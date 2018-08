MILINKOVIC-SAVIC AL MILAN?/ Ultime notizie: Tare frena, "non mi fascio la testa prima di romperla"

Milinkovic-Savic al Milan, ultime notizie: Leonardo vuole il centrocampista della Lazio e prepara l'offerta. sul banco, i rossoneri vorrebbero mettere 40 milioni di euro.

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 16.34 Stella Dibenedetto

Sergej Milinkovic-Savic (LaPresse)

Con gli acquisti di Caldara e Higuain il Milan si è garantito due innesti di sicuro livello per difesa e attacco. Nei piani di Leonardo, però, c'è adesso l'intenzione di fare un grande colpo per rinforzare la mediana. Il sogno neanche tanto nascosto del dirigente brasiliano è Sergej Milinkovic-Savic, il centrocampista della Lazio che ha dimostrato di poter avere un impatto devastante nella nostra Serie A. Com'è noto, però, la bottega di Claudio Lotito è parecchio cara, motivo per cui vestire di rossonero il giocatore serbo non sarà affatto facile. Come riportato da Milannews.it, pur senza parlare nello specifico delle avances rossonere, il ds biancoceleste Igli Tare ha tentato di frenare le voci che vogliono il centrocampista lontano dalla Capitale:"Milinkovic è contento di restare qui, allo stesso modo la Lazio è felice di avere in rosa uno dei giocatori più forti del mondo. Rimpiazzare un giocatore come Milinkovic è complicato perché come lui non c’è nessuno ma non mi fascio la testa prima di rompermela". (agg. di Dario D'Angelo)

LEONARDO PENSA A MILINKOVIC-SAVIC

Sergej Milinkovic-Savic al Milan? Dopo aver portato in rossonero Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, Leonardo non si ferma e punta tutto sul calciatore della Lazio, considerato il profilo giusto per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Stampa, il dirigente brasiliano farà di tutto per mettere le mani sul centrocampista con cui il Milan potrebbe fare il definitivo salto di qualità. Per convincere la Lazio a cedere Milinkovic-Savic, Leonardo avrebbe intenzione di mettere sul piatto un’offerta che faccia vacillare Lotito e che batta la concorrenza. Il laziale, infatti, è anche nel mirino della Juventus che, pur sognando il ritorno di Paul Pogba, non perde di vista la situazione. Savic, tuttavia, ad oggi, rappresenta la prima scelta del Milan al punto che Leonardo potrebbe dare il via ad un blitz già nelle prossime ore.

OFFERTA DA 40 MILIONI DI EURO

Leonardo starebbe organizzando un blitz a sorpresa per chiedere Milinkovic-Savic in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il dirigente rossonero avrebbe intenzione di mettere sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro per il prestito oneroso (o 20 più Bonaventura), con diritto di riscatto fra un anno fissato a 80 milioni. La formula permetterebbe al Milan di aggirare le regole del fair play finanziario. Riuscire a convincere Claudio Lotito, però, non sarà facile. Il patron della Lazio valuta il cartellino del proprio giocatore intorno ai 120 milioni di euro. Una cifra molto lontana da quella che avrebbe intenzione di offrire il Milan che, però, ci proverà lo stesso. L’alternativa al laziale è Mateo Kovacic del Real Madrid. Anche nel caso del croato sarà importante capire la valutazione degli spagnoli. Nel mirino dei rossoneri, infine, secondo Tuttosport, ci sarebbe anche Adrien Rabiot che Leonardo conosce bene dai tempi del Psg. Il contratto del talento francese scade tra un anno e potrebbe essere un'ottima occasione da sfruttare al volo. Il sogno, in ogni caso, resta Milinkovic-Savic.

