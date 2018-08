Diretta/ Napoli Liverpool (risultato finale 0-5) streaming video e tv: Ancelotti non fa drammi nel post gara

Diretta Napoli Liverpool streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano a Dublino

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 23.45 Mauro Mantegazza

Diretta Napoli Liverpool (LaPresse)

DIRETTA NAPOLI LIVERPOOL (RISULTATO FINALE 0-5): ANCELOTTI NON FA DRAMMI

Carlo Ancelotti non fa drammi al termine dell'amichevole persa cinque a zero dal suo Napoli contro il Liverpool. Nel post partita il tecnico azzurro ha commentato a Sky Sport la giornata amara della sua squadra, cercando di trovare gli spunti utili per ripartire: "Sconfitte così danno fastidio e devono dare fastidio. Brucia sempre perdere, ma fiducia ed entusiasmo ci sono e ci saranno". Sull'approccio alla gara nulla da ridire: "Abbiamo impostato la partita cercando di giocarcela a viso aperto, credo ci serva fare così - ha sottolineato il mister dei napoletani - Abbiamo mostrato delle difficoltà, specie all'inizio, abbiamo perso palla in uscita, ma stiamo cercando di fare cose a cui non siamo abituati in questo momento. Serve un po' di tempo perché le cose diventino naturali e credo anche che alcune cose siano state ben fatte, soprattutto come idea di gioco. Dopo il 2-0 la partita è stata abbastanza in equilibrio, se giochi a viso aperto con il Liverpool dai opportunità in contropiede. Potevamo fare una partita più difensiva ma io non volevo farla, non ci serve, perché dobbiamo costruire anche contro una squadra come il Liverpool rischiando figuracce. Le figuracce è meglio farle ora che tra un mese".

SPROFONDA IL NAPOLI, DIFESA DA RIVEDERE

Il Napoli sta subendo una dura lezione dal Liverpool, la fase difensiva della compagine azzurra sta lasciando molto a desiderare. Botta di Moreno che trova un'altra papera di Karnezis. L'estremo difensore greco si è opposto davvero male alla conclusione. Serataccia del Napoli a Dublino, malissimo Karnezis anche si salvano davvero in pochi. Ricordiamo che il Napoli avrà altre due amichevoli prima dell'inizio del campionato contro il Borussia Dortmund e il Wolfsburg. Ottimo spunto di Verdi che tira da posizione impossibile, palla messa in angolo da Alisson. Punizione di Shaqiri che prova a beffare Karnezis senza riuscirci. Karnezis evita il sesto gol di Solanke, continui buchi nella retroguardia azzurra. Solanke ci prova con il piatto sinistro ma non trova la porta. Gran palla con il petto di Mario Rui per Verdi, chiude Alisson e mette in angolo. Termina l'amichevole di Dublino tra Napoli e Liverpool con gli inglesi che impartiscono una dura lezione alla compagine azzurra. Ancelotti potrà comunque prendere spunti per capire dove migliorare nei meccanismi. (agg. Umberto Tessier)

NAPOLI LIVERPOOL, DIRETTA LIVE

STURRIDGE CALA IL POKER!

Salah! Sinistro a giro sul palo lontano in area, arriva la gioia anche per l'egiziano. Nel Napoli c'è Maksimovic per Albiol. Sulla rete di Salah sembrava netto il fallo di Manè su Albiol. Inizia ora la girandola di cambi tra le due compagini, i rispettivi allenatori vogliono dare spazio a tutti. Ancelotti ha stravolto l'undici iniziale, solo Allan è rimasto al suo posto. Destro di Rog da fuori area che prova a piazzare il pallone, il tiro termina fuori. Ottima iniziativa di Mario Rui che arriva al limite dell'area ma non trova la porta. Errore di Maksimovic che regala palla a Sturridge, il piazzato è strozzato e finisce tra le braccia di Karnezis. Altra prateria per Sturridge che prova la conclusione spettacolare con un pallonetto, palla fuori di un soffio. Sturridge! Al terzo tentativo trova il gol! Tiro Origi respinto da Karnezis, arriva in corsa Sturridge che non sbaglia. (agg. Umberto Tessier)

MANE' SFIORA IL TRIS

Sta per iniziare la seconda frazione di gioco, in campo Mario Rui per Luperto e Shaqiri per Firmino. Inizia la ripresa, vediamo se il Napoli riuscirà a riaprirla. Hamsik viene accerchiato e fermato, fallo a centrocampo sullo slovacco. Cross di Mario Rui che trova la respinta di Milner in calcio d'angolo. Cross di Insigne direttamente tra le braccia di Alisson che ha peccato in un paio di uscite nel corso della gara. Koulibaly chiude bene di testa su Salah e respinge l'offensiva dei reds. Bravo Hysaj a chiudere Salah che si era lanciato sulla fascia. Manè si allarga in area e prova il tiro, il pallone non trova la porta di un soffio. Mario Rui e Milner si scontrano, botta sulla testa con Milner che sembra avere la peggio. Milner lascia il campo, al suo posto c'è Fabinho. (agg. Umberto Tessier)

