Italia Olanda/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (volley amichevole)

Diretta Italia Olanda: info streaming video e tv della partita amichevole, secondo match consecutivo per la nazionale azzurra di volley maschile, in ritiro a Cavalese.

04 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Olanda (LaPresse - immagine di repertorio)

Italia-Olanda è la partita amichevole in programma per il secondo giorno consecutivo oggi, sabato 4 agosto, al Palazzetto dello Sport di Cavalese, dove è in ritiro la nazionale azzurra di volley maschile e in questi giorni si sta allenando insieme all’Italia appunto l’Olanda: fischio d’inizio fissato anche oggi alle ore 17.30 del pomeriggio. Dopo due settimane di lavoro nella celebre località della Val di Fiemme ora è tempo per i ragazzi di Gianlorenzo Blengini di cominciare a testarsi in confronti diretti con avversari come appunto l’Olanda, in questi giorni che ci condurranno all’appuntamento fondamentale della stagione del volley maschile, cioè i Mondiali di pallavolo che si disputeranno a settembre in Italia e in Bulgaria, con il nostro Paese che ospiterà anche le fasi finali a Torino.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che purtroppo l’amichevole di volley maschile tra Italia e Olanda non sarà visibile in diretta tv, la sfida di ieri pomeriggio era stata però trasmessa in diretta streaming video sul canale Youtube della Federazione Italiana di pallavolo in considerazione del fatto che i biglietti per assistere dal vivo alla partita di Cavalese erano stato esauriti in brevissimo tempo e di conseguenza potrebbe essere presa una decisione simile anche per la seconda amichevole di oggi. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati di seguire i canali social della Federvolley, per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo in campo.

ITALIA E OLANDA, VERSO I MONDIALI

Come abbiamo detto sia Italia che Olanda stanno naturalmente lavorando in preparazione ai Mondiali 2018. Particolarmente attesa sarà proprio l’Italia come padrona di casa, come già nel 2010 (e nel 2014 per quanto riguarda le donne). Gli azzurri dovranno fare meglio dei risultati più recenti, che dopo l’argento olimpico di Rio 2016 non sono più stati particolarmente positivi: la competizione iridata in casa è l’occasione ideale per tornare protagonisti assoluti. Blengini ha scelto una preparazione incentrata su poche amichevoli e moltissimo lavoro di squadra, tanto che si lavorerà in 17 fino all’inizio dei Mondiali, che saranno poi una vera e propria maratona con un massimo di 12 partite in 22 giorni per chi arriverà sino in fondo al torneo iridato. Intanto l’Olanda è un buon banco di prova e non solo per il suo glorioso passato, che in Italia ci ispira ricordi non proprio piacevoli. La formazione del c.t. Gido Vermeulen parteciperà anch’essa ai Mondiali, dove si presenterà con il ruolo di vera mina vagante. Manca ormai poco più di un mese al via del grande evento, pure per gli Orange naturalmente questa è una fase molto importante della preparazione.

