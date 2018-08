Malcuit al Napoli: è fatta! / Colpo da 11,5 milioni più bonus: e non è finita qui...

Malcuit al Napoli: Ancelotti avrà il suo terzino destro, colpo da 11,5 milioni di euro più bonus. Ma il mercato dei partenopei non è finito: in arrivo un portiere dopo l'infortunio di Meret.

Kevin Malcuit, foto da Facebook

Una delle telenovele di questa pazza sessione di calciomercato è ad un passo dal concludersi positivamente: il Napoli avrà il suo terzino destro. Si tratta di Kevin Malcuit, esterno difensivo del Lille che arriverà sotto il Vesuvio sulla base di un accordo che prevede l'acquisto a titolo definitivo per 11,5 milioni di euro più un milione di euro. A confermare il buon esito della trattativa è anche Gianluca Di Marzio, l'esperto di mercato di Sky Sport, secondo cui la chiusura definitiva potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Decisiva l'ultima accelerata degli azzurri, che si sono convinti a mollare definitivamente la pista che portava a Matteo Darmian dopo l'ultima richiesta del Manchester United, 20 milioni considerati eccessivi dal diesse Giuntoli. Respinto anche l'assalto del Soouthampton, che aveva tentato di inserirsi in extemis: per Malcuit al Napoli è solo questione di ore.

MALCUIT E NON SOLO...

Dell'acquisto di Kevin Malcuit non potrà che essere contento Carlo Ancelotti, l'allenatore del Napoli che non aveva fatto mistero in queste settimane di voler aggiungere alla sua rosa un terzino destro di livello. L'esterno proveniente dal Lille soddisfa in pieno le caratteristiche del tecnico di Reggiolo, per il quale le gioie potrebbero non finire qui. Il Napoli, infatti, visto l'infortunio di Meret, ha deciso di cautelarsi andando a caccia di un altro portiere di elevata affidabilità in attesa del rientro nei ranghi dell'ex estremo difensore della Spal. A contendere il posto da titolare ad Orestis Karnezis dovrebbe essere infatti Guillermo Ochoa, il portiere titolare del Messico che secondo SportMediaset è ad un passo dall'approdo all'ombra del Vesuvio. La trattativa con lo Standard Liegi sarebbe già in fase avanzata: si lavora per un prestito con diritto di riscatto.

© Riproduzione Riservata.