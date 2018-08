DIRETTA / Lazio Arsenal (risultato finale 0-2) streaming video e diretta tv: vincono i Gunners

Diretta Lazio Arsenal info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 4 agosto) a Stoccolma

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 21.58 Mauro Mantegazza

Diretta Lazio Arsenal (LaPresse)

DIRETTA LAZIO ARSENAL (RISULTATO FINALE 0-2): VINCONO I GUNNERS

Buona solo a sprazzi la Lazio vista nell'amichevole alla Friends Arena di Stoccolma contro l'Arsenal. 2-0 per i Gunners il risultato finale, rotondo ma forse troppo severo nei confronti di una Lazio che per un'ora ha saputo ben controbattere gli inglesi, ma ha pagato, oltre a un primo gol palesemente irregolare, una difesa sulla quale Inzaghi ha ancora molto da lavorare. Peccato, perché anche nel finale, soprattutto in una bella combinazione tra Durmisi, Pedro Neto, Cataldi e Correa, tutti entrati nella ripresa, la Lazio avrebbe avuto anche l'occasione di accorciare le distanze. Lazio comunque rimaneggiata e che ha dato l'impressione, con tutti i titolari a disposizione, di poter far bene nella prossima stagione: prospettive che su Inzaghi hanno l'incognita di una fase difensiva da rivedere, soprattutto al cospetto di squadre esperte e concrete come l'Arsenal. (agg. di Fabio Belli)

RADDOPPIA AUBAMEYANG

A metà secondo tempo, Lazio sotto di due reti alla Friends Arena contro l'Arsenal. Al 19' della ripresa è arrivato il raddoppio di Aubameyang, dopo un'azione insistita dei Gunners e una difesa della Lazio, seppur piazzata, decisamente colpevole nell'occasione. E' sempre la retroguardia il tallone d'Achille della squadra di Simone Inzaghi, che in apertura di ripresa era pur andata vicinissima al pari con Parolo, ben servito in area da Murgia ma che non era riuscito d'un nulla a inquadrare lo specchio della porta. Triplo cambio per la Lazio con Murgia, Lulic e Radu che vengono richiamati da Inzaghi, al loro posto dentro Milinkovic-Savic, Durmisi e Luiz Felipe. Ma dopo il 2-0 l'Arsenal sembra avere più energie e la Lazio deve fare attenzione a non subire un duro passivo in una partita giocata per un'ora in maniera brillante. (agg. di Fabio Belli)

TRAVERSA DI LUIS ALBERTO

A fine primo tempo conduce 1-0 l'Arsenal sulla Lazio nell'amichevole alla Friends Arena di Stoccolma. I biancocelesti hanno disputato però un'ottima seconda metà di primo tempo, collezionando anche diverse occasioni da gol. In particolare al 31' Luis Alberto ha lasciato partire un delizioso pallonetto che ha scavalcato il portiere dei Gunners, Leno, ma il pallone è andato a infrangersi sulla traversa. Grande opportunità laziale anche al 35': un cross ben calibrato di Radu trova Holding fuori tempo, Parolo colpisce di testa in bello stile ma la sfera finisce d'un soffio fuori. Ci prova anche Lulic e Caicedo, da posizione ravvicinata ma defilata sulla sinistra, senza trovare il gol per poco. La squadra di Inzaghi brilla nonostante le assenze, l'Arsenal è bravo a ripartire in velocità e al 45' sfiora il raddoppio con Iwobi, che salta Wallace ma non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. E' l'ultima emozione prima dell'intervallo. (agg. di Fabio Belli)

SEGNA NELSON, MA ERA FUORIGIOCO

Nell'amichevole alla Friends Arena di Stoccolma l'Arsenal si è portato in vantaggio sulla Lazio al 18' del primo tempo. Gol di Nelson, che ha sfruttato un'azione in velocità dei Gunners e un tiro rasoterra in digagonale di Iwobi che aveva colpito il palo. Il tap-in vincente è arrivato però col calciatore degli inglesi partito in posizione di fuorigioco, stupore per una Lazio che dopo le tantissime polemiche arbitrali della scorsa stagione, teme di dover ricominciare da capo. Nonostante questo, la partita è comunque vivace e piacevole. Da segnalare un'ottima parata del portiere laziale Proto su una conclusione di Lacazette. Successivamente, bella azione biancoceleste con Dusan Basta che ha innescato Parolo, sul cross del centrocampista della Nazionale è arrivato Caicedo: buono il movimento del centravanti dell'Ecuador nell'inserimento, pessimo invece il tiro col pallone svirgolato abbondantemente a lato. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA LAZIO ARSENAL (RISULTATO LIVE 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI

Pochissimi minuti ormai ci separano da Lazio Arsenal, l’amichevole che la squadra biancoceleste allenata da mister Simone Inzaghi disputa oggi a Stoccolma contro i Gunners. L’Arsenal certamente è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, tuttavia qualche parola va spesa sugli inglesi, magari concentrandosi su Unai Emery, che ha l’onore ma anche l’onere dell’eredità di un certo Arsene Wenger, rimasto sulla panchina dei londinesi per 22 anni fino al termine della passata stagione. Emery arriva da sue anni al Paris Saint Germain, non esaltanti a causa delle delusioni europee anche se alla fine ha conquistato ben sette trofei, tutti però in Francia; ironia della sorte per un allenatore che in precedenza era il perfetto ‘copetero’, per dirla alla spagnola, dal momento che dal 2014 al 2016 aveva vinto per tre edizioni consecutive l’Europa League sulla panchina del Siviglia, un tris con cui Emery aveva attirato l’attenzione di tutti, finendo per farsi scegliere dal Psg. Adesso però la parola deve passare al campo, perché ci separa ormai davvero poco al fischio d’inizio, l’amichevole Lazio Arsenal sta finalmente per cominciare! ARSENAL (4-4-2): Leno; Lichtsteiner, Holding, Chambers, Maitland-Niles; Nelson, Xhaka, Torreira, Iwobi; Lacazette, Nketiah. LAZIO (3-5-1-1): Proto; Wallace, Acerbi, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Murgia, Lulic; Luis Alberto, Caicedo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Lazio Arsenal sarà trasmessa in diretta tv da Lazio Style Channel, il canale televisivo tematico della società biancoceleste che è disponibile al numero 233 della piattaforma satellitare di Sky, naturalmente per gli abbonati. A livello di diretta streaming video va però segnalato ai lettori che Lazio Style Channel non è compreso fra i canali disponibili nell’offerta di Sky Go, dunque per chi non potrà mettersi davanti a un televisore i punti di riferimento saranno il sito e i social network ufficiali della Lazio e dell’Arsenal.

PARLA LUIZ FELIPE

In avvicinamento a Lazio Arsenal, facciamo con le parole di Luiz Felipe il punto sul lavoro fino a questo momento svolto dai biancocelesti nell’estate 2018, in linea di massima nel corso del ritiro montano ad Auronzo di Cadore, che ormai è terminato e lascia spazio alle ultime amichevoli, magari di prestigio come quella di stasera contro i Gunners alla Friends Arena di Stoccolma. Ecco dunque cosa ha dichiarato nei giorni scorsi Luiz Felipe: “In queste due settimane di ritiro ci siamo impegnati e ci siamo allenati molto duramente. Mi sento bene qui, nessuno si aspettava questa crescita da parte mia; nonostante ciò, sento di poter ancora migliorare. Dobbiamo continuare a lavorare al massimo delle nostre possibilità per aumentare la fiducia nei nostri mezzi”, queste le parole del difensore biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la scorsa amichevole contro la Spal. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL CALENDARIO

Lazio Arsenal è un appuntamento di lusso nel pre-campionato dei biancocelesti di Simone Inzaghi, ma ormai naturalmente siamo anche piuttosto vicini ai primi appuntamenti ufficiali della stagione. L’attesa sta dunque per terminare, anche se la Lazio essendo arrivata quinta nello scorso campionato sarà chiaramente esentata dai primi impegni di Coppa Italia, che in Serie A toccano solamente alle squadre che nello scorso campionato hanno chiuso fuori dalle prime otto posizioni. Ci saranno però naturalmente le prime uscite in campionato, a cominciare dall’appuntamento di lusso nella prima giornata, sabato 18 agosto alle ore 20.30 quando all’Olimpico arriverà il Napoli di Carlo Ancelotti. Anche la seconda giornata sarà durissima per la Lazio, perché sabato 25 agosto alle ore 18.00 ci sarà la trasferta allo Stadium contro la Juventus, poi nel terzo turno di campionato ecco il derby regionale contro il Frosinone all’Olimpico, domenica 2 settembre alle ore 20.30. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Lazio Arsenal è la nuova amichevole per la squadra biancoceleste allenata da mister Simone Inzaghi: si gioca questa sera, sabato 4 agosto alle ore 20.00 presso la Friends Arena, principale stadio di Stoccolma. La capitale della Svezia dunque sarà il prestigioso scenario di questa significativa amichevole tra due formazioni naturalmente di altissimo livello. Per la Lazio la sfida contro l’Arsenal potrà dare risposte molto importanti circa il livello di competitività in questo momento della stagione, quando i primi impegni ufficiali non sono ormai più così distanti per i capitolini. Giocare contro i Gunners è sempre stuzzicante: in questa estate 2018 in particolare c’è la curiosità di vedere sulla panchina dell’Arsenal l’allenatore spagnolo Unai Emery, il successore dell’eterno Arsene Wenger che è rimasto alla guida dei londinesi per la bellezza di 22 lunghi anni. Tutto questo naturalmente oltre il “normale” interesse per l’aspetto agonistico, una partita che potrebbe essere molto divertente.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ARSENAL

Come punto di riferimento per la formazione che Simone Inzaghi potrebbe schierare dal primo minuto per la sua Lazio questa sera nella prestigiosa amichevole di Stoccolma contro l’Arsenal, scegliamo l’undici che i biancocelesti avevano schierato in partenza settimana scorsa nel test match contro la Spal, partita comunque molto indicativa contro una squadra di Serie A, anche se inevitabilmente la partita di Auronzo di Cadore non può avere il fascino del match con i Gunners. In ogni caso, la Lazio era scesa in campo contro i ferraresi con Proto in porta; Wallace, Acerbi e Radu a comporre la retroguardia a tre; Basta, Parolo, Leiva in cabina di regia, Murgia e Lulic nel folto centrocampo a cinque; infine la coppia d’attacco composta da Luis Alberto e Immobile.

© Riproduzione Riservata.