana e due partite giocate dal Milan in campo neutro in Coppa Uefa nel 1987. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA SITUAZIONE

Inter Lione è una partita valida per la International Champions Cup, dunque facciamo il punto della situazione dei nerazzurri e dei francesi nella ormai classica competizione amichevole estiva che raccoglie quasi tutte le big del calcio europeo. Finora Inter e Lione hanno giocato un solo match a testa: i nerazzurri sabato scorso a Nizza contro il Chelsea, un pareggio per 1-1 fissato dai gol di Pedro dopo soli otto minuti di gioco e di Gagliardini al 49’, segno X che però si è poi tramutato in una vittoria ai calci di rigore per il Chelsea, a causa del decisivo errore dal dischetto del difensore interista Skriniar. Il Lione ha invece debuttato mercoledì giocando a Faro (Portogallo) contro il Benfica ed ottenendo una bella vittoria per 3-2 griffata dai gol segnati da Marcelo al 40’, da Traoré al 45’ e da Terrier al minuto 83 per il definitivo punteggio di 3-2, mentre le reti lusitane erano arrivate con Pizzi e un’autorete dello stesso Marcelo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERSO IL CAMPIONATO

Inter Lione è un appuntamento importante nel pre-campionato dei nerazzurri di Luciano Spalletti, ma ormai naturalmente siamo anche piuttosto vicini ai primi appuntamenti ufficiali della stagione. L’Inter essendo arrivata quarta nello scorso campionato sarà chiaramente esentata dai primi impegni di Coppa Italia, che in Serie A toccano solamente alle squadre che nello scorso campionato hanno chiuso fuori dalle prime otto posizioni: se ne riparlerà agli ottavi, quando sarà già arrivato l’inverno. Ci saranno però naturalmente le prime uscite in campionato, a cominciare dall’appuntamento nella prima giornata, domenica 19 agosto alle ore 20.30 con la trasferta sul campo del Sassuolo, l’anno scorso bestia nera per la Beneamata. La seconda giornata prevederà invece il debutto a San Siro, in occasione di Inter-Torino domenica 26 agosto alle ore 20.30, poi nel terzo turno di campionato ecco Bologna-Inter e per la prima volta i nerazzurri saranno coinvolti in un anticipo, sabato 1 settembre alle ore 18.00. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Inter Lione è l’amichevole che questa sera la squadra nerazzurra allenata da mister Luciano Spalletti ha in programma contro i francesi del Lione nell’ambito della International Champions Cup: si gioca questa sera, sabato 4 agosto alle ore 20.00 presso lo stadio di Via del Mare a Lecce, occasione perfetta per i tanti tifosi pugliesi dell’Inter di vedere in azione la squadra nerazzurra. La International Champions Cup ci fa venire in mente in genere l’America oppure la Cina, ma quest’anno tante partite dell’ormai classico torneo estivo si disputano anche in Europa e allora ecco anche questa tappa nel meraviglioso Salento, per la gioia appunto dei tanti tifosi che l’Inter ha anche nel Meridione. Oltre a questo naturalmente c’è pure il significato più strettamente agonistico, contro il Lione sarà un test importante ad appena due settimane dall’inizio del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIONE

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter Lione, Luciano Spalletti non dovrebbe discostarsi troppo dall’undici titolare che abbiamo visto nelle ultime uscire dei nerazzurri, se non altro perché nell’infermeria dei meneghini ci sono ancora alcuni nomi di peso come quelli di Borja Valero e Nainggolan. In ogni caso sarà il solito 4-2-3-1 il modulo prediletto dal tecnico toscano e tra i pali ovviamente non mancherà dal primo minuto Samir Handanovic. Davanti a lui agirà la retroguardia a quattro con i centrali Skrniar e De Vrij, mentre toccherà a Dalbert e D’Ambrosio giocare come terzini. Più avanti ci dovrebbero essere in mediana Gagliardini ed Emmers a formare una coppia abbastanza anomala, mentre vedremo Politano e Candreva come esterni offesivi e Lautaro Martinez da trequartista alle spalle del connazionale e amico Icardi, ovviamente prima punta. Anche per la probabile formazione del Lione non ci attendiamo novità: 4-4-2 modulo di riferimento dell’Olympique che anche questa sera a Lecce si affiderà a Gorgelin come estremo difensore. In difesa Dubois e Mendy terzini e come centrali Marcelo e Morel. Per quanto riguarda la linea mediana, dovrebbero essere titolari Tousart, Ndombele, Aouran e Depay. Infine in attacco i titolari dei francesi dovrebbero essere Cornet e Traorè.

© Riproduzione Riservata.