SQUADRE AL RIPOSO

Il Napoli ha alzato il baricentro ma il LIverpool difende bene e non concede spazi. Fuorigioco fischiato a Firmino che era stato servito da Salah, chiamata giusta del guardalinee. Milik prova il tiro, tentativo rimpallato e azione che sfuma. Lancio di Insigne per Callejon, errore clamoroso di Alisson, ma lo spagnolo viene pescato in fuorigioco. Callejon trova spazio per il cross ma la difesa del Liverpool chiude e salva. Insigne prova il tocco morbido ma la palla non passa. Callejon tenta il sinistro da posizione impossibile ignorando l'esterno albanese. Ancora fuorigioco per Callejon, Alisson era uscito male, la posizione dello spagnolo era comunque regolare. Termina la prima frazione tra Liverpool e Napoli, inglesi che hanno dominato nella prima parte di gara, cresce il Napoli nell'ultima parte di gara. (agg. Umberto Tessier)

ALISSON SI ESALTA SU INSIGNE

Napoli in grandissima difficoltà, la compagine azzurra fatica ad imbastire azioni pericolose. Controlla palla il Liverpool con i difensori che fanno girare la sfera. Gli azzurri, fino ad ora, sono apparsi troppo distratti in difesa. Ottimo l'intervento di Luperto che chiude Salah in fallo laterale. Ottima chiusura di Albiol sul filtrante di Firmino. Milik prova a pressare Alisson che però mantiene il sangue freddo e non sbaglia. Lancio profondo per Salah, Karnezis esce bene e chiude. Napoli ancora fuori dal match, gli azzurri faticano a costruire. Botta di Milik sul servizio di Allan, il tiro del polacco non inquadra lo specchio della porta. Filtrante di Salah per Manè, arriva Koulibaly e chiude tutto. Bella botta di Insigne che calcia da fuori area, Alisson risponde presente e mette in angolo. Grande chiusura di Albiol su Salah! Quando parte fa paura l'egiziano. (agg. Umberto Tessier)

AVVIO DISASTROSO PER GLI AZZURRI

Tutto pronto per il match amichevole di lusso che vedrà il Napoli di Ancelotti affrontare il Liverpool, vice campione d'Europa in carica. Buona parata di Karnezis sul cross dalla destra. Lancio per Insigne che viene pescato in posizione irregolare. Milner! Botta con il sinistro che finisce nell'incrocio dei pali, assist di Manè! Liverpool che ha iniziato subito forte, il Napoli ha subito rete al primo affondo. Insigne cerca la grande giocata, ma Alisson esce e chiude la porta all'esterno d'attacco. Manè a botta sicura! Il petto di Albiol sostituisce Karnezis e salva il Napoli. Papera di Karnezis e raddoppio del Liverpool! Wijnaldum la mette dentro facilmente. Napoli davvero in bambola in questo inizio del match, troppi disattenzioni in difesa per la compagine guidata da Ancelotti. (agg. Umberto Tessier)

FORMAZIONI UFFICIALI!

Tutto è pronto per Napoli Liverpool, amichevole di lusso che fra pochi minuti andrà in scena a Dublino: la capitale irlandese sarà dunque palcoscenico della sfida del Napoli di Carlo Ancelotti alla squadra finalista dell’ultima edizione di Champions League sotto la guida di Jurgen Klopp. Inutile quasi precisare che proprio il rendimento internazionale è quanto il presidente Aurelio De Laurentiis vuole migliorare avendo affidato i partenopei ad Ancelotti dopo la fine dei tre anni di Maurizio Sarri, allenatore straordinario sotto molti punti di vista ma con un grave limite per quanto riguarda la gestione di più obiettivi. Detto che il grande obiettivo resterà anche in questa stagione lo scudetto, è chiaro che il Napoli vorrà fare meglio che in passato anche in Champions League e da questo punto di vista Ancelotti è una garanzia di assoluta qualità. Leggiamo dunque le formazioni ufficiali, poi parola al campo perché Napoli Liverpool sta per cominciare! LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Clyne, van Dijk, Gomez, Robertson; Milner, Naby Keita, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane. Allenatore: Klopp. NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Luperto; Allan, Hamsik, Fabian; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti. (Agg. di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

L’amichevole di lusso Napoli Liverpool sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset Premium Sport 2 oggi alle ore 19.00, naturalmente per gli abbonati alla piattaforma a pagamento sul digitale terrestre. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà anch’essa disponibile, sempre per gli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione di Premium Play.

IL METODO ANCELOTTI

Napoli Liverpool si avvicina: nell’attesa del match, apriamo una parentesi che può sembrare di curiosità ma indica comunque alcune notizie significativa circa le metodologie di preparazione portate da Carlo Ancelotti, che qualcosa naturalmente ha cambiato rispetto alle abitudini di Maurizio Sarri. Ad esempio, gli allenamenti di Ancelotti sono più simili a quelli che a suo tempo aveva adottato Rafa Benitez, basandosi quasi esclusivamente sul lavoro con il pallone per una durata compresa fra i 70 e i 90 minuti. Ogni calciatore è monitorato in tempo reale grazie a un Gps agganciato sulla pettorina, con un collaboratore del mister che da bordo campo valuta tutti i dati. Per quanto riguarda l’alimentazione ma anche la costruzione del gruppo, ecco che due pasti al giorno andranno consumati insieme, a Castel Volturno in linea di massima colazione e pranzo nel corso della stagione. Gli azzurri consumeranno molti frutti rossi e alimenti antiossidanti, cibi biologici e integrali. (Agg. di Mauro Mantegazza)

VERSO IL CAMPIONATO

Siamo ormai sempre più vicini al debutto in campionato e l’amichevole Napoli Liverpool sicuramente è un ottimo test per gli uomini di Carlo Ancelotti in vista del via alla Serie A 2018-2019, che comincerà subito tosta per i partenopei, il cui inizio di campionato si annuncia decisamente duro. Andando più nel dettaglio, ecco che le tre giornate che il massimo torneo italiano proporrà prima della pausa di settembre cominceranno con un gustoso Lazio-Napoli allo stadio Olimpico, alle ore 20.30 di sabato 18 agosto. Sarà di altissimo livello anche la prima uscita davanti al pubblico amico del San Paolo, sabato 25 agosto sempre alle ore 20.30 contro il Milan, il che tra l’altro vorrà anche dire un certo Gonzalo Higuain. Infine la terza giornata, anch’essa ostica perché a Marassi contro la Sampdoria non è mai facile per nessuno: in questo caso, l’appuntamento sarà alle ore 20.30 di domenica 2 settembre. Per usare un paragone ciclistico, tre Gran Premi della Montagna nelle prime tre “tappe” del campionato. (Agg. di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Napoli Liverpool è la grande amichevole che ci attenderà questa sera, sabato 4 agosto, a partire dalle ore 19.00 italiane da Dublino, capitale dell’Irlanda, dove il fischio d’inizio sarà dato alle ore 18.00 locali, considerata naturalmente l’ora di differenza di fuso orario che ci separa dall’Eire. Nelle ultime stagioni Napoli e Liverpool sono state due delle formazioni più spettacolari nel panorama del calcio europeo, anche se con poche soddisfazioni in termini di trofei vinti: l’attesa è comunque grande per una partita che si annuncia molto divertente, anche per la sfida tra due allenatori di grandissima qualità quali sono Carlo Ancelotti da una parte e Jurgen Klopp dall’altra. Non si tratterà di International Champions Cup, ma pazienza: dell’etichetta si può anche fare a meno quando il piatto è così gustoso…

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIVERPOOL

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Napoli Liverpool e cominciando naturalmente dai partenopei di Carlo Ancelotti, ecco che il nuovo tecnico azzurro in questa difficile sfida non potrà che puntare sulle sicurezze che finora gli sono arrivate dal campo. Dunque largo al 4-3-3 con Karnezis in porta, visto che Meret risulta ancora indisponibile per infortunio: davanti un solido reparto a quattro con la coppia centrale Koulibaly-Chiriches, Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra come terzini. Pochi dubbi anche in mediana: qui sarà il capitano Marek Hamsik a dirigere il gioco nella sua nuova posizione al centro del reparto, completato da Fabian Ruiz e Allan. Per l’attacco non ci dovrebbero essere dubbi: recuperate le ali Callejon e Insigne da qualche acciacco, ci sarà poi Milik come prima punta. Jurgen Klopp dovrebbe invece far esordire Alisson Becker, il nuovo portiere del Liverpool arrivato come sappiamo dalla Roma. Naturalmente il 4-3-3 sarà il modulo di riferimento per la probabile formazione del Liverpool: in difesa ecco quindi Clyne e Robertson attesi come terzini e al centro la coppia Van Dijk-Klavan. In mediana dovrete esserci Fabinho a governare il gioco del Liverpool, affiancato dalle mezzali Milner e Wijnaldum. Per l’attacco Salah è atteso dal primo minuto, assieme a Sturridge e Mane per un tridente davvero eccellente.

© Riproduzione Riservata.