Kovacic al Milan?/ Ultime notizie: il croato nel mirino di Leonardo, ma si punta al prestito

Kovacic al Milan? Ultime notizie: il croato nel mirino di Leonardo, ma si punta al prestito. Inoltre se Modric dovesse andare all'Inter, il Real Madrid...

04 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Mateo Kovacic (LaPresse)

Mateo Kovacic è nel mirino del Milan e potrebbe dunque davvero tornare in Italia. Sappiamo che nelle ultime due settimane di calciomercato le priorità per il Milan saranno un esterno d’attacco e un centrocampista e per questo secondo ruolo il prescelto sarebbe appunto Kovacic. Leonardo è al lavoro per trovare una soluzione e dalla Spagna arrivano conferme importanti: secondo quanto scrive Manolete, caporedattore di AS, i rossoneri sono pronti a far partire l’assalto per Mateo Kovacic. Sul proprio profilo Twitter, infatti, il giornalista spagnolo ha scritto che il Milan “si getta nella lotta per il madridista Kovacic che ha una voglia pazza di andare in Italia e sembra che possa avere l’ok dai blancos”. La volontà del giocatore dunque ci sarebbe e questa naturalmente sarebbe un’ottima base di partenza: tuttavia restano ancora dei nodi da sciogliere, che potrebbero rendere più complicata una trattativa che dovrà avere per forza tempi brevi, visto che quest’anno il calciomercato chiuderà venerdì 17 agosto.

KOVACIC AL MILAN? DUE POSSIBILI PROBLEMI

Il primo nodo è di natura economica: il Milan dovrà trovare una soluzione che permetta di comprare senza gravare sul bilancio, rispettando le regole del Fair Play Finanziario della Uefa, che ha i rossoneri nel mirino. Ecco perché, nonostante il Real Madrid potrebbe essere disposto a lasciar andare Kovacic, bisogna capire se agli spagnoli possa andar bene un prestito, magari oneroso, con successivo riscatto (diritto o obbligo?) per una valutazione complessiva che è di circa 30 milioni. Bisogna poi capire se il Real Madrid vorrà davvero far partire Kovacic e qui curiosamente entra di scena l’Inter, e non perché sia l’ex squadra di Mateo. Sappiamo infatti che la colonia croata dei nerazzurri è folta, con Ivan Perisic, Marcelo Brozovic e ora pure Sime Vrsaljko, ma soprattutto sappiamo che l’Inter ha nel mirino pure un certo Luka Modric. Se la stella croata dovesse davvero rompere con il Real e approdare in nerazzurro, per i cugini rossoneri potrebbe diventare più complicato arrivare al connazionale Kovacic…

© Riproduzione Riservata